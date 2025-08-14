Ft
alaszka Putyin Trump találkozó

RENDKÍVÜLI: magyar idő szerint ekkor ül asztalhoz Putyin és Trump

2025. augusztus 14. 12:44

Közös sajtótájékoztatót is tart majd a két elnök.

2025. augusztus 14. 12:44
null

Alaszkai idő szerint pénteken 11 óra 30 perc körül, azaz magyar idő szerint 21 óra 30 perckor ül majd egy asztalhoz a világ két vezető nagyhatalmának elnöke.

– közölte Jurij Usakov, az orosz államfő tanácsadója.

„A beszélgetés négyszemközt zajlik majd, természetesen, tolmácsok közreműködésével” – folytatta közleményét Usakov. 

A két elnök a megbeszélésen kívül közös sajtótájékoztatót is tart majd.

rugbista
2025. augusztus 14. 13:48
Lehet, hogy most még sokkal veszélyesebb a helyzet, mint amikor csak szövegeltek.
savrena
2025. augusztus 14. 13:42
Putyinnak hátrány, hogy moszkvai idő szerint majdnem éjfélkor kezdődik a tárgyalás. Bár nyilván felkészül erre.
tengereszek111
2025. augusztus 14. 13:12 Szerkesztve
Rendkívüli: „Kimeríti a férfiatlanság fogalmát” – Még Bódi Csabit is kiakasztotta Gáspár Győző szerelmi története BORSONLINE Római DPK.
hasdrubal
2025. augusztus 14. 13:10
Én azt szeretném itt is kérdezni, hogy a tisztelt mandiner mikor hozza le, hogy az általuk reklámozott Perintfalvi Rita egy beteg pornós, akik kakisexben utazik?
