Zelenszkij olyan interjút adott, amivel mindent kockára tett: nevetve, arcátlanul szólt be Trumpnak és Putyinnak

Trump embere bevallotta: ez akadályozza Zelenszkij és Putyin találkozóját – de hamarosan minden megváltozhat, és akár a békére is sor kerülhet
Steve Witkoff különleges megbízott szerint a háború lezárása a vezetők miatt ilyen nehéz.
Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államoknak meg kellene állítania az oroszokat ahelyett, hogy tetszeleg nekik.
Volodimir Zelenszkij a BBC-nek adott interjújában a műsorvezető Trump kijelentéseiről kérdezte az ukrán elnököt, miszerint az amerikai elnök azzal vádolta az ukrán vezetőt, hogy „diktátor”, és ő is felelős a háborúért – számolt be az RBC-Ukraine.
Nem vagyok diktátor, és nem én kezdtem a háborút, ennyi az egész”
– tért ki a felvetés elől az ukrán elnök kínos nevetések közepette.
Trump különmegbízottjának, Steve Witkoffnak a moszkvai látogatásairól is szó esett a beszélgetésen.
Zelenszkij elmondta, szerinte Witkoff gyakrabban találkozik az ukrán féllel, mint az oroszokkal,
majd magára térve kiemelte, hogy ő többször találkozott Donald Trumppal, mint Vlagyimir Putyin.
Zelenszkij kifejtette: úgy véli, az Egyesült Államoknak meg kellene állítania az oroszokat, ahelyett, hogy tetszeleg nekik. Az ukrán elnök szerint Oroszország semmi mással nem törődik, csak saját magával.
Az ukrán elnök az Egyesült Államokat azzal vádolta meg, hogy beadhatják a derekukat az orosz narratívának.
