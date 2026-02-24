Ukrajna Európa beteg embere – amely beteg polgárait is elküldi egy beteg háborúba

De ott áll a színen balról és jobbról két szárnysegéd, aki 2022 telén már elárulta, mi a program. A szebb napokat látott Momentum elnöke fegyverek szállítását követelte Ukrajnának, Márki-Zay Péter pedig NATO-felhatalmazás esetén katonákat küldött volna. Akkor sokan a politikai versennyel magyarázták, hogy Márki-Zay szavait kiforgatták, se jogi, se katonai lehetőség nincs ilyen akcióra. Most elnézve a hajlandók koalícióját, és hogy hogyan robognánk egy föderalizált, közös hadsereggel rendelkező unióval az általunk jól ismert véget érő K. und K. múlt-jövőbe,

talán érdemes átgondolni, mi lett volna, ha Márki-Zay is olyan jól tudott volna hallgatni, mint az ellenzék mostani vezetője.

Üzenet volt az is, ahogy az ukránul felelgető Sándor Fegyir nagykövet Mosonmagyaróváron két szót nyomatékosan magyarul mondott, amikor a kárpátaljaiak jogairól és a sorozásról kérdezték. „Ötvennyolc nap” – felelte.

Világos: ha áprilisban jól viselkedünk és kormányt váltunk, akkor majd megbeszéljük.

Kár, hogy már láttuk, a románok és a lengyelek, akik pénzt, paripát, fegyvert küldtek Kijevnek, ugyanazt kapták jutalmul, amit mi büntetésből: a románok tiltott kettős állampolgárságot, mindketten álmegoldásokat az oktatási és a nyelvtörvény kapcsán, s az ő ukrajnai közösségeikből is viszik a férfiakat a frontra – vagy ameddig eljutnak velük –, ahogy a magyarokat.