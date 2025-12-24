Kőkemény állásfoglalás a Trump-kormánytól, hadat üzentek a cenzúrának – európai vezetők is kitiltási listára kerültek

A szankcionáltak között szerepel Imran Ahmed is, a Center for Countering Digital Hate vezetője, akiről Rogers azt állította, hogy együttműködött a Biden-adminisztrációval annak érdekében, hogy az amerikai államapparátust „fegyverként” használják amerikai állampolgárok ellen. Szintén vízumkorlátozás alá került Clare Melford, a brit székhelyű Global Disinformation Index vezetője.

Az amerikai Külügyminisztérium szerint a GDI amerikai adófizetők pénzéből végzett cenzúratevékenységet, miközben amerikai médiumokat feketelistázott és gazdaságilag ellehetetlenített.

A lista további két neve Anna-Lena von Hodenberg, a német HateAid alapítója és vezetője, valamint Josephine Ballon, a szervezet társelnöke. A Trump-kormányzat értelmezésében ezek a szereplők nem pusztán a gyűlöletbeszéd vagy a dezinformáció elleni fellépés keretében tevékenykedtek, hanem egy olyan nemzetközi hálózat részei voltak, amely célzottan amerikai megszólalókat és amerikai cégeket vett célba politikai és ideológiai alapon.

A Külügyminisztérium hivatalos közleménye – amely egyelőre még nem nevesíti mind a szankcionált személyeket – világossá teszi, hogy Washington szerint ezek a „radikális aktivisták és fegyverként használt nem kormányzati szervezetek” tevékenysége potenciálisan