„Mentem, amíg bírtam” – Szoboszlai, Schäfer és Bolla is üzent a világraszóló bravúr után

Micsoda játék, micsoda szív! – csodapontot raboltunk Lisszabonból
Szoboszlai csodálatos, Rossi csodálatos, mindenki csodálatos, és mindent megérdemeltünk. Kovács Gergő írása.
A magyar válogatott hősei is a lisszaboni történések hatása alatt vannak még. Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Bolla Bendegúz is kiemelte a példaértékű csapategységet.
Nemcsak a magyar közvélemény, de valószínűleg maguk a válogatott hősei is a kedd esti, lisszaboni bravúrdöntetlen hatása alatt vannak még. A főszereplők üzenetei alapján legalábbis mindenképpen! A mérkőzés másnapján közösségi oldalán posztolt többek között a más dimenziót képviselő, góllal és gólpasszal záró Szoboszlai Dominik, a betegen is hősiesen küzdő Schäfer András és az örmények ellen gólpasszt jegyző Bolla Bendegúz is.
Válogatottunk csapatkapitánya kiemelte, büszke a csapatra és az előző két vb-selejtezőn begyűjtött négy pontra. A Liverpool sztárja egészen pontosan így fogalmazott:
Ezúttal is az elejétől a végéig küzdöttünk egymásért és most a szerencse is mellénk állt a végén, így jól megérdemelt 4 pontot szereztünk. Köszönjük a töretlen szurkolást, novemberben jön a harmadik felvonás!"
A sérülése után visszatérő, de betegsége miatt Lisszabonban is idő előtt lecserélt Schäfer András találóan fogalmazott: az Union Berlin középpályása láthatóan elment a falig a sokra hivatott csapatért.
Mentem, amíg bírtam. Tegnap ismét megmutattuk, de ez a csapat még ennél is többre képes."
A Rapid Wienben légióskodó Bolla Bendegúz is a csapategységet és a kitartást emelte ki, egyúttal háláját fejezte ki, hogy részese lehet ennek a csapatnak: „Nagyot harcoltunk, fontos pontot szereztünk.
Ez a csapat soha nem hátrál meg – együtt megyünk előre, Magyarországért!
Hálás vagyok, hogy ennek a válogatottnak a része lehetek. Novemberben folytatjuk!”
A magyar válogatott az elmúlt két meccsen szerzett négy – összesen öt – pontjával jelenleg az F-csoport második helyén áll a portugálok mögött, ami azt jelenti, hogy ha a novemberi következő fordulóban ismét legyőzzük Örményországot, miközben Portugália az íreket, akkor a zárófordulótól függetlenül bebiztosítjuk a pótselejtezőt érő második pozíciót.
(Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Tiago Petinga)