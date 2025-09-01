Megoldódott a magyar válogatott játékos ügye – hazatért Angliából az NB I-be

A kisalföldi klub hétfőn a közösségi oldalán számolt be róla, hogy egyéves kölcsönszerződéssel, vételi opcióval érkezik a 24 esztendős játékos az angol harmadosztályban szereplő Boltontól.

„Schön Szabolcs, a magyar válogatott bal oldali »mindenese« az Ajax akadémiájától az MTK-n és az FC Dallason át egészen a Bolton Wanderersig jutott, most pedig az ETO FC-ben folytatja karrierjét” – áll a posztban.

A bal oldalon szélsőként és védőként is bevethető Schön tavaly igazolt a Boltonba, szerződése három évre szól, ebben az idényben azonban saját kérésére már nem lépett pályára tétmeccsen az angol csapatban. Schön menedzsere, Kozák Attila a Nemzeti Sportnak elmondta, a futballista azért akart klubot váltani, mert

a Bolton télen kinevezett vezetőedzője, Steven Schumacher játékrendszert váltott, Szabolcsot pedig nem bal oldali szárnyvédőként szerepeltetné, márpedig számára az a legfontosabb, hogy abban a szerepkörben kapjon játéklehetőséget.

„Mindenkinek az az érdekes, hogy miután az edzőváltással megszűnt az általa preferált poszt, kölcsönben egy másik csapatnál töltse az idényt” – tette hozzá a játékosügynök az augusztusi nyilatkozata alkalmával.