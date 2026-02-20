Történelmi cselekedetre készül Orbán Viktor a budapesti repülőtéren: ezt sokáig fogjuk emlegetni

Orbán Viktor ledobta az atombombát: a Barátság kőolajvezetéket azok zárták el, akik az Északi Áramlatot is felrobbantották – az ukránok
Kerek perec kimondta az igazságot a miniszterelnök.
A kormányfő hazaérkezett Washingtonból.
Orbán Viktor péntek reggel, Washingtonból való hazaérkezését követően tett közzé bejegyzést Facebook-oldalán. „38 óra alatt megjártuk Amerikát” – írta a miniszterelnök a posztban.
És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét
– tette hozzá Orbán Viktor.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Béketanács első ülése után tartott sajtótájékoztatón a kormányfő arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezetéket – állítása szerint – azok zárták el, akik az Északi Áramlat felrobbantásáért is felelősek, vagyis az ukránok.
