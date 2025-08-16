„A világ egy biztonságosabb hely” – Szijjártó reagált a csúcstalálkozóra, egyértelmű üzenetet küldött

Íme, a történelmi csúcstalálkozó legemlékezetesebb pillanatai (GALÉRIA)
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában tárgyaltak.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint nagyrabecsülés illeti a két elnököt.
A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton. Szijjártó Péter kiemelte, ma ismételten bebizonyosodott:
az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása.
A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni. Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal – fogalmazott.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Kremlin Press Office / ANADOLU / Anadolu via AFP
