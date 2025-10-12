Tűzijáték nincs, alázat és eredmény van – a magyar-örmény maga volt a valóság

Az íreket lefociztuk, a játékvezetővel nem bírtunk – egy emlékezetes ír-magyarról
Az elején oktattunk, a kiállítás után küzdöttünk. Nagy siker az egy pont, amit ellenszélben, gyalázatos játékvezetés ellenére értünk el. Kovács Gergő írása.
Egy lépéssel közelebb a világbajnokság, de a későbbiekben sokkal többre lesz szükség.
A magyar-örmény legfontosabb kérdése számomra az volt,
visszakapja-e a több milliós szurkolói bázis a győzni képes válogatottját.
De nem csak ennyi. Visszakapjuk-e a válogatottunkat úgy, hogy fölmossuk a gyepet – végre-valahára – egy nálunk gyengébb ellenféllel? Visszaállítjuk-e a Puskás Aréna hírnevét? Képesek vagyunk-e erőt demonstrálni? Képesek vagyunk-e szép játékot mutatni taktikus játék mellett, gólokat lőni a szépség és a küzdelem egyensúlyát őrizve.
Mert az írek ellen is volt szépség, a portugálok ellen is volt küzdelem – a taktika pedig mindkét meccsen ült – de azokban a meccsekben benne ragadtak a pontok.
Rögzítsük: létfontosságú vb-selejtezőről beszélünk, amit 2:0-ra megnyertünk. Ha nem nyerünk, indulhatott volna a magyar agybalett a matek nélküli, sima út helyett – nem beszélve arról, hogy a kutyát sem érdekel a további nyűglődés, ha Örményországot képtelenek vagyunk leverni idehaza.
De sikerült leverni őket. A bizalom újra visszaállt, ez a legfontosabb, és a meccs, akár az élet, a saját útját „választotta”:
nézőtéri üvöltésünk nem a mészárlás utáni üvöltés volt, amire titokban mindannyian vágytunk
– 6:0 ide, Szoboszlai szólógólja és távoli bombája után Tóth Alex zseniálisat villan, és így tovább – de nem is az elmúlt másfél évet láttuk. Visszatértünk a helyes ösvényre, de
ezer sebtől vérzünk, amiből a legnagyobbat, a képességek hiányát nem tudjuk orvosolni
– pontosabban tudjuk, de bele se kezdjünk az utánpótlásrendszer „fölkérdezésébe”.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elején oktattunk, a kiállítás után küzdöttünk. Nagy siker az egy pont, amit ellenszélben, gyalázatos játékvezetés ellenére értünk el. Kovács Gergő írása.
Mi volt a jó és mi volt a rossz?
Az egyik legnagyobb pozitívum egy látszólagos ellentmondás a képességek hiányáról: betalált Gruber és Lukács, kettő NB 1.-es játékos, gratulálunk nekik, imádjuk őket, boldogok vagyunk.
Ha a góljaikkal jutunk ki a világbajnokságra, teliplakátoljuk velük a nappalinkat, mégis tudjuk, hogy nem ők a megoldás.
Mindannyian tudjuk.
Eltüntettük Sallai és Varga hiányát. Ez sem teljesen igaz, mert nem tudjuk – csak sejtjük – mi lett volna, ha ők is itt vannak, de ezen lépjünk túl. (Szerintem plusz kettő gól ide.)
Működött a taktika, működött a passzjáték. Megvoltak a helyzetek, megvoltak a gólok, megvolt a türelem, megvolt az alázat,
megvolt a hit, és mi jöttünk ki győztesen a fontos helyzetekből. Irányítottuk a meccset!
Ami nem volt meg, az a minőség, ami a hasonló mérkőzéseket izzadás helyett játszadozássá teszi bizonyos csapatok számára, gondoljunk például arra, hogy a portugálok nagyon-nagyon lazán gurítottak egy ötöst ennek a csapatnak.
A minőség azt jelenti, hogy jól veszed át a labdát gólhelyzetben, tíz centivel pontosabban passzolsz, tizedmásodperccel gyorsabban mozdulsz,
jó irányba indulsz, meghúzod a váratlant és amikor sikerült, meghúzod még egyszer. A minőség sok apró különbséget jelent, amik nem összeadódnak, hanem összeszorzódnak fontos szituációkban:
ezekből az apró különbségekből keletkezik az úgynevezett gól.
Persze, nem csak ezekből, de ha ezek megvannak, akkor valószínűleg több lesz belőlük, és a 90. percben nem azon kell izgulnunk egy nálunk sokkal gyengébb örmény csapattal szemben, hogy kiegyenlítenek, vagy nem.
Ha ez a minőség nincs meg, akkor nincs labdatartás minimális presszing alatt. Nincs labdatartás, amikor igazán fontos volna, hogy megelőzzük az ellenfél nyomásgyakorlását. Ha nincs minőség, akkor belehibázunk, akkor lekésünk, bosszantó hibák bukkannak fel, nagy lehetőségek csúsznak el azon, hogy egy-egy pillanattal később passzolunk, hogy nincs meg az ütem, a ritmus, a gyorsaság és a folyamatos lehetőség a váratlanra.
A játékosok, Rossi és az edzői stáb minden dicséretet megérdemelnek: a legjobbjukat hozzák újra meg újra, nem véletlenül rajong értük a fél ország. A valóság az, amit el kell fogadni.
De a lemez a régi: Szoboszlaik, Kerkezek, Sallaik, Varga Barnik, Tóth Alexek kellenek évről évre
– ha ez megvan, akkor tovább álmodhatunk.
*
Az F-csoport állása három forduló után:
Portugália 9 pont
MAGYARORSZÁG 4 pont
Örményország 3 pont
Írország 1 pont
Ezt is ajánljuk a témában
Marco Rossi együttese végig irányította a mérkőzést, a második félidőben két gólt szerzett és magabiztosan nyert. A magyar–örmény összecsapáson kulcskérdés volt a három pont begyűjtése, ezzel már a második a válogatottunk a csoportban.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás