volodimir zelenszkij steve witkoff diktátor orosz-ukrán háború Donald Trump egyesült államok

Zelenszkij olyan interjút adott, amivel mindent kockára tett: nevetve, arcátlanul szólt be Trumpnak és Putyinnak

2026. február 23. 06:58

Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államoknak meg kellene állítania az oroszokat ahelyett, hogy tetszeleg nekik.

2026. február 23. 06:58
null

Volodimir Zelenszkij a BBC-nek adott interjújában a műsorvezető Trump kijelentéseiről kérdezte az ukrán elnököt, miszerint az amerikai elnök azzal vádolta az ukrán vezetőt, hogy „diktátor”, és ő is felelős a háborúért – számolt be az RBC-Ukraine.

Nem vagyok diktátor, és nem én kezdtem a háborút, ennyi az egész” 

– tért ki a felvetés elől az ukrán elnök kínos nevetések közepette.

Trump különmegbízottjának, Steve Witkoffnak a moszkvai látogatásairól is szó esett a beszélgetésen.

Zelenszkij elmondta, szerinte Witkoff gyakrabban találkozik az ukrán féllel, mint az oroszokkal, 

majd magára térve kiemelte, hogy ő többször találkozott Donald Trumppal, mint Vlagyimir Putyin.

Zelenszkij kifejtette: úgy véli, az Egyesült Államoknak meg kellene állítania az oroszokat, ahelyett, hogy tetszeleg nekik. Az ukrán elnök szerint Oroszország semmi mással nem törődik, csak saját magával. 

Az ukrán elnök az Egyesült Államokat azzal vádolta meg, hogy beadhatják a derekukat az orosz narratívának.

Nyitókép: MTI/AP/Michael Probst

 

Összesen 116 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hohokam
2026. február 23. 10:43
"Az ukrán elnök szerint Oroszország semmi mással nem törődik, csak saját magával." Tééééééényleg? Van ilyen??? A kurva képmutató mocskos anyádat, azt.
Válasz erre
0
0
pipa89
2026. február 23. 10:35
Ez az ember csúnya véget fog megélni.
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 23. 10:19
Nagyon finoman és visszafogottan fogalmazott. Trump 24 órán belüli békéjéből egy komédia sorozat lett, ami a vén hiú pojáca töketlenkedéseinek a sorozata.
Válasz erre
0
2
polárüveg
2026. február 23. 10:18
Persze, hogy Zelenszkij elnök seregei nem lépték 2022 előtt át az orosz határt. De az elnök úr szavai értékelhetők-e? A 2019-es választást Zelenszkij a béke hangoztatásával nyerte meg. Az ígéretével szemben azonban tovább lövette a jogfosztás miatt ellenálló Donbaszt, Luhanszkot; követelte a NATO-ba lépést. Holott kilőtte ezzel az önálló Ukrajna feltételéül szabott és ukrán népszavazással vállalt semlegességet. Sőt, atomot követelt országának. Ha Kanada vagy Mexico ilyet csinált volna, akkor az USA mit is lépett volna??? Persze, hogy megtámadta volna a biztonságát veszélyeztető országot, de erről hallgatnak Nyugaton és hallgatnak Ukrajna és támogatói. De attól ez még így van, és Oroszország is így tett. Ki hisz még Zelenszkij elnök úrnak? A szavai semmit se jelentenek, semmit se érnek, és a semmi csak a semmiből jöhet, akivé vált az elnök úr a saját tettei folytán. És ami semmi, az a semmi felé tart, mert nem változott, és nem is akar változni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!