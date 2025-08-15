Az elnök emberei Alaszkában: gazdasági nehézfiúk és hidegvérű technokraták Putyin kíséretében

Nyilvánosságra hozták a programot: erről tárgyal órákon belül Trump és Putyin
A Kreml közölte a Trump–Putyin csúcstalálkozó részleteit. Megvan az orosz delegáció névsora is.
Három olyan kulcsszereplő is kíséri az orosz elnököt, akiknek jelenléte jól jelzi, milyen hangsúlyok lehetnek fontosak a tárgyaláson.
Csütörtökön került nyilvánosságra az alaszkai amerikai-orosz találkozóra utazó orosz delegáció névsora, a The Guardian szerint pedig nagyon is van jelentősége annak, hogy többségében olyan szereplők alkotják, akiket eddig nem sűrűn láthattunk a rivaldafényben, és mindannyian a megbeszélés üzleti vetületeiben kaphatnak szerepet.
A lap szerint a személyválasztások jelen esetben is nagy jelentőséggel bírtak. Az, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem egy olyan eleve ellenséges, illetve kevésbé fajsúlyos tisztviselőkből álló kíséretet állított össze, mint a májusi isztambuli orosz-ukrán tárgyalás idejére, önmagában is jelzi:
Moszkva komolyan veszi a találkozó politikai kérdéseit, de emellett jelentős súlyt kíván adni a gazdasági megállapodásoknak és az üzleti nyitásnak is.
Szergej Lavrov külügyminiszter, illetve Jurij Usakov elnöki tanácsadó mellett az alábbi három szereplő jelenléte igazán figyelemreméltó:
A 66 éves Belouszov nem katonai, hanem közgazdasági pályáról érkezett a hadügy élére. 2024-es kinevezése meglepetés volt, hiszen a legendásan beágyazott Szergej Sojgut váltotta.
Feladata kettős:
Mélyen vallásos, ikonokkal és teológiai könyvekkel díszített irodájáról ismert, és a Kremlben Putyinhoz lojális, puritán technokrataként tartják számon.
Szergej Sojgut sem hagyja ugyanakkor az út szélén.
Az 50 éves Dmitrijev az orosz szuverén vagyonalap, a 10 milliárd dolláros Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetője. A Stanfordon és a Harvardon végzett, és nyíltan hirdeti amerikai üzleti kapcsolatait.
Felesége, Natalja Popova Putyin egyik lányának közeli barátnője, ami személyes bizalmat biztosít számára az elnök részéről. Gyors felemelkedése és nyugati körökben való járatossága feszültséget keltett a külügy régi motorosai, köztük Szergej Lavrov környezetében, így mostani részvétele külön érdekes.
Alaszkában várhatóan az orosz–amerikai gazdasági és infrastrukturális együttműködés terveit mutatja be, különös tekintettel az Északi-sarkvidék fejlesztési lehetőségeire.
Megtört a jég Washingtonban.
A 62 éves politikus, aki 2011 óta tartja kezében az orosz költségvetés gyeplőjét, szintén nem az a közszereplő, akit egy ilyen találkozón elsőre el tudnánk képzelni a delegáltak sorában.
Az ukrajnai invázió és a nyugati szankciók kezdete óta kulcsszereplője a Kreml gazdasági stratégiájának, amely Oroszországot „szankcióbiztossá” kívánja tenni. Ezt a vonalat ő nevezte el „erőd-gazdaságnak”.
Bár a gazdaság egyelőre nem omlott össze, a növekedés lelassult, és Sziluanov alaszkai jelenléte egyértelmű jelzés: Moszkva kulcsfontosságúnak tartja a gazdasági korlátozások enyhítését, vagy megszüntetését a béketárgyalásokon.
Egyéves mélyponton az európai gázár, a piacok lélegzet-visszafojtva várják a megbeszélés végeredményét.
***
Fotó: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP