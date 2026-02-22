„Ha Izrael elbukik, Európa lesz a következő” – exkluzív interjú WASHINGTONBÓL

Gulyás Virág Washingtonban készített exkluzív interjút Edmund Fitton-Brown volt brit nagykövettel, aki Jemenben és több közel-keleti országban is szolgált. A tapasztalt diplomata szerint a térségben zajló konfliktusok középpontjában nem Izrael állítólagos „népirtása”, hanem épp ellenkezőleg: az Izrael elleni nyílt megsemmisítési szándék áll. Megerősíti, hogy ezt az iráni rezsim nyíltan felvállalja, és a Hamász 2023. október 7-i támadása is ebbe a logikába illeszkedik. Kitért arra is, hogy mi az alapfeltétele annak, hogy Donald Trump béketerve sikeres lehessen.

Fitton-Brown élesen bírálta az ENSZ működését is. Állítása szerint az intézményrendszerben tartós Izrael-ellenes hangulat érzékelhető, különösen az Emberi Jogi Tanácsban, ahol szerinte aránytalanul sok támadás éri a zsidó államot. A beszélgetésben szóba került Katar és Törökország szerepe, valamint az a kérdés is, hogy lehetséges-e Gázában a Hamásztól független, szakértői alapú kormányzás.