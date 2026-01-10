Ft
Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Real Madrid, Bayern München? Eldőlhetett Szoboszlai Dominik jövője a Liverpoolnál!

2026. január 10. 13:02

Angol sajtóhírek szerint eldőlt a magyar válogatott csapatkapitányának jövője a Liverpoolnál. Egy portál azt írja, hogy Szoboszlai Dominik megegyezett klubjával szerződése meghosszabbításáról.

2026. január 10. 13:02
null

A caughtoffside.com saját forrásaira hivatkozva arról ír: a Real Madrid és a Bayern München is konkrét érdeklődést mutatott Szoboszlai Dominik iránt, aki azonban nem tervez menni sehova Liverpoolból, helyette szóban már megegyezett a klubbal szerződése meghosszabbításáról.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik az Arsenal ellen. Fotó: MTI/EPA/Neil Hall

A magyar válogatott csapatkapitányának jelenlegi szerződése csak 2028-ban jár le, vagyis nem lenne annyira sürgős a kontraktus meghosszabbítása, ugyanakkor a Liverpool igyekezik elhárítani a már említett topklubok érdeklődését.

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja"

Arról egyelőre nem tudnak, hogy hány évvel toldhatják meg a több mint két év múlva lejáró szerződést, ez majd valószínűleg a hivatalos bejelentésből derülhet ki.

Szoboszlai teljesítménye Liverpoolban

Szoboszlai 2023 nyarán lett a Vörösök játékosa, azóta már egy Ligakupát és egy angol bajnoki címet is nyert a klubbