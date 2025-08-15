Az elnök emberei Alaszkában: gazdasági nehézfiúk és hidegvérű technokraták Putyin kíséretében

A lap szerint a személyválasztások jelen esetben is nagy jelentőséggel bírtak. Az, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem egy olyan eleve ellenséges, illetve kevésbé fajsúlyos tisztviselőkből álló kíséretet állított össze, mint a májusi isztambuli orosz-ukrán tárgyalás idejére, önmagában is jelzi:

Moszkva komolyan veszi a találkozó politikai kérdéseit, de emellett jelentős súlyt kíván adni a gazdasági megállapodásoknak és az üzleti nyitásnak is.

Szergej Lavrov külügyminiszter, illetve Jurij Usakov elnöki tanácsadó mellett az alábbi három szereplő jelenléte igazán figyelemreméltó:

Andrej Belouszov / Forrás: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Andrej Belouszov védelmi miniszter

A 66 éves Belouszov nem katonai, hanem közgazdasági pályáról érkezett a hadügy élére. 2024-es kinevezése meglepetés volt, hiszen a legendásan beágyazott Szergej Sojgut váltotta.

Feladata kettős:

visszafogni a hadseregben elharapózott korrupciót, illetve

teljes gőzre kapcsolni az orosz háborús gazdaságot, amely jelenleg két számjegyű ütemben növekszik.

Mélyen vallásos, ikonokkal és teológiai könyvekkel díszített irodájáról ismert, és a Kremlben Putyinhoz lojális, puritán technokrataként tartják számon.