gazdaság Európa TTF földgáz ára gázár orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Az Oroszország elleni szankciók végét is hozhatja az alaszkai csúcstalálkozó?

2025. augusztus 15. 18:00

Egyéves mélyponton az európai gázár, a piacok lélegzet-visszafojtva várják a megbeszélés végeredményét.

2025. augusztus 15. 18:00
Egy éve nem látott szintre esett az európai földgáz ára a pénteki kereskedésben, közvetlenül az Egyesült Államok és Oroszország elnökének alaszkai találkozója előtt – adta hírül a Boerse.de.

Az irányadó holland TTF gázár Megawattóránkénti ára a jövő havi szállításra 31,11 euró körül mozgott az amszterdami tőzsdén, ami 2024 júliusa óta a legalacsonyabb érték.

A cikk szerint ebből is látszik, hogy a piacok kiemelt figyelemmel várják Donald Trump és Vlagyimir Putyin megbeszélésének eredményét, amely

nemcsak az orosz–ukrán háborúban, hanem a Moszkvával szembeni világkereskedelmi szankciókban is fordulatot hozhat.

Claudio Steuer, az Oxford Institute for Energy Studies elemzője szerint a szankciók enyhítésének mértéke a lehetséges orosz engedményektől függ.

Az év eleje óta a gáz ára mintegy 35 százalékkal csökkent, és mára ismét a háború előtti szintre süllyedt. A konfliktus kezdetén, 2022-ben a gázár időnként 300 euró per MWh fölé is ugrott.

***

Fotó: Ina FASSBENDER / AFP

