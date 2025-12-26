Fodor Gábor is tett valamit Magyar Péter karácsonyfája alá, nem fogta vissza magát

Orosz nukleáris bombázók közelítették meg az egyik legerősebb NATO-tagállamot – azonnal érkezett a reakció
NATO-repülőgépek szálltak fel, miután orosz stratégiai bombázók repültek a Norvég-tenger fölé.
A Tisza Párt elnöke ezt nem fogja megköszönni.
„Ezt a karácsonyt megemlegeti Magyar Péter. Túl azon, hogy a Tisza Párt népszerűsége a legfrissebb adatok szerint zuhanórepülésben van, még Wellor is megajándékozta egy kedves kis dallal.
Ráadásul a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.
Az egykori liberális politikus, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a napokban az Indexnek a következőket mondta:
»A Fidesz egyik legfontosabb előnye továbbra is az, hogy a miniszterelnök kiforrott stratégiai gondolkodással és kormányzati tapasztalattal rendelkezik. Ráadásul Orbán Viktor mellett olyan politikusok is állnak, akik képesek érdemi politikai teljesítményt nyújtani.«”
Azt már korábban megírtuk, hogy Fodor Gábor véleménye megkerülhetetlen, főként abban az esetben, amikor Orbán Viktorról mond véleményt, hiszen nagyon jól ismerik egymást. Éppen ezért a támogató szavait olvasva Magyar Péter biztosan szívhatja a fogát. Annak fényében meg különösen, hogy Fodornak róla közel sincs ilyen jó véleménye, és akkor még diplomatikus voltam.
Nyitókép: Peter Schulz
***
Ezt is ajánljuk a témában
NATO-repülőgépek szálltak fel, miután orosz stratégiai bombázók repültek a Norvég-tenger fölé.