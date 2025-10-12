Tűzijáték nincs, alázat és eredmény van – a magyar-örmény maga volt a valóság

jó irányba indulsz, meghúzod a váratlant és amikor sikerült, meghúzod még egyszer. A minőség sok apró különbséget jelent, amik nem összeadódnak, hanem összeszorzódnak fontos szituációkban:

ezekből az apró különbségekből keletkezik az úgynevezett gól.

Persze, nem csak ezekből, de ha ezek megvannak, akkor valószínűleg több lesz belőlük, és a 90. percben nem azon kell izgulnunk egy nálunk sokkal gyengébb örmény csapattal szemben, hogy kiegyenlítenek, vagy nem.

Ha ez a minőség nincs meg, akkor nincs labdatartás minimális presszing alatt. Nincs labdatartás, amikor igazán fontos volna, hogy megelőzzük az ellenfél nyomásgyakorlását. Ha nincs minőség, akkor belehibázunk, akkor lekésünk, bosszantó hibák bukkannak fel, nagy lehetőségek csúsznak el azon, hogy egy-egy pillanattal később passzolunk, hogy nincs meg az ütem, a ritmus, a gyorsaság és a folyamatos lehetőség a váratlanra.

A játékosok, Rossi és az edzői stáb minden dicséretet megérdemelnek: a legjobbjukat hozzák újra meg újra, nem véletlenül rajong értük a fél ország. A valóság az, amit el kell fogadni.