09. 04.
csütörtök
Megszorongatná a Fradit az Angliából visszatérő magyar tehetség

2025. szeptember 04. 15:29

Dobogós álmokkal kezdi meg győri pályafutását a Bolton Wandererstől hazatérő Schön Szabolcs, aki a válogatott keretbe is szeretne visszakerülni.

2025. szeptember 04. 15:29
Mint ismert, az átigazolási időszak hajrájában az ETO FC szerezte meg Schön Szabolcs játékjogát, aki kölcsönben, de vételi opcióval érkezett haza az angol harmadosztályú Bolton Wandererstől. 

„Megszorongatni a Ferencvárost”

A kilencszeres válogatott balszélső első győri edzése után az M4 Sportnak mesélt nagyratörő terveiről, melyek között szerepel többek között a nemzeti keretbe való visszakerülés, vagy éppen az NB I dobogója és a címvédő Ferencváros megszorongatása. 

Korai ezt még most kimondani, de szeretnénk megszorongatni a Ferencvárost is, ha tudjuk”

– jelentette ki a korábban az Ajaxnál és az FC Dallasnál is megfordult Schön, aki a bal oldalon védőként is bevethető, de mint mondta, Borbély Balázs vezetőedző valószínűleg szélsőként számít majd a játékára. 

Schön Szabolcs a legutóbbi vb-selejtezőn, a lengyelek elleni összecsapáson (JANEK SKARZYNSKI / AFP)

 

(Nyitókép: Facebook/Bolton Wanderers Official)

bagoly-29
2025. szeptember 04. 16:52 Szerkesztve
Nem tudom, hogy mit látnak benne, én még egyszer sem láttam jól/remekül játszani!
