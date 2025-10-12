Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
10. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi labdarúgás Tóth Alex Örményország Szoboszlai Dominik

Tűzijáték nincs, alázat és eredmény van – a magyar-örmény maga volt a valóság

2025. október 12. 06:00

Egy lépéssel közelebb a világbajnokság, de a későbbiekben sokkal többre lesz szükség.

2025. október 12. 06:00
null
Kovács Gergő
Kovács Gergő

A magyar-örmény legfontosabb kérdése számomra az volt,

 visszakapja-e a több milliós szurkolói bázis a győzni képes válogatottját. 

De nem csak ennyi. Visszakapjuk-e a válogatottunkat úgy, hogy fölmossuk a gyepet – végre-valahára – egy nálunk gyengébb ellenféllel? Visszaállítjuk-e a Puskás Aréna hírnevét? Képesek vagyunk-e erőt demonstrálni? Képesek vagyunk-e szép játékot mutatni taktikus játék mellett, gólokat lőni a szépség és a küzdelem egyensúlyát őrizve. 

Mert az írek ellen is volt szépség, a portugálok ellen is volt küzdelem – a taktika pedig mindkét meccsen ült – de azokban a meccsekben benne ragadtak a pontok. 

Rögzítsük: létfontosságú vb-selejtezőről beszélünk, amit 2:0-ra megnyertünk.  Ha nem nyerünk, indulhatott volna a magyar agybalett a matek nélküli, sima út helyett – nem beszélve arról, hogy a kutyát sem érdekel a további nyűglődés, ha Örményországot képtelenek vagyunk leverni idehaza. 

De sikerült leverni őket. A bizalom újra visszaállt, ez a legfontosabb, és a meccs, akár az élet, a saját útját „választotta”: 

nézőtéri üvöltésünk nem a mészárlás utáni üvöltés volt, amire titokban mindannyian vágytunk

 – 6:0 ide, Szoboszlai szólógólja és távoli bombája után Tóth Alex zseniálisat villan, és így tovább – de nem is az elmúlt másfél évet láttuk. Visszatértünk a helyes ösvényre, de 

ezer sebtől vérzünk, amiből a legnagyobbat, a képességek hiányát nem tudjuk orvosolni 

– pontosabban tudjuk, de bele se kezdjünk az utánpótlásrendszer „fölkérdezésébe”. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mi volt a jó és mi volt a rossz? 

Az egyik legnagyobb pozitívum egy látszólagos ellentmondás a képességek hiányáról: betalált Gruber és Lukács, kettő NB 1.-es játékos, gratulálunk nekik, imádjuk őket, boldogok vagyunk. 

Ha a góljaikkal jutunk ki a világbajnokságra, teliplakátoljuk velük a nappalinkat, mégis tudjuk, hogy nem ők a megoldás.

 Mindannyian tudjuk. 

Eltüntettük Sallai és Varga hiányát. Ez sem teljesen igaz, mert nem tudjuk – csak sejtjük – mi lett volna, ha ők is itt vannak, de ezen lépjünk túl. (Szerintem plusz kettő gól ide.)

Működött a taktika, működött a passzjáték. Megvoltak a helyzetek, megvoltak a gólok, megvolt a türelem, megvolt az alázat,

 megvolt a hit, és mi jöttünk ki győztesen a fontos helyzetekből. Irányítottuk a meccset!

Ami nem volt meg, az a minőség, ami a hasonló mérkőzéseket izzadás helyett játszadozássá teszi bizonyos csapatok számára, gondoljunk például arra, hogy a portugálok nagyon-nagyon lazán gurítottak egy ötöst ennek a csapatnak. 

A minőség azt jelenti, hogy jól veszed át a labdát gólhelyzetben, tíz centivel pontosabban passzolsz, tizedmásodperccel gyorsabban mozdulsz,

jó irányba indulsz, meghúzod a váratlant és amikor sikerült, meghúzod még egyszer. A minőség sok apró különbséget jelent, amik nem összeadódnak, hanem összeszorzódnak fontos szituációkban: 

ezekből az apró különbségekből keletkezik az úgynevezett gól.

Persze, nem csak ezekből, de ha ezek megvannak, akkor valószínűleg több lesz belőlük, és a 90. percben nem azon kell izgulnunk egy nálunk sokkal gyengébb örmény csapattal szemben, hogy kiegyenlítenek, vagy nem.

Ha ez a minőség nincs meg, akkor nincs labdatartás minimális presszing alatt. Nincs labdatartás, amikor igazán fontos volna, hogy megelőzzük az ellenfél nyomásgyakorlását. Ha nincs minőség, akkor belehibázunk, akkor lekésünk, bosszantó hibák bukkannak fel, nagy lehetőségek csúsznak el azon, hogy egy-egy pillanattal később passzolunk, hogy nincs meg az ütem, a ritmus, a gyorsaság és a folyamatos lehetőség a váratlanra.

A játékosok, Rossi és az edzői stáb minden dicséretet megérdemelnek: a legjobbjukat hozzák újra meg újra, nem véletlenül rajong értük a fél ország. A valóság az, amit el kell fogadni.

De a lemez a régi: Szoboszlaik, Kerkezek, Sallaik, Varga Barnik, Tóth Alexek kellenek évről évre

– ha ez megvan, akkor tovább álmodhatunk.

*

Az F-csoport állása három forduló után:

Portugália 9 pont 
MAGYARORSZÁG 4 pont
Örményország 3 pont
Írország 1 pont 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
oberennsinnen49
2025. október 12. 08:09
Jó írás, ilyenekből kellene minél több. Pontosabban: csak ilyenek, hasonlók kellenének.
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. október 12. 08:09
Nem emlékszem, hogy valakivel felmostuk volna a gyepet a Puskásban. Amúgy igaza van.
Válasz erre
0
0
A_FIDESZRE_SZAVAZOK_MERT_NEKEM_AZ_A_JO_HA_MINDENBEN_UTOLSOK_A_MAGYAROK
2025. október 12. 08:00
Szuper hír! Végre valami siker és a fogatlan és káposztafejű közmunkásoknak lehet írni szépeket a nagy semmiről! Megvertétek a világranglista 103. helyezettjét. Gratulálok! Tapsoljatok! Ez nagyon jó! Vicc.. 😂😂
Válasz erre
0
2
llnnhegyi
•••
2025. október 12. 07:59 Szerkesztve
-:)))) Nem kell több. Bárki ellen elég a kétgólos győzelem!!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!