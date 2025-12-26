Páros lábban szállt bele Ukrajnába és apja korábbi politikájába Hunter Biden

Biden azt is mondta, hogy bár jogi tanácsokat adott a cégnek energetikai tapasztalat nélkül, tagadta, hogy bármilyen összeférhetetlenség vagy szégyellnivaló történt volna részéről. Az ifjabb Biden élesen bírálta a 2021-es afganisztáni kivonulást is, amit „nyilvánvaló kudarcnak” nevezett. Kiemelte, hogy

a művelet során 13 amerikai tengerészgyalogos vesztette életét.

A történtekről így fogalmazott: „Meggyőződésem, hogy lett volna jobb módja ennek. Hibáztathatom a tábornokokat vagy a végrehajtás módját, de apám mindig tudta: a felelősség végső soron őt terheli” A belpolitika terén az illegális bevándorlást érintette kritikával. Álláspontja szerint bár Amerikának szüksége van a bevándorlásra, nem fogadható el, hogy az illegálisan érkezők kimerítsék az erőforrásokat, és előnyt élvezzenek a „valódi hősökkel” szemben.

Hunter Biden végül beszélt azokról a nehézségekről is, amelyek akkor érték, amikor apja alelnök lett Barack Obama kormányzatában. Elmondása szerint a lobbisták összeférhetetlenséget láttak tevékenységében, ezért csapatát a munka befejezésére kényszerítették.