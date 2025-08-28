Rapid Wien–ETO: gyorsan megszerezte a vezetést a hazai csapat

Újabb győri szenzáció: Bolla Bendegúz Rapid Wienjét is elintézte otthon az ETO!
Gavric duplájával 2–1-re nyert a magyar csapat.
A győri ETO FC 2–1-es előnnyel utazott Bécsbe a Rapid Wien elleni visszavágóra. A Rapid Wien–ETO tétje nem más, mint a Konferencia-liga főtáblája.
Rapid Wien–ETO: CIKKÜNK FOLYAMATOSAN FRISSÜL!
Történelmi tettre készült Bécsben a győri ETO FC, hiszen hazai pályán 2–1-re győzte le a Rapid Wien csapatát, így már egy döntetlen is elég lett volna az Allianz Stadiumban ahhoz, hogy bejusson a Konferencia-liga főtáblájára. A továbbjutás történelmi tett lett volna abból a szempontból is, hogy két magyar csapat korábban soha nem szerepelt korábban egyszerre európai kupasorozat főtábláján, márpedig a Ferencváros az Európa-ligában folytatja az ősszel.
Természetesen óriási várakozás előzte meg a Rába parti városban a találkozót, közel 2 ezer szurkoló kelt útra vonattal, busszal és autóval, hogy a több mint 20 ezer osztrák fanatikust túlüvöltve erőt adjon kedvenceiknek.
Borbély Balázs vezetőedző csak egyet változtatott a Rapidot legyőző múlt heti kezdőcsapatán, azt is kényszerűségből, hiszen azon a találkozón Miljan Krpics megsérült, akit Alexander Abrahamsson váltott, most a svéd játékos pótolta az első perctől a védőt. A hazai csapatból pedig természetesen ezúttal sem maradt ki az odavágó egyik legjobbja, a magyar válogatott Bolla Bendegúz sem – csütörtök este még ellenfelek voltak a győri Vitális Milánnal, a jövő héttől már csapattársak lesznek a világbajnoki selejtezőkre készülő nemzeti együttesben.
Amikor háromnegyed órával a kezdő sípszó előtt a bécsi játékosok kijöttek a pályán, úgy robbant fel a lelátó, hogy még félház sem volt gyakorlatilag – a magyar csapat pedig pár perccel később hatalmas füttyszót kapott.
Ellenben a Fradi szeretik a helyiek: már a mérkőzés előtt felhangzott a Rapid B középből a „Ferencváros, Ferencváros!” rigmus.
Furcsa jelenet a mérkőzés előtt: bár a hazaiak kapuja nem a saját táboruk előtt lesz az első félidőben, a középkezdés előtt átmentek a győri térfélre köszönteni ultráikat. Ezután kezdődhetett a mérkőzésen, egészen hidegrázós hangulatban. Az már az első perctől egyértelműen kirajzolódott, hogy melyik csapat elégedett a jelenlegi állással: a Rapid kezdeményez, a Győr kivárásra játszik.
A hazai mezőnyfölény aztán már a 7. percben góllá érett: Seidl első lövése elakadt Stefulj lábában, az ismétlését Petrás éppen Mbuyi elé ütötte, aki közelről a kapuba lőtt, ezzel vezet a Rapid és egyenlített a páharcban, 1–0 (2–2).
A bécsiek letámadása nagyon nem ízlett a Győrnek, az első 20 percben nem nagyon sikerült eljutnia a hazai kapu elé. Amikor pedig sikerült átjátszani a Rapid-középpályát, akkor rendre hiba csúszott az passzokba az ellenfél térfelén.
A 25. percben aztán sikerült Bumbának bejutnia a 16-oson belülre, passzolt az előző meccs hőséhez, Gavrichoz, aki egy védő szorításában gyanús körülmények között esett el – a játékvezető nem ítélt semmit. Éledezet az ETO! Ouro a jobb oldalon nyargalt a kapu felé, remek csellel elfektette védőjét, akinek azonban szerencséje volt, fekvő testében elakadt a játékszer. Utána Ouro Gavrichoz továbbított, aki viszont egy védőbe lőtte a labdát. Jött a válasz is nem sokkal később, Dahl lövését kellet Petrásnak védenie.
KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ, RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
RAPID WIEN (osztrák)–ETO FC 1–0
Gól: Mbuyi (7.)
Rapid: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Roux-Yao, J. Horn – Wurmbrand, Amane, Seidl, Dahl – Antiste, Mbuyi. Vezetőedző: Peter Stöger
Eto: Petrás – Abrahamsson, Csinger, Stefulj – Vladoiu, Anton, Vitális, Bumba – Gavrics, Ouro – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs
Az első mérkőzésen: 1–2
