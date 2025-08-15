Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
alaszka Andrej Belouszov Oroszország Anton Sziluanov Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Az elnök emberei Alaszkában: gazdasági nehézfiúk és hidegvérű technokraták Putyin kíséretében

2025. augusztus 15. 20:53

Három olyan kulcsszereplő is kíséri az orosz elnököt, akiknek jelenléte jól jelzi, milyen hangsúlyok lehetnek fontosak a tárgyaláson.

2025. augusztus 15. 20:53
null

Csütörtökön került nyilvánosságra az alaszkai amerikai-orosz találkozóra utazó orosz delegáció névsora, a The Guardian szerint pedig nagyon is van jelentősége annak, hogy többségében olyan szereplők alkotják, akiket eddig nem sűrűn láthattunk a rivaldafényben, és mindannyian a megbeszélés üzleti vetületeiben kaphatnak szerepet.

Ezt is ajánljuk a témában

A lap szerint a személyválasztások jelen esetben is nagy jelentőséggel bírtak. Az, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem egy olyan eleve ellenséges, illetve kevésbé fajsúlyos tisztviselőkből álló kíséretet állított össze, mint a májusi isztambuli orosz-ukrán tárgyalás idejére, önmagában is jelzi:

Moszkva komolyan veszi a találkozó politikai kérdéseit, de emellett jelentős súlyt kíván adni a gazdasági megállapodásoknak és az üzleti nyitásnak is.

Szergej Lavrov külügyminiszter, illetve Jurij Usakov elnöki tanácsadó mellett az alábbi három szereplő jelenléte igazán figyelemreméltó:

Andrej Belouszov / Forrás: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Andrej Belouszov védelmi miniszter

A 66 éves Belouszov nem katonai, hanem közgazdasági pályáról érkezett a hadügy élére. 2024-es kinevezése meglepetés volt, hiszen a legendásan beágyazott Szergej Sojgut váltotta.

Feladata kettős:

  • visszafogni a hadseregben elharapózott korrupciót, illetve
  • teljes gőzre kapcsolni az orosz háborús gazdaságot, amely jelenleg két számjegyű ütemben növekszik.

Mélyen vallásos, ikonokkal és teológiai könyvekkel díszített irodájáról ismert, és a Kremlben Putyinhoz lojális, puritán technokrataként tartják számon.

Ezt is ajánljuk a témában

Kirill Dmitrijev / Forrás: Sergei SAVOSTYANOV / POOL / AFP

Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetője

Az 50 éves Dmitrijev az orosz szuverén vagyonalap, a 10 milliárd dolláros Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetője. A Stanfordon és a Harvardon végzett, és nyíltan hirdeti amerikai üzleti kapcsolatait.

Felesége, Natalja Popova Putyin egyik lányának közeli barátnője, ami személyes bizalmat biztosít számára az elnök részéről. Gyors felemelkedése és nyugati körökben való járatossága feszültséget keltett a külügy régi motorosai, köztük Szergej Lavrov környezetében, így mostani részvétele külön érdekes.

Alaszkában várhatóan az orosz–amerikai gazdasági és infrastrukturális együttműködés terveit mutatja be, különös tekintettel az Északi-sarkvidék fejlesztési lehetőségeire.

Ezt is ajánljuk a témában

Group of 20 holds press conference, as G20 finance ministers and central bank governors meet
Anton Sziluanov / Forrás: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Anton Sziluanov pénzügyminiszter

A 62 éves politikus, aki 2011 óta tartja kezében az orosz költségvetés gyeplőjét, szintén nem az a közszereplő, akit egy ilyen találkozón elsőre el tudnánk képzelni a delegáltak sorában.

Az ukrajnai invázió és a nyugati szankciók kezdete óta kulcsszereplője a Kreml gazdasági stratégiájának, amely Oroszországot „szankcióbiztossá” kívánja tenni. Ezt a vonalat ő nevezte el „erőd-gazdaságnak”.

Bár a gazdaság egyelőre nem omlott össze, a növekedés lelassult, és Sziluanov alaszkai jelenléte egyértelmű jelzés: Moszkva kulcsfontosságúnak tartja a gazdasági korlátozások enyhítését, vagy megszüntetését a béketárgyalásokon.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsuzsa-963
2025. augusztus 15. 22:19
Nagyon jó húzás volt, hogy Trump felajánlotta, hogy mindketten menjenek az ő autójával, melyik ukrán terrorista (titkosszolgálatos) mert volna rálőni egy autóra amiben Putyin utazik, ha mellette ott van Trump.
Válasz erre
1
0
zsocc44
2025. augusztus 15. 21:58
Nézzenek oda! Mátyás olvasta a hozzászólásomat! Miszerint a delegáció tagjaira érdemes koncentrálni!
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. augusztus 15. 21:10
Putyin nem szarral gurigázik.
Válasz erre
5
0
nagymacska44
2025. augusztus 15. 21:08
Nem értem, nem úgy volt, hogy Putyin már meghalt? Meg a sok hülyeség a több alteregójáról?
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!