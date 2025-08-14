RENDKÍVÜLI: magyar idő szerint ekkor ül asztalhoz Putyin és Trump

Tovább dagad a bulinegyed: újabb kerület kerülhet veszélybe

A VIII. kerületi alpolgármester elszólta magát: szívesen látna még több kocsmát az üres önkormányzati ingatlanokban. A helyiek közben évek óta hasztalanul tiltakoznak a gyakran az utcán is dorbézoló bulizók ellen.