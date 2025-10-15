Micsoda játék, micsoda szív! – csodapontot raboltunk Lisszabonból

Tűzijáték nincs, alázat és eredmény van – a magyar-örmény maga volt a valóság
Egy lépéssel közelebb a világbajnokság, de a későbbiekben sokkal többre lesz szükség. Kovács Gergő írása.
Szoboszlai csodálatos, Rossi csodálatos, mindenki csodálatos, és mindent megérdemeltünk.
A meccs előtt két gondolat volt bennem, kettő forgatótókönyv.
Az első, hogy engedjük el az egészet,
játsszunk egy jót a világ egyik legjobb csapata ellen – amely ellen még sosem győztünk, még az Aranycsapat sem,
amely ellen ennek a magyar csapatnak száz, de inkább százötven százalékra van szüksége a győzelemhez – engedjünk el mindent, dőljünk hátra, és élvezzük. Majd megverjük az örményeket és az íreket.
A második, hogy célozzuk meg a százötven százalékot,
védekezzünk, mint az anyaoroszlánok, támadjunk, mint az apaoroszlánok,
haljunk meg a pályán, kit érdekel a holnap – mutassuk meg nekik!
A nyolcadik percben aztán gól, gól, gól, Szalai!
Bátrak voltunk, gyönyörűek, taktikusak, elszántak, olyanok, amilyennek a magyar szurkoló álmodja a válogatottját. Mi voltunk mi!
Aztán jött egy kis lejtő, fordítottak a portugálok, itt is, ott is helyzetek záporoztak – fantasztikus meccset láthattunk –, partiban voltunk, mégis úgy tűnt, elmegy a hajó épp az Atlanti-óceán partján, aztán
kilencvenegyedik perc és gól, gól, gól, Szoboszlai!
Most leírom: Marco Rossi és a magyar válogatott teljesítménye, évek óta mutatott játéka világszinten egyedülálló, kiemelkedő, ha a honnan hovát, a kimaxolás képességét nézzük.
Mondom ezt úgy, hogy tartom, amit már százszor leírtam, és leírtak mások: nívós utánpótlás nélkül – Kerkez és Sallai szintű játékosok minden évben, Szoboszlai szintű játékosok minden harmadik évben – nem fog menni.
Leszünk örök középcsapat,
az is akkor, ha Rossi az edzőnk.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy lépéssel közelebb a világbajnokság, de a későbbiekben sokkal többre lesz szükség. Kovács Gergő írása.
Nincs még egy olyan szövetségi kapitány – jelenlegi tudásom szerint – aki ennyire sokat hozna ki ennyire kevésből. Ez nem lesajnálás, ez van. És ez csodálatos. Szoboszlai csodálatos, Rossi csodálatos, mindenki csodálatos, és mindent megérdemeltünk. Mert sokkal
nagyobb dolog partiban lenni a nagyokkal, öt-hat nemzetközi szintű játékossal a fedélzeten, mint huszonkettő világklasszissal harcba indulni a világbajnoki címért
– ha a kiindulási pontot és a rendelkezésre álló anyagot nézzük. (De a végső cél a huszonkettő világklasszis kell legyen, és a világbajnoki cím – anélkül mit ér az egész?)
Magyar fociünnep volt Lisszabonban. Hoztuk a százötven százalékot. Nem fogunk minden mérkőzésen így játszani, de ne nyavalyogjunk: újabb lépéssel közelebb kerültünk a világbajnoksághoz.
A magyar csapat megvallotta a hitét saját magában,
aminél szebb ajándékot nem kaphattunk a további útra.
A meccs összefoglalója Szalai és Szoboszlai góljaival:
A csoport állása:
Ezt is ajánljuk a témában
Szalai Attila góljára az ötszörös aranylabdás felelt, de a végén jött Szoboszlai Dominik.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
Ezt is ajánljuk a témában
Fülig érő szájjal értékelték a lisszaboni döntetlent a magyar válogatott játékosai. Szoboszlai Dominik saját bevallása szerint teljesen elkészült az erejével.