Nyilvánosságra hozták a programot: erről tárgyal órákon belül Trump és Putyin

A Mandiner beszámolt róla, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én, magyar idő szerint 21 óra 30 perckor ül majd tárgyalóasztalhoz. A Hromadske arról ír, Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója közölte a találkozó részleteit orosz hírügynökségekkel.