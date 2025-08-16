Ft
Donald Trump Vlagyimir Putyin galéria

Íme, a történelmi csúcstalálkozó legemlékezetesebb pillanatai (GALÉRIA)

2025. augusztus 16. 06:34

Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában tárgyaltak.

2025. augusztus 16. 06:34
null

Ahogy arról tudósításunkban részletesen beszámoltunk, magyar idő szerint nem sokkal hajnali egy után lezárult Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója. 

Galériánkban összegyűjtöttük a legemlékezetesebb fotókat a történelmi eseményről: 

Trump-Putyin alaszkai csúcs

Trump-Putyin alaszkai csúcs

Nyitókép: Kremlin Press Office / ANADOLU / Anadolu via AFP

***

chiron
2025. augusztus 16. 07:09
Fehér, családban élő, heteroszexuális férfiak. Önállóan döntve, békét kötnek. Öt ok, ami kiváltja a liberrált visítozást. És ez így van jól.
gyzoltan-2
2025. augusztus 16. 06:48
Jelenleg a Megállapodás legjelentősebb akadálya maga Ukrajna a "rendezetlenségénél" fogva... A világ zsidóságának támogatását bíró Zelenszkij legitimitása közismerten kérdéses... Ez igazán érdekes, akár megrázó fejlemény is lehet, e kizáró ok felszámolása...
