Remekül helytállt Stockholmban, messze nem reménytelen az ETO helyzete a Kl-visszavágó előtt!

Alig kezdődött el a mérkőzés, rögtön első helyzetét értékesítette az AIK:

a 7. percben egy régi ismerős, a korábban három évig a Mezőkövesdet erősítő – a Zsóryval Magyar Kupa-ezüstérmet is szerző – Dino Besirovic szerzett könnyű gólt egy két védő közé bepasszolt labdából (1–0).

A villámgyors találat után a recept pofonegyszerű volt, az AIK átadta a területet a Győrnek, hogy a meddő mezőnyfölényt menetrendszerűen megkontrázza a rendezetlen magyar védelem között. Ebből hamar megszületett a második hazai gól – Bersant Celina lőtte ki a rövidet a tizenhatoson belülről –, és a harmadik is érett, vagy Samuel Petrás kapus, vagy egy-egy önfeláldozó közbelépés tudta csak megakadályozni.

A 35. percben aztán elképesztő tűzijátékot hozott össze a Győr a hazai kapu előtt, másodperceken belül három svéd kapusbravúrra és blokkra is szüksége volt az AIK-nak, hogy megússza a szépítő találatot.

A félidő végét megnyomta a Győr, Nadir Benbuali egymaga többször is szépíthetett volna, de a stockholmiak vonultak kétgólos előnnyel szünetre.

A fordulás után folytatódott ez a forgatókönyv, ám hiába a győri helyzetek, mind kimaradt, ez pedig nemzetközi szinten nem nagyon fér bele – ennyivel rutinosabb az ellenfél. Negyedórával a vége előtt a győri Miljan Krpics csúszott oda az ellenfélnek nyújtott lábbal, megúszta a lapot.

A 79. percben az összkép alapján teljesen megérdemelten szerezte meg végre a szépítést a Győr: egy szöglet után Vitális Milánhoz került a kifejelt labda, a csereként beálló játékos mellre vette, majd egy pattanás után húsz méterről tűpontosan lőtte be a bal alsóba.

A rendes játékidő utolsó percében még szerzett ugyan egy lesgólt a Stockholm, de a kései hazai helyzetek ellenére a vége maradt 2–1, ami összességében több, mint tisztes helytállás az ETO részéről, a győriek abszolút nyitottá tették a jövő csütörtöki visszavágót!

(Nyitókép: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Christine Olsson)