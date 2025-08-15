Ft
08. 15.
péntek
Szergej Lavrov Háború Ukrajnában alaszka Scott Bessent Jurij Usakov Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin ukrajnai háború Marco Rubio

Öveket becsatolni: folyamatban a csúcstalálkozó, amire a békepártiak évek óta várnak

2025. augusztus 15. 21:10

Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában találkoznak, hogy megegyezzenek Ukrajnáról. Kövesse élőben a Mandineren!

2025. augusztus 15. 21:10
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Beteljesedett Orbán Viktor álma, és vele millióké: személyesen ül asztalhoz Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy pontot tegyenek az ukrajnai vérontás végére. Ez az első személyes találkozó Putyin és Trump között, bár telefonon már többször beszéltek az amerikai elnök januári második beiktatása óta, Marco Rubio amerikai külügyminiszter is aktív kapcsolatot tartott fenn orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, Steve Witkoff elnöki különmegbízott pedig négyszer járt Moszkvában az idén. Az amerikai béketörekvésekről bővebben itt írtunk.

Ezt a mostani találkozót is Witkoff egy látogatása készítette elő:

augusztus 6-án az elnöki különmegbízott új ajánlatot vitt Moszkvába, melyet az orosz fél Jurij Usakov elnöki tanácsadó közlése szerint „teljes mértékben elfogadhatónak” minősített.

Nem sokkal ezután jelentették be a felek, hogy hamarosan legfelsőbb szintű személyes találkozóra kerül sor, mégpedig augusztus 15. péntek este, magyar idő szerint este fél tízkor az alaszkai Anchorage-ben található Elmendorf-Richardson katonai bázison.

Mi várható?

A találkozót vegyes várakozások övezik. Az EU vezetői és az ukránok fájlalják, hogy kihagyják őket a tárgyalásokból. Donald Trump maga úgy fogalmazott: 75 százalékra teszi a siker esélyét – azaz annak valószínűségét, hogy megtalálják a hangot Putyinnal, és egy következő találkozón tovább tudnak haladni egy gyors megállapodás felé –, és 25 százalék esélyt ad annak, hogy a találkozó kudarccal végződik.

Trump azt ígérte: nagyon gyorsan kideríti, hogy a tárgyalás kecsegtet-e eredménnyel, s amennyiben nem, gyorsan félbeszakítja azt,

mint tette 2019-ben Hanoiban emlékezetes második találkozóján Kim Dzsongun észak-koreai diktátorral. Ez esetben „nagyon súlyos” következményeket, illetve újabb szankciókat lengetett be Oroszország számára, sikeres tárgyalás esetén ugyanakkor akár „területcseréket” is kilátásba helyezett. Azt pedig már előre megígérte, hogy Ukrajna nem lesz NATO-tag.

***

21:17. Megkezdődött a csúcstalálkozó: a repülőgépekből való kiszállást, kézfogást és közös fotókat követően Putyin beszállt Donald Trump limuzinjába, ahol négyszemközt beszélgetnek. Ezt a négyszemközti találkozót 3-3 formátumú tárgyalás követi majd, ahol Trump és Putyin külpolitikai főembereik segítségével cserélnek eszmét: Trumpot Rubio és Witkoff, Putyint Lavrov és Usakov kíséri. Ezután kerül sor a védelmi minisztereket és más delegációs tagokat is magába foglaló plenáris tárgyalásra.

***

Mikor kezdődik és meddig tart a találkozó?

Donald Trump magyar idő szerint nem sokkal 20 óra után érkezett meg Anchorage-be az Air Force One fedélzetén; Szergej Lavrov orosz külügyminiszter már egy nappal korábban megérkezett, Vlagyimir Putyin pedig valamivel 21 óra előtt. Az amerikai elnök magyar idő szerint hajnali 3:45-kor indul vissza protokollja alapján Washingtonba,

így a találkozóra akár hat óra is rendelkezésre áll, amennyiben a kezdés pontos.

Kik vesznek részt a találkozón? 

A legfelsőbb szintű vezetőkön kívül igen erős lesz a két gazdasági kormányzat képviselete is, ami a gazdasági szankciókkal kapcsolatos tárgyalásokra, illetve esetleges gazdasági megállapodások lehetőségére utal: amerikai oldalról Scott Bessent pénzügyminiszter és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter vesz részt a tárgyaláson, orosz részről pedig érkezik Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dimitrijev, az Orosz Föderáció Nemzeti Jóléti Alapjának vezetője. Ez az a stabilizációs alap, amelynek vagyonából az oroszok a háború költségvetési hatásait ellensúlyozzák, illetve ebből az alapból van befagyasztva mintegy kétszázmilliárd dollárnyi vagyon, legnagyobbrészt Európában.

Természetesen a külügyi vezetések is jelen lesznek: Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff elnöki különmegbízott az amerikai, Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Usakov elnöki külpolitikai tanácsadó az orosz oldalon. A karhatalmat amerikai részről John Ratcliffe CIA-vezér és Pete Hegseth védelmi miniszter, orosz részről Andrej Belouszov védelmi miniszter képviseli. A delegációkról bővebben itt írtunk.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

