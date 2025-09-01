Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ETO FC Győr Schön Szabolcs Bolton Wanderers FC légiósok Anglia NB I

Megoldódott a magyar válogatott játékos ügye – hazatért Angliából az NB I-be

2025. szeptember 01. 17:49

A kilencszeres válogatott Schön Szabolcs az ETO FC labdarúgócsapatához került kölcsönbe.

2025. szeptember 01. 17:49
null

A kisalföldi klub hétfőn a közösségi oldalán számolt be róla, hogy egyéves kölcsönszerződéssel, vételi opcióval érkezik a 24 esztendős játékos az angol harmadosztályban szereplő Boltontól.

„Schön Szabolcs, a magyar válogatott bal oldali »mindenese« az Ajax akadémiájától az MTK-n és az FC Dallason át egészen a Bolton Wanderersig jutott, most pedig az ETO FC-ben folytatja karrierjét” – áll a posztban.

 

A bal oldalon szélsőként és védőként is bevethető Schön tavaly igazolt a Boltonba, szerződése három évre szól, ebben az idényben azonban saját kérésére már nem lépett pályára tétmeccsen az angol csapatban. Schön menedzsere, Kozák Attila a Nemzeti Sportnak elmondta, a futballista azért akart klubot váltani, mert 

a Bolton télen kinevezett vezetőedzője, Steven Schumacher játékrendszert váltott, Szabolcsot pedig nem bal oldali szárnyvédőként szerepeltetné, márpedig számára az a legfontosabb, hogy abban a szerepkörben kapjon játéklehetőséget.

„Mindenkinek az az érdekes, hogy miután az edzőváltással megszűnt az általa preferált poszt, kölcsönben egy másik csapatnál töltse az idényt” – tette hozzá a játékosügynök az augusztusi nyilatkozata alkalmával.

Ezt is ajánljuk a témában

Schön ügye mostanra oldódott meg, a Győr vette őt kölcsön. Az ETO öt meccs alatt szerzett kilenc pontjával veretlenül hatodik az NB I-ben, a Konferencia-liga alapszakaszába nem jutott be.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Bolton Wanderers

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dunhill67
2025. szeptember 01. 19:28
„Schön Szabolcs, a magyar válogatott bal oldali »mindenese« az Ajax akadémiájától az MTK-n és az FC Dallason át egészen a Bolton Wanderersig jutott, most pedig az ETO FC-ben folytatja karrierjét” ....nem lenézve,de ez az idézet olyan mintha a Győr legalább is a Real Madrid lenne:)...."szép karrier...Ajax Akadémia....Kisalföld,hmm....és válogatott,bazmeg,de egy angol harmadosztály középcsapatába sem fér be...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!