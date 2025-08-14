Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
alaszka tárgyalás Jurij Usakov Donald Trump Vlagyimir Putyin

Nyilvánosságra hozták a programot: erről tárgyal órákon belül Trump és Putyin

2025. augusztus 14. 14:24

A Kreml közölte a Trump–Putyin csúcstalálkozó részleteit. Megvan az orosz delegáció névsora is.

2025. augusztus 14. 14:24
null

A Mandiner beszámolt róla, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én, magyar idő szerint 21 óra 30 perckor ül majd tárgyalóasztalhoz. A Hromadske arról ír, Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója közölte a találkozó részleteit orosz hírügynökségekkel.

Ezt is ajánljuk a témában

A közlemény szerint a tárgyaláson

„az aktuális és legégetőbb nemzetközi és regionális kérdéseket” vitatják meg, a központi téma pedig „az ukrán válság rendezése” lesz.

Mint írják, a kétoldalú találkozót követően kibővített tárgyalásokra kerül sor a küldöttségek részvételével.

A találkozón mindkét fél öt tagú küldöttséggel vesz részt. Az orosz delegáció tagjai a következők lesznek:

  • Szergej Lavrov külügyminiszter;
  • Jurij Usakov, az elnök tanácsadója;
  • Andrej Belouszov védelmi miniszter;
  • Anton Sziluanov pénzügyminiszter;
  • Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetője.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. augusztus 14. 15:58
Elmarad a tali : eszkimó és indián tiltakozás miatt . ( plusz fókák , farkasok , barnamacik szintén tiltakoznak a purparlé miatt ).
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 14. 15:33
Az órákon belül az 30 óra..
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 14. 15:31
Már egy amerikai-orosz csúcson is csak a hohól náci sajtót szabad szemléznetek cselédek?
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. augusztus 14. 15:24
Minimum követelés békében. Különben dörögjenek a fegyverek????? TRUMP megállja nevetés nélkül?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!