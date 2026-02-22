Lelőttek egy férfit, aki fegyverrel akart behatolni Donald Trump birtokára

A gyanúsított Észak-Karolinából származott, és állítólag néhány nappal ezelőtt családja eltűntként jelentette be.

„Február 22-én, körülbelül 1:30-kor egy 20 év körüli férfit lelőttek az amerikai titkosszolgálat ügynökei és a Palm Beach megyei seriff hivatalának helyettesei... miután engedély nélkül behatolt a Mar-a-Lago biztonsági övezetébe” – mondta Anthony Guglielmi, az amerikai titkosszolgálat kommunikációs vezetője.

A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

A konfrontáció során senki más nem sérült meg. A férfi hátterét és lehetséges indítékát a hatóságok vizsgálják.

Ric Bradshaw, Palm Beach megye seriffje elmondta, hogy