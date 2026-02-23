Trump embere bevallotta: ez akadályozza Zelenszkij és Putyin találkozóját – de hamarosan minden megváltozhat, és akár a békére is sor kerülhet

Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja elmondta: az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás elérése a „vezetők szintjén” ütközik nehézségekbe, de heteken belül újabb tárgyalási forduló várható. A tárgyalásokért felelős diplomata a Fox News hírtelevízión egy interjúban eredményként említette, hogy sikerült egy asztalhoz ültetni a két szembenálló fél képviselőit, és megjegyezte, hogy ennek „bizonyos tekintetben” voltak már pozitív hatásai – számolt be a Portfolio.

Steve Witkoff hangsúlyozta: mind az ukrán, mind az orosz félnek birtokában vannak az amerikai javaslatok, és a remények szerint három héten belül ismét tárgyalások következnek, amelyek