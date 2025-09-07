Az íreket lefociztuk, a játékvezetővel nem bírtunk – egy emlékezetes ír-magyarról

Tudjuk le a számokat az elején: ahogy megírtuk, Varga Barnabás és Sallai Roland góljával 2–0-ra vezettünk az írek elleni első, idegenbeli világbajnoki selejtezőn, a második félidő elején az írek szépítettek, Sallait pedig kiállították, majd a hosszabbításban az egyenlítő találatot is bepréselték a hazaiak, így döntetlennel kezdtük a sorozatot.

A lényeg, mint általában, a számokon túl van, sőt, a szavakon is túl, de most mellőzzük az ilyen trükköket, tehát csak egyszerűen:

jobb csapatunk van, mint Írországnak, amit be is bizonyítottunk, amíg színre nem lépett a német bíró és csapata.

Szívesen nevetnénk, ha nem sírnánk.

A játékvezetés mindenkori feladata, hogy egyenlő esélyeket biztosítson a feleknek, betartassa a mindenkire érvényes szabályokat, vagyis megvalósítsa az igazság földi formáját. Ez az ír-magyar vb-selejtezőn nem sikerült, az ellenkezője annál inkább. Szó sem volt egyenlő esélyekről, nem láttam még magyar válogatott ellen elfogultabb játékvezetést, ami abból is látszik, hogy

soha egyetlen betűt nem írtam le a bírókról. Eddig.

Harm Osmers német játékvezető tetszés szerint fújt le dolgokat, kulcspillanatokban

belenyúlt a mérkőzésbe és nemes egyszerűséggel elvette tőlünk a három pontot a középszerű írek segítségével. Írország lőtt egy szabálytalan gólt, aztán kapott ajándékba egy magyar kiállítást.

Minden más hab volt a tortán: a le nem fújt ír szabálytalanságokkal szemben a számolatlan magyar sárgalap. Ha nem látom, nem hiszem el, de láttam, az első perctől az utolsóig.

Az első ír gól előtt, a második félidő elején

Varga Barnabást leütötték, egy tudatos, fentről lefelé irányuló kézmozdulattal, felugrás közben. Ez tízből tízszer szabálytalan. Dublinban nem volt az.

A kiállítás a megtorlást tényét, és az eltalált lábat tekintve önmagában jogos lehetett volna, de emberek! Sallaival szabálytalankodtak – ekkor már sokadszor alkalmazott kettős mércét a német bíró –, mire ő indulatból cselekedett. Hiba volt, de a logikai sorrend azt hiszem, világos. Aki nem hiszi, járjon utána, nézze újra a meccset, lassítsa le a szituációkat.

Ahol tények sorjáznak, nincs szükség magyarázatokra.

Íme, Szoboszlai diplomatikus megjegyzése: „Ha ez piros, lehet, hogy vissza kellene nézni az első góljukat is”.

Amíg foci volt a pályán, felülmúltuk az ellenfelünket. Végre úgy játszottunk, ahogy megálmodtuk. Nem úgy tűnt, hogy két hasonló képességű csapat méri össze a tudását. Működött a passzjáték, működött a taktika, belőttük a helyzeteket, megvoltak a kis játékok, kötényeket osztottunk ki, megsemmisítettük Írországot.

Nem tudom kiverni a fejemből: szombaton este felerészben az ír válogatott, felerészben Harm Osmers játékvezető ellen küzdöttünk.

Aztán, ami ebben a helyzetben a legcsodálatosabb: hatalmas bírói nyomás alatt, 50 ezer ír fanatikus előtt, egy agresszív csapat ellen tartottuk magunkat az utolsó pillanatig.

Állva haltunk meg. A három pontot elbukta a csapat, de megnyerte a szurkolói szívét. Hiszem, hogy jó „üzlet” volt.

Siker az egy pont. Harm Osmers képtelen volt megveretni a válogatottat, bármennyire szerette volna, akárcsak tudat alatt, öntudatlan elfogultsággal. Ennél rosszabbra gondolni sem merek. Nem menti föl semmi az alól, amit művelt. Siker az egy pont, hiszen jön hamarosan egy MINDENRŐL döntő mérkőzés a Puskásban. Ha az utolsó fordulóban, idén novemberben megverjük az íreket idehaza, remélhetőleg megszerezzük a pótselejtezőt érő második helyet.

Abban teljesen biztos vagyok, hogy bírónak nem Harm Osmerst küldik majd. Focizni meg jobban tudunk.

Középen Harm Osmers. fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka