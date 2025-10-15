Micsoda játék, micsoda szív! – csodapontot raboltunk Lisszabonból

A meccs előtt két gondolat volt bennem, kettő forgatótókönyv.

Az első, hogy engedjük el az egészet,

játsszunk egy jót a világ egyik legjobb csapata ellen – amely ellen még sosem győztünk, még az Aranycsapat sem,

amely ellen ennek a magyar csapatnak száz, de inkább százötven százalékra van szüksége a győzelemhez – engedjünk el mindent, dőljünk hátra, és élvezzük. Majd megverjük az örményeket és az íreket.

A második, hogy célozzuk meg a százötven százalékot,