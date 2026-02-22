Ft
mar - a - lago donald trump trump

Lelőttek egy férfit, aki fegyverrel akart behatolni Donald Trump birtokára

2026. február 22. 16:40

Eddig kétszer akartak merényletet elkövetni Trump ellen, ez lehet a harmadik alkalom.

2026. február 22. 16:40
null

A titkosszolgálat lelőtt egy fegyveres férfit, aki megpróbált behatolni a Mar-a-Lago üdülőbe. A hatóságok szerint a gyanúsított puskával közelítette meg Donald Trump birtokát – írja a Telegraph.

A gyanúsított, egy 20 év körüli fehér férfi, úgy tűnik, hogy puskát és egy üzemanyag-kannát vitt magával, amikor vasárnap kora reggel áttörte a biztonsági kerítést 

– közölték a hatóságok.

Trump épp Washingtonban tartózkodott, amikor az incidens történt, de hétvégén gyakran utazik Mar-a-Lago-ba.

A gyanúsított Észak-Karolinából származott, és állítólag néhány nappal ezelőtt családja eltűntként jelentette be.

„Február 22-én, körülbelül 1:30-kor egy 20 év körüli férfit lelőttek az amerikai titkosszolgálat ügynökei és a Palm Beach megyei seriff hivatalának helyettesei... miután engedély nélkül behatolt a Mar-a-Lago biztonsági övezetébe” – mondta Anthony Guglielmi, az amerikai titkosszolgálat kommunikációs vezetője.

A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították. 

A konfrontáció során senki más nem sérült meg. A férfi hátterét és lehetséges indítékát a hatóságok vizsgálják.

Ric Bradshaw, Palm Beach megye seriffje elmondta, hogy 

a férfit akkor lőtték le, amikor „lőfegyverét lőállásba emelte”, miután felszólították, hogy dobja el.

A Telegraph emlékeztet: 

Trump két merénylet célpontja volt, miután a 2024-es elnökválasztáson indult a Fehér Házért.

2024 júliusában egy 20 éves fegyveres, Thomas Matthew Crooks lövése súrolta, miközben egy gyűlésen beszédet tartott Butlerben, Pennsylvaniában. Crooksot másodpercek alatt lelőtte a Titkosszolgálat egy ellenlövésze.

Ryan Wesley Routh ugyanazon év szeptemberében megpróbálta megölni Trumpot, amikor puskával lesben állt, miközben Trump golfozott a Trump International Golf Clubban West Palm Beachen. A hónap elején életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
 

 

