Brutálisan megugrottak a gázárak Európában

Több piac is attól tart, hogy az oroszok vagy az ukránok leállítják a gázellátást, ami Magyarországon mellett Szlovákiának és Ausztriának fájna.

A TTF-gáz ára most magasnak tekinthető, azonban hosszú távon más a helyzet: az energiahordozó jegyzése 2022 nyarán a jelenlegi árnak közel tízszeresét is elérte, és az elmúlt egy évben is járt már jelentősen magasabban, 55 euró környékén is.