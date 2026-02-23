Zelenszkij olyan interjút adott, amivel mindent kockára tett: nevetve, arcátlanul szólt be Trumpnak és Putyinnak

Volodimir Zelenszkij a BBC-nek adott interjújában a műsorvezető Trump kijelentéseiről kérdezte az ukrán elnököt, miszerint az amerikai elnök azzal vádolta az ukrán vezetőt, hogy „diktátor”, és ő is felelős a háborúért – számolt be az RBC-Ukraine.

Nem vagyok diktátor, és nem én kezdtem a háborút, ennyi az egész”

– tért ki a felvetés elől az ukrán elnök kínos nevetések közepette.