Íme, a történelmi csúcstalálkozó legemlékezetesebb pillanatai (GALÉRIA)

Trump: „Remélem, hamarosan újra találkozunk.” Putyin: „Akkor legközelebb Moszkvában!” – véget ért a történelmi amerikai-orosz csúcstalálkozó
Mutatjuk, mi történt Alaszkában az éjszaka folyamán!
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában tárgyaltak.
Ahogy arról tudósításunkban részletesen beszámoltunk, magyar idő szerint nem sokkal hajnali egy után lezárult Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója.
Ezt is ajánljuk a témában
Mutatjuk, mi történt Alaszkában az éjszaka folyamán!
Galériánkban összegyűjtöttük a legemlékezetesebb fotókat a történelmi eseményről:
Nyitókép: Kremlin Press Office / ANADOLU / Anadolu via AFP
***