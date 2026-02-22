Lelőttek egy férfit, aki fegyverrel akart behatolni Donald Trump birtokára

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Eddig kétszer akartak merényletet elkövetni Trump ellen, ez lehet a harmadik alkalom.
A titkosszolgálat lelőtt egy fegyveres férfit, aki megpróbált behatolni a Mar-a-Lago üdülőbe. A hatóságok szerint a gyanúsított puskával közelítette meg Donald Trump birtokát – írja a Telegraph.
A gyanúsított, egy 20 év körüli fehér férfi, úgy tűnik, hogy puskát és egy üzemanyag-kannát vitt magával, amikor vasárnap kora reggel áttörte a biztonsági kerítést
– közölték a hatóságok.
Trump épp Washingtonban tartózkodott, amikor az incidens történt, de hétvégén gyakran utazik Mar-a-Lago-ba.
A gyanúsított Észak-Karolinából származott, és állítólag néhány nappal ezelőtt családja eltűntként jelentette be.
„Február 22-én, körülbelül 1:30-kor egy 20 év körüli férfit lelőttek az amerikai titkosszolgálat ügynökei és a Palm Beach megyei seriff hivatalának helyettesei... miután engedély nélkül behatolt a Mar-a-Lago biztonsági övezetébe” – mondta Anthony Guglielmi, az amerikai titkosszolgálat kommunikációs vezetője.
A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.
A konfrontáció során senki más nem sérült meg. A férfi hátterét és lehetséges indítékát a hatóságok vizsgálják.
Ric Bradshaw, Palm Beach megye seriffje elmondta, hogy
a férfit akkor lőtték le, amikor „lőfegyverét lőállásba emelte”, miután felszólították, hogy dobja el.
A Telegraph emlékeztet:
Trump két merénylet célpontja volt, miután a 2024-es elnökválasztáson indult a Fehér Házért.
2024 júliusában egy 20 éves fegyveres, Thomas Matthew Crooks lövése súrolta, miközben egy gyűlésen beszédet tartott Butlerben, Pennsylvaniában. Crooksot másodpercek alatt lelőtte a Titkosszolgálat egy ellenlövésze.
Ryan Wesley Routh ugyanazon év szeptemberében megpróbálta megölni Trumpot, amikor puskával lesben állt, miközben Trump golfozott a Trump International Golf Clubban West Palm Beachen. A hónap elején életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.
