Ft
Ft
4°C
-2°C
Ft
Ft
4°C
-2°C
12. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hunter biden joe biden egyesült államok ukrajna politika

Páros lábban szállt bele Ukrajnába és apja korábbi politikájába Hunter Biden

2025. december 26. 08:12

A volt amerikai elnök fia egyenesen „kígyófészeknek” nevezte a Zelenszkij által vezetett országot.

2025. december 26. 08:12
null

Kíméletlen kritikát fogalmazott meg Ukrajnával és apja, Joe Biden korábbi politikájával szemben az Egyesült Államok korábbi elnökének fia – írta meg az Apostrophe.

Hunter Biden a Shawn Ryannek adott podcast-interjúban

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

az ukrajnai korrupciót elképesztő mértékűnek nevezte, az afganisztáni csapatkivonást pedig súlyos hibaként értékelte.

Hunter Biden, aki 2014 és 2019 között az ukrán Burisma Holdings gázipari vállalat igazgatótanácsának tagja volt, visszatekintve hibának nevezte ukrajnai szerepvállalását. Úgy véli, a bonyolult politikai helyzet miatt nem lett volna szabad elvállalnia a posztot. Erről így beszélt. „Nagyon, nagyon naiv voltam azzal kapcsolatban, hogy milyen kígyófészek Ukrajna. A korrupció szintje ott még mindig olyan, ami teljesen megdöbbentő. Ez abszolút hiba volt” – tette hozzá.

Biden azt is mondta, hogy bár jogi tanácsokat adott a cégnek energetikai tapasztalat nélkül, tagadta, hogy bármilyen összeférhetetlenség vagy szégyellnivaló történt volna részéről. Az ifjabb Biden élesen bírálta a 2021-es afganisztáni kivonulást is, amit „nyilvánvaló kudarcnak” nevezett. Kiemelte, hogy

a művelet során 13 amerikai tengerészgyalogos vesztette életét.

A történtekről így fogalmazott: „Meggyőződésem, hogy lett volna jobb módja ennek. Hibáztathatom a tábornokokat vagy a végrehajtás módját, de apám mindig tudta: a felelősség végső soron őt terheli” A belpolitika terén az illegális bevándorlást érintette kritikával. Álláspontja szerint bár Amerikának szüksége van a bevándorlásra, nem fogadható el, hogy az illegálisan érkezők kimerítsék az erőforrásokat, és előnyt élvezzenek a „valódi hősökkel” szemben.

Hunter Biden végül beszélt azokról a nehézségekről is, amelyek akkor érték, amikor apja alelnök lett Barack Obama kormányzatában. Elmondása szerint a lobbisták összeférhetetlenséget láttak tevékenységében, ezért csapatát a munka befejezésére kényszerítették.

Gyakorlatilag nulláról kellett kezdenem. Helyre kellett állnom, nem voltak megtakarításaim, miközben három lányom járt magániskolába, és nem volt pénzem

– panaszolta a volt elnök fia.

Nyitókép: Robyn Beck / AFP

***

 

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ehetős Odó
2025. december 26. 09:23
Hehehe. Hiszen ez a faszi volt a hoholisztáni korrupció egyik legnagyobb haszonélvezője. No de mióta Trump van, se haszon, se élvezet…
Válasz erre
0
0
europész
2025. december 26. 09:19
Menekules elore.Saros ez a ficko rendesen.
Válasz erre
1
0
petronius50
2025. december 26. 09:15
"az ukrajnai korrupciót elképesztő mértékűnek nevezte, az afganisztáni csapatkivonást pedig súlyos hibaként értékelte." Nem tudom eldönteni, most tépett be, vagy most józanodott ki??
Válasz erre
3
0
fintaj-2
2025. december 26. 09:01
Sokan itt az embert gyalázzák, lehet olyanok akik önkritikára sem képesek, pedig itt az amerikai és ukrajnai valóságról kaphatnának hiteles információkat.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!