Amíg az amerikai külügyminiszter Münchenben azt emelte ki, hogy az ENSZ szerepe leértékelődött és nem képes a válságok kezelésére, addig a kínai külügyminiszter az ENSZ-t dicsérte, és hitet tett a világszervezet jövőbeni szerepvállalása mellett.

A konferencia megnyitó előadását Friedrich Merz német kancellár tartotta. Beszédének legfontosabb szava a „ha” szócska volt. Ha az USA hajlandó arra, ha a transzatlanti kapcsolatokat a mélypontról vissza lehet hozni, ha az amerikai–európai viszonyban pozitív változás áll be…

Merz egyértelművé tette, hogy a régi világrend elmúlt és új kapcsolati rendszerre van szükség az EU és az USA között. Azt is hangsúlyozta, hogy az unió GDP-je tízszerese az orosznak.

Érdekes felmérést tettek közzé a lakosság véleményéről a harmadik világháborúval kapcsolatban. Eszerint 2031-ig az USA lakosságának 46 százaléka, a britek 43 százaléka, míg a német lakosság többsége vár egy világháborút. Ebben nyilvánvalóan benne van az a háborús pszichózis, amit a nyugati propaganda sulykol. Ugyanakkor a védelmi kiadások drasztikus emelésével a lakosság egyre kisebb része ért egyet. A franciáknál ez az arány 2025-höz képest negyvenről 28 százalékra, Németországban 37-ről 24 százalékra csökkent. Közös európai hadsereget az EU lakosságának csak 22 százaléka tartana szükségesnek és elfogadhatónak.

Mindez alapvetően szemben áll az EU és tagállamai vezető politikusainak a nézeteivel.