Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
repülőtér washington orbán viktor

Történelmi cselekedetre készül Orbán Viktor a budapesti repülőtéren: ezt sokáig fogjuk emlegetni

2026. február 20. 08:14

A kormányfő hazaérkezett Washingtonból.

2026. február 20. 08:14
null

Orbán Viktor péntek reggel, Washingtonból való hazaérkezését követően tett közzé bejegyzést Facebook-oldalán. „38 óra alatt megjártuk Amerikát” – írta a miniszterelnök a posztban. 

És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét

– tette hozzá Orbán Viktor. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Béketanács első ülése után tartott sajtótájékoztatón a kormányfő arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezetéket – állítása szerint – azok zárták el, akik az Északi Áramlat felrobbantásáért is felelősek, vagyis az ukránok.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. február 20. 08:27
A Kanális is letette az alapkövét. A mocsárba. Ahogy fickándoznak, úgy süllyednek utána. Pöti már térdig van benne. Fejjel lefele.
Válasz erre
1
0
optimista-2
•••
2026. február 20. 08:25 Szerkesztve
Mandi, mi történt ? Orbán ÁLLÍTÁSA szerint ? Vagyis a német hatóságok tévednek ? "A német Szövetségi Igazságügyi Bíróság (BGH) közzétett egy dokumentumot, melyben nyíltan kimondják, hogy „nagyon valószínű,” hogy egy „idegen ország” utasítására robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetéket katonai búvárok. A Der Spiegel arról ír: a dokumentumból egyértelműen kiderül, hogy Ukrajnát gyanúsítják."
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2026. február 20. 08:21
Ebből megint tisza harakiri lesz, KapitányPistabá részvételével...DDD
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!