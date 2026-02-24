„Mert persze nem csupán Orbánt kell meneszteni, hiszen az igazi tragédia az ő sziszifuszi és hatékony erőfeszítésének eredménye, az elmúlt bő tizenöt év alatt csaknem hibátlanra csiszolt nemzeti együttműködés rendszere (NER). Ezt a rendszert érezzük elviselhetetlennek (ebben is különbözünk Orbántól, aki azt mondta egyszer, hogy nem a szocializmussal volt baja, hanem a rendszert működtető emberekkel). Ezért is valljuk, hogy meg kell szüntetnünk a NER-t, az illiberális demokrácia (ha van ilyen) manifesztálódott formáját, amit hozzáértő elemzők sok mindennek neveztek már: autokráciának, fasisztoid mutációnak, maffiaállamnak, irányított demokráciának és egyebeknek.

Sokan gondoljuk így, de nem mindannyian. Természetes, hogy mindenki másképp éli meg a mai magyar valóságot, és még a NER támogatói vagy ellenzői sem azonosak. Az, hogy ki és miért akarja Orbán rendszerét eltakarítani, meglehetősen változatos képet mutat. Ráadásul a nép (relatív) többsége már négyszer nem akarta leváltani; az ellenzéki pártok jórészt hatalomra akarnak kerülni, vagy legalábbis életben maradni; az értelmiségiek nem bírják a szabadság hiányát és a kultúrarombolást; az ateisták viszolyognak a keresztény állam eszméjétől, stb.