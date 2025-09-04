Megszorongatná a Fradit az Angliából visszatérő magyar tehetség

Mint ismert, az átigazolási időszak hajrájában az ETO FC szerezte meg Schön Szabolcs játékjogát, aki kölcsönben, de vételi opcióval érkezett haza az angol harmadosztályú Bolton Wandererstől.

„Megszorongatni a Ferencvárost”

A kilencszeres válogatott balszélső első győri edzése után az M4 Sportnak mesélt nagyratörő terveiről, melyek között szerepel többek között a nemzeti keretbe való visszakerülés, vagy éppen az NB I dobogója és a címvédő Ferencváros megszorongatása.

Korai ezt még most kimondani, de szeretnénk megszorongatni a Ferencvárost is, ha tudjuk”

– jelentette ki a korábban az Ajaxnál és az FC Dallasnál is megfordult Schön, aki a bal oldalon védőként is bevethető, de mint mondta, Borbély Balázs vezetőedző valószínűleg szélsőként számít majd a játékára.