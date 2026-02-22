„Ha Izrael elbukik, Európa lesz a következő” – exkluzív interjú WASHINGTONBÓL

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Mután Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, nagy nyomás nehezedett Magyarországra – mutatott rá az elemző.
Washingtonból üzent a volt brit nagykövet: a Közel-Kelet konfliktusainak hátteréről, az ENSZ Izraellel szembeni elfogultságáról, Irán szerepéről és Európa iszlamizációs kihívásairól. Kemény állítások Gázáról, a Hamászról és az EU jövőjéről.
Gulyás Virág Washingtonban készített exkluzív interjút Edmund Fitton-Brown volt brit nagykövettel, aki Jemenben és több közel-keleti országban is szolgált. A tapasztalt diplomata szerint a térségben zajló konfliktusok középpontjában nem Izrael állítólagos „népirtása”, hanem épp ellenkezőleg: az Izrael elleni nyílt megsemmisítési szándék áll. Megerősíti, hogy ezt az iráni rezsim nyíltan felvállalja, és a Hamász 2023. október 7-i támadása is ebbe a logikába illeszkedik. Kitért arra is, hogy mi az alapfeltétele annak, hogy Donald Trump béketerve sikeres lehessen.
Fitton-Brown élesen bírálta az ENSZ működését is. Állítása szerint az intézményrendszerben tartós Izrael-ellenes hangulat érzékelhető, különösen az Emberi Jogi Tanácsban, ahol szerinte aránytalanul sok támadás éri a zsidó államot. A beszélgetésben szóba került Katar és Törökország szerepe, valamint az a kérdés is, hogy lehetséges-e Gázában a Hamásztól független, szakértői alapú kormányzás.
Az interjú kitért Európa belső kihívásaira is. A volt diplomata szerint a radikális iszlamista ideológiák – köztük a Muszlim Testvériség hosszú távú stratégiája – nem nyílt erőszakkal, hanem fokozatos befolyásszerzéssel próbálnak teret nyerni. Brit példákon keresztül mutatta be, hogyan érvényesül a kettős mérce amikor a hatóságok részéről, különösen az Izraellel kapcsolatos ügyekben.
A beszélgetés végén Magyarország és az Európai Unió helyzete is szóba került. Fitton-Brown úgy látja: az EU fontos békeprojekt, de a nemzeti szuverenitás kérdése továbbra is meghatározó vita Európában.
Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!