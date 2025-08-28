Rapid Wien–ETO: gyorsan megszerezte a vezetést a hazai csapat

Természetesen óriási várakozás előzte meg a Rába parti városban a találkozót, közel 2 ezer szurkoló kelt útra vonattal, busszal és autóval, hogy a több mint 20 ezer osztrák fanatikust túlüvöltve erőt adjon kedvenceiknek.

Borbély Balázs vezetőedző csak egyet változtatott a Rapidot legyőző múlt heti kezdőcsapatán, azt is kényszerűségből, hiszen azon a találkozón Miljan Krpics megsérült, akit Alexander Abrahamsson váltott, most a svéd játékos pótolta az első perctől a védőt. A hazai csapatból pedig természetesen ezúttal sem maradt ki az odavágó egyik legjobbja, a magyar válogatott Bolla Bendegúz sem – csütörtök este még ellenfelek voltak a győri Vitális Milánnal, a jövő héttől már csapattársak lesznek a világbajnoki selejtezőkre készülő nemzeti együttesben.

Amikor háromnegyed órával a kezdő sípszó előtt a bécsi játékosok kijöttek a pályán, úgy robbant fel a lelátó, hogy még félház sem volt gyakorlatilag – a magyar csapat pedig pár perccel később hatalmas füttyszót kapott.

Ellenben a Fradi szeretik a helyiek: már a mérkőzés előtt felhangzott a Rapid B középből a „Ferencváros, Ferencváros!” rigmus.

Rapid Wien–ETO: a meccs

Furcsa jelenet a mérkőzés előtt: bár a hazaiak kapuja nem a saját táboruk előtt lesz az első félidőben, a középkezdés előtt átmentek a győri térfélre köszönteni ultráikat. Ezután kezdődhetett a mérkőzésen, egészen hidegrázós hangulatban. Az már az első perctől egyértelműen kirajzolódott, hogy melyik csapat elégedett a jelenlegi állással: a Rapid kezdeményez, a Győr kivárásra játszik.

A hazai mezőnyfölény aztán már a 7. percben góllá érett: Seidl első lövése elakadt Stefulj lábában, az ismétlését Petrás éppen Mbuyi elé ütötte, aki közelről a kapuba lőtt, ezzel vezet a Rapid és egyenlített a páharcban, 1–0 (2–2).

A bécsiek letámadása nagyon nem ízlett a Győrnek, az első 20 percben nem nagyon sikerült eljutnia a hazai kapu elé. Amikor pedig sikerült átjátszani a Rapid-középpályát, akkor rendre hiba csúszott az passzokba az ellenfél térfelén.

A 25. percben aztán sikerült Bumbának bejutnia a 16-oson belülre, passzolt az előző meccs hőséhez, Gavrichoz, aki egy védő szorításában gyanús körülmények között esett el – a játékvezető nem ítélt semmit. Éledezet az ETO! Ouro a jobb oldalon nyargalt a kapu felé, remek csellel elfektette védőjét, akinek azonban szerencséje volt, fekvő testében elakadt a játékszer. Utána Ouro Gavrichoz továbbított, aki viszont egy védőbe lőtte a labdát. Jött a válasz is nem sokkal később, Dahl lövését kellet Petrásnak védenie.

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ, RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

RAPID WIEN (osztrák)–ETO FC 1–0

Gól: Mbuyi (7.)

Rapid: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Roux-Yao, J. Horn – Wurmbrand, Amane, Seidl, Dahl – Antiste, Mbuyi. Vezetőedző: Peter Stöger

Eto: Petrás – Abrahamsson, Csinger, Stefulj – Vladoiu, Anton, Vitális, Bumba – Gavrics, Ouro – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs

Az első mérkőzésen: 1–2

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor