Teljes döbbenet Svédországban: senki sem érti, ami a győriek ellen történt

2025. augusztus 08. 06:08

Mindeközben az ukrán futballrajongók figyelme már a Fiorentinán van.

2025. augusztus 08. 06:08
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, mindkét versenyben lévő magyar csapat, az ETO FC és a Paksi FC is vereséget szenvedett a labdarúgó Konferencia-liga 3. selejtezőfordulójának első felvonásán. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan értékelt a külföldi sajtó.

Az ETO FC a svéd AIK otthonában kapott ki 2–1-re, amely az előző kört 8–0-s összesítéssel abszolválta. A stockholmi együttes hamar kétgólos előnyre tett szert, de a folytatásban a győrieknek is bőven akadtak gólszerzési lehetőségeik, és a 78. percben az egyiket gólra is váltották, amivel nyílttá tették a párharcot.

Az Aftonbladet cikkének címe az ETO kései gólját említi, majd megjegyzi, hogy az AIK erősen kezdett, de a vendégek találata életet lehelt a párharcba. Idézik Mikkjal Thomassen vezetőedzőt is, aki szerint jobban is sáfárkodhattak volna a helyzeteikkel.

A szerző szerint a sorsolás után nehéz lett volna belőni az erőviszonyokat, de a korai gólok után úgy tűnt, az AIK az erősebb. Aztán 3–0 helyett 2–1 lett a vége.

Ez volt az első meccs, és győztesen jöttünk ki belőle. Ennek mindenképp örülünk. Jobban is kihasználhattuk volna a helyzeteinket, egy kicsit kíméletlenebbek is lehettünk volna, de jó csapat ellen játszottunk”

– fogalmazott a vezetőedző, aki külön megemlítette Miljan Krpics belépőjét, ami szerinte olyannyira veszélyes volt, hogy szerencsétlen esetben akár játékosa karrierjének a végét is jelenthette volna.

A fotbollskanalen.se külön cikket szentelt az AIK kapusának méltatására, ugyanis Kristoffer Nordfeldt még az első félidőben, kétgólos hazai vezetésnél védett ki egy lövést, aztán a kipattanónál és az ismétlésnél is védeni tudott, így tripla védést mutatott be. A portál egy másik cikke pedig felhívta a figyelmet a korábban már említett Krpics-becsúszásra.

A Svéd Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala azt írta, fontos győzelmet aratott az AIK.

Az AIK hazai pályán 2–1-re legyőzte a magyar Győri ETO-t. Ez egy szép győzelem, ugyanakkor egy kicsit keserédes is, mivel bő tíz perccel a vége előtt kapta a gólt”

– olvasható. Később a cikk megjegyzi, hogy az elején a svéd csapat volt jobb, de a győrieknek is megvoltak a lehetőségeik, Nordfeldtnek például egyszer egymás után három védést is be kellett mutatnia, aztán a végén Vitális Milán szépített.

A svéd futballrajongók így értékeltek:


„Az AIK miért állt le? Két nagyszerű gólt szereztek, és utána azt gondolták, hogy ennyi elég is lesz?”

„Milyen idióta taktika volt kettő–nulla után visszaállni, ahelyett, hogy meglőttük volna a harmadikat is? Thomassen egy túlságosan a védekezést előtérbe helyező edző. Először magába kellene néznie, mielőtt az ellenfeleit kritizálja.”

„Undorító volt a játékvezetés.”

„Elfogadjuk ezt az eredményt.”

Túlságosan gyengék és gyávák vagyunk az európai kupaporondhoz.

Jó a sorsolásunk, mégis lehet, hogy nem élünk vele, mert a második félidőben nagyon passzívak voltunk. Remélem, tévedek, de szerintem most a magyarok érzik magukat a továbbjutás esélyeseinek. Miért érzem azt úgy, hogy más svéd csapatok felemelkednek Európában, mi viszont soha?”

A magyarok így látták a meccset:


„Szépen, okosan játszott az ETO. Ennyi helyzetet nem szabad kihagyni.”

„Jó ez a Győr!”

„Meglesz ez a visszavágón, hajrá, ETO!”

„Nem egy nagy szám ez a svéd csapat.”

„Szép volt, ETO! Ebben több volt.”

Labdarúgó Konferencia-liga
3. selejtezőforduló, első mérkőzés
AIK (svéd)–ETO FC 2–1 (2–0)
Stockholm, Strawberry Aréna, 20 000 néző. Vezette: Daniel Schlager (Sven Waschitzki, Robert Wessel) – németek
AIK: Nordfeldt – Thychosen, Benkovic, Papagiannopoulos, Tiedemann Hansen (Isherwood, 67.) – A. Ali (Ayari, 67.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Hove, 81.), Flataker (Guidetti, 81.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen
ETO: Petrás – Tóth R., Krpics, Abrahamsson (Boldor, 86.), Csinger – Bánáti (Vladoiu, a szünetben), Anton, Ouro (Piscsur, 90+2.), Gavrics – Benbuali, Bumba (Vitális, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Besirovic (7.), Celina (21.), ill. Vitális (78.)
A visszavágót augusztus 14-én rendezik Győrben.

