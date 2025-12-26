Fodor Gábor is tett valamit Magyar Péter karácsonyfája alá, nem fogta vissza magát

„Ezt a karácsonyt megemlegeti Magyar Péter. Túl azon, hogy a Tisza Párt népszerűsége a legfrissebb adatok szerint zuhanórepülésben van, még Wellor is megajándékozta egy kedves kis dallal.

Ráadásul a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.