Íme, a történelmi csúcstalálkozó legemlékezetesebb pillanatai (GALÉRIA)

Navracsics Tibor: Gond van – élhetőbbé kell tennünk országunkat, hétköznapjainkat azért, hogy boldogabbak lehessünk

Sovány vigasz, hogy az Európai Unió tagállamai közül Portugália nem sokkal előz meg minket, Horvátország, Görögország és Bulgária pedig még nálunk is borúlátóbb.