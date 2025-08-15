Az Oroszország elleni szankciók végét is hozhatja az alaszkai csúcstalálkozó?

A cikk szerint ebből is látszik, hogy a piacok kiemelt figyelemmel várják Donald Trump és Vlagyimir Putyin megbeszélésének eredményét, amely

nemcsak az orosz–ukrán háborúban, hanem a Moszkvával szembeni világkereskedelmi szankciókban is fordulatot hozhat.

Claudio Steuer, az Oxford Institute for Energy Studies elemzője szerint a szankciók enyhítésének mértéke a lehetséges orosz engedményektől függ.

Az év eleje óta a gáz ára mintegy 35 százalékkal csökkent, és mára ismét a háború előtti szintre süllyedt. A konfliktus kezdetén, 2022-ben a gázár időnként 300 euró per MWh fölé is ugrott.