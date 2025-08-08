Teljes döbbenet Svédországban: senki sem érti, ami a győriek ellen történt

Az Aftonbladet cikkének címe az ETO kései gólját említi, majd megjegyzi, hogy az AIK erősen kezdett, de a vendégek találata életet lehelt a párharcba. Idézik Mikkjal Thomassen vezetőedzőt is, aki szerint jobban is sáfárkodhattak volna a helyzeteikkel.

A szerző szerint a sorsolás után nehéz lett volna belőni az erőviszonyokat, de a korai gólok után úgy tűnt, az AIK az erősebb. Aztán 3–0 helyett 2–1 lett a vége.

Ez volt az első meccs, és győztesen jöttünk ki belőle. Ennek mindenképp örülünk. Jobban is kihasználhattuk volna a helyzeteinket, egy kicsit kíméletlenebbek is lehettünk volna, de jó csapat ellen játszottunk”

– fogalmazott a vezetőedző, aki külön megemlítette Miljan Krpics belépőjét, ami szerinte olyannyira veszélyes volt, hogy szerencsétlen esetben akár játékosa karrierjének a végét is jelenthette volna.

A fotbollskanalen.se külön cikket szentelt az AIK kapusának méltatására, ugyanis Kristoffer Nordfeldt még az első félidőben, kétgólos hazai vezetésnél védett ki egy lövést, aztán a kipattanónál és az ismétlésnél is védeni tudott, így tripla védést mutatott be. A portál egy másik cikke pedig felhívta a figyelmet a korábban már említett Krpics-becsúszásra.

A Svéd Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala azt írta, fontos győzelmet aratott az AIK.

Az AIK hazai pályán 2–1-re legyőzte a magyar Győri ETO-t. Ez egy szép győzelem, ugyanakkor egy kicsit keserédes is, mivel bő tíz perccel a vége előtt kapta a gólt”

– olvasható. Később a cikk megjegyzi, hogy az elején a svéd csapat volt jobb, de a győrieknek is megvoltak a lehetőségeik, Nordfeldtnek például egyszer egymás után három védést is be kellett mutatnia, aztán a végén Vitális Milán szépített.

A svéd futballrajongók így értékeltek:



„Az AIK miért állt le? Két nagyszerű gólt szereztek, és utána azt gondolták, hogy ennyi elég is lesz?”

„Milyen idióta taktika volt kettő–nulla után visszaállni, ahelyett, hogy meglőttük volna a harmadikat is? Thomassen egy túlságosan a védekezést előtérbe helyező edző. Először magába kellene néznie, mielőtt az ellenfeleit kritizálja.”

„Undorító volt a játékvezetés.”

„Elfogadjuk ezt az eredményt.”

Túlságosan gyengék és gyávák vagyunk az európai kupaporondhoz.

Jó a sorsolásunk, mégis lehet, hogy nem élünk vele, mert a második félidőben nagyon passzívak voltunk. Remélem, tévedek, de szerintem most a magyarok érzik magukat a továbbjutás esélyeseinek. Miért érzem azt úgy, hogy más svéd csapatok felemelkednek Európában, mi viszont soha?”

A magyarok így látták a meccset:



„Szépen, okosan játszott az ETO. Ennyi helyzetet nem szabad kihagyni.”

„Jó ez a Győr!”

„Meglesz ez a visszavágón, hajrá, ETO!”

„Nem egy nagy szám ez a svéd csapat.”

„Szép volt, ETO! Ebben több volt.”

Labdarúgó Konferencia-liga

3. selejtezőforduló, első mérkőzés

AIK (svéd)–ETO FC 2–1 (2–0)

Stockholm, Strawberry Aréna, 20 000 néző. Vezette: Daniel Schlager (Sven Waschitzki, Robert Wessel) – németek

AIK: Nordfeldt – Thychosen, Benkovic, Papagiannopoulos, Tiedemann Hansen (Isherwood, 67.) – A. Ali (Ayari, 67.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Hove, 81.), Flataker (Guidetti, 81.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen

ETO: Petrás – Tóth R., Krpics, Abrahamsson (Boldor, 86.), Csinger – Bánáti (Vladoiu, a szünetben), Anton, Ouro (Piscsur, 90+2.), Gavrics – Benbuali, Bumba (Vitális, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Besirovic (7.), Celina (21.), ill. Vitális (78.)

A visszavágót augusztus 14-én rendezik Győrben.

Nagyon nehéz helyzetben a Paks

Az ETO-hoz hasonlóan a Paks is vereséget szenvedett idegenben, viszont Bognár György együttese 3–0-ra kapott ki az ukrán Zsitomirtól, így minimálisra csökkent a továbbjutási esélye. Ugyan a hajrában betalált a Paks, és ez visszahozhatta volna a reményeket, de a gólt érvénytelenítette a játékvezető. Lássuk, miként írtak a meccsről az ukrán lapok!