08. 16.
szombat
Putyin reakció Trump Szijjártó

„A világ egy biztonságosabb hely” – Szijjártó reagált a csúcstalálkozóra, egyértelmű üzenetet küldött

2025. augusztus 16. 06:59

A külgazdasági és külügyminiszter szerint nagyrabecsülés illeti a két elnököt.

2025. augusztus 16. 06:59
null

A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton. Szijjártó Péter kiemelte, ma ismételten bebizonyosodott: 

az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása.

A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni. Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal – fogalmazott.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Kremlin Press Office / ANADOLU / Anadolu via AFP

***

 

gyzoltan-2
2025. augusztus 16. 07:05
-akár egyet is érthetünk a dicsérettel..! -de! "Nyugtával dicsérd a napot!"
