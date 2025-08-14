Nyilvánosságra hozták a programot: erről tárgyal órákon belül Trump és Putyin

Felszállt Moszkvából Vlagyimir Putyin: itt követhetik nyomon az orosz elnök útját (ÉLŐ)
Úton az alaszkai Anchorage felé az orosz elnöki Il-96-os.
A Kreml közölte a Trump–Putyin csúcstalálkozó részleteit. Megvan az orosz delegáció névsora is.
A Mandiner beszámolt róla, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én, magyar idő szerint 21 óra 30 perckor ül majd tárgyalóasztalhoz. A Hromadske arról ír, Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója közölte a találkozó részleteit orosz hírügynökségekkel.
Ezt is ajánljuk a témában
Úton az alaszkai Anchorage felé az orosz elnöki Il-96-os.
A közlemény szerint a tárgyaláson
„az aktuális és legégetőbb nemzetközi és regionális kérdéseket” vitatják meg, a központi téma pedig „az ukrán válság rendezése” lesz.
Mint írják, a kétoldalú találkozót követően kibővített tárgyalásokra kerül sor a küldöttségek részvételével.
A találkozón mindkét fél öt tagú küldöttséggel vesz részt. Az orosz delegáció tagjai a következők lesznek:
Fotó: Brendan Smialowski / AFP