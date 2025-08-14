Putyin egyfajta természetfeletti lény
Lassan úgy tűnik, már Amerikát is ő irányítja.
Közös sajtótájékoztatót is tart majd a két elnök.
Alaszkai idő szerint pénteken 11 óra 30 perc körül, azaz magyar idő szerint 21 óra 30 perckor ül majd egy asztalhoz a világ két vezető nagyhatalmának elnöke.
– közölte Jurij Usakov, az orosz államfő tanácsadója.
„A beszélgetés négyszemközt zajlik majd, természetesen, tolmácsok közreműködésével” – folytatta közleményét Usakov.
A két elnök a megbeszélésen kívül közös sajtótájékoztatót is tart majd.
Alapvető higiéniai és oktatási feltétele hiányoznak.
Az alaszkai csúcstalálkozón az orosz delegáció minden célkitűzését kizárólag Oroszország nemzeti érdekei határozzák meg.
A lap azt fejtegette, hogy mi lehet az orosz elnök valódi célja a találkozással.