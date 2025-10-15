„Mentem, amíg bírtam” – Szoboszlai, Schäfer és Bolla is üzent a világraszóló bravúr után

A Rapid Wienben légióskodó Bolla Bendegúz is a csapategységet és a kitartást emelte ki, egyúttal háláját fejezte ki, hogy részese lehet ennek a csapatnak: „Nagyot harcoltunk, fontos pontot szereztünk.



Ez a csapat soha nem hátrál meg – együtt megyünk előre, Magyarországért!

Hálás vagyok, hogy ennek a válogatottnak a része lehetek. Novemberben folytatjuk!”

A magyar válogatott az elmúlt két meccsen szerzett négy – összesen öt – pontjával jelenleg az F-csoport második helyén áll a portugálok mögött, ami azt jelenti, hogy ha a novemberi következő fordulóban ismét legyőzzük Örményországot, miközben Portugália az íreket, akkor a zárófordulótól függetlenül bebiztosítjuk a pótselejtezőt érő második pozíciót.