Nagyon nehéz helyzetben a Paks

Az ETO-hoz hasonlóan a Paks is vereséget szenvedett idegenben, viszont Bognár György együttese 3–0-ra kapott ki az ukrán Zsitomirtól, így minimálisra csökkent a továbbjutási esélye. Ugyan a hajrában betalált a Paks, és ez visszahozhatta volna a reményeket, de a gólt érvénytelenítette a játékvezető. Lássuk, miként írtak a meccsről az ukrán lapok!

A football.ua cikkében az áll, hogy a Zsitomir teljes mértékben az irányítása alatt tartotta a mérkőzést.

„Jó játék a visszavágó előtt: a Zsitomir legyőzte a Paksot a Kl-ben” – írja a sport.ua, amely így folytatta: 

Ruszlan Rotan legénysége magabiztos játékkal uralta a meccset, és úgy szerzett három gólt, hogy nem érkezett rá válasz.”

A folytatásban azt is írták, hogy akár négy vagy öt–nulla is lehetett volna az eredmény, de a gárda nem használta ki a paksiak védelmi megingásait. Erre pedig a végén majdnem ráfizettek, de a VAR közbelépésével végül elvették a magyar csapat gólját. A 92. percben Mihajlicsenko kiállítását is szóba hozták, amelyről úgy vélekednek, nem valószínű, hogy befolyásolja a párharc kimenetelét, hiszen háromgólos hátrányt kellene ledolgoznia a Paksnak.

Az ua-football.com-on megjelenő cikk is azt írja, hogy a Zsitomir stabil csapat benyomását keltette. A szerző aztán emlékeztetett arra, hogy az előző körben ugyanezen az eperjesi pályán, ahol jelenleg az együttes a hazai meccseit vívja, az andorrai riválisától megszégyenült a 2–1-es vereséggel, így itt volt az esély a javításra. Az előzőekhez képest ez a cikk sok újdonságot már nem tartalmazott, a szerző lényegében biztos abban, hogy a Zsitomir ennek az eredménynek köszönhetően továbbjut.

A portál idézte a kiállított Bogdan Mihajlicsenko nyilatkozatát. A szélső védő tisztelettel beszélt a Paksról, úgy fogalmazott, hogy egy nagyon jó csapatot győztek le, és abszolút nem gondolnak még az olasz Fiorentinára, amely a továbbjutóra vár.

Még hátravan a visszavágó, és nagyon komolyan fel fogunk rá készülni. A Fiorentina még messze van.”

Ugyanakkor hozzátette, nagyon szeretnének az olasz gárda ellen megküzdeni, már csak azért is, mert ilyen rangos csapat ellen a keretből még senki sem játszott. A piros lapja kapcsán elismerte, hogy hibázott, úgy érezte, eléri a labdát, de nem így lett, és ezért jogos az ítélet.

A football24.ua a mérkőzés kapcsán annyit tett hozzá, hogy egyedül a kiállítás tudott egy kicsit belerondítani a sikerbe.

A Zsitomir közösségi oldala alatt páran már a Fiorentina elleni meccset vizionálják maguk előtt. A szurkolók elégedetten kommentáltak és gratuláltak a csapat teljesítményéhez.


Ezzel szemben a magyar futballrajongók érthető módon a csalódottságuknak adtak hangok.


„Ma ismét beárazták a magyar focit... Lehet szidni a Fradit, de nemzetközi eredmény csak ott van...”

„Az andorrai pékek meg tudták verni ezen a pályán ezt a Zsitomirt. Nekünk esélyünk sem volt.”

„Vártam az áttörést, de elmaradt megint. Ez szép kontra performansz. A teljesen tiszta ukrán csapat lenullázta a teljesen színtiszta magyar csapatot az év edzőjével a kispadon. Ebből a párharcból se várjuk, hogy gyarapodik a koefficiens pontok száma. Majd beindul a nagy duma Gyuri bától a Fizz Ligában.”

„A Győr sokkal jobban játszott náluk, annak ellenére, hogy ők is kikaptak.”

Labdarúgó Konferencia-liga
3. selejtezőforduló, első mérkőzés
Polisszja Zsitomir (ukrán)–Paksi FC 3–0 (2–0)
Eperjes, Futbal Tatran Aréna, 1200 néző. Vezette: Joakim Östling (Robin Wilde, Simon Kristensson) – svédek
Zsitomir: Volinec – M. Kravcsenko (Hadroj, 87.), Szarapij, Beszkorovajnij, B. Mihajlicsenko – Lednev (Joszefi, 78.), Babenko, Andrijevszkij (Talles Costa, 78.) – Huculjak, Filippov (Hajducsik, 64.), Krusinszkij (Nazarenko, 64.). Vezetőedző: Ruszlan Rotan
Paks: Kovácsik – Szabó J., Kinyik, Vécsei – Hinora (Horváth K., 71.), Papp K. (Szekszárdi M., 81.), Balogh B. (Osváth, a szünetben), Windecker, Zeke – Haraszti (Hahn, a szünetben), Tóth B. (Böde, 64.). Vezetőedző: Bognár György
Gólszerző: Andrijevszkij (41.), Beszkorovajnij (45+1.), Lednev (58.)
Kiállítva: B. Mihajlicsenko (90+2.)
A visszavágót augusztus 14-én rendezik Pakson.

Fotó: AIK/Facebook

 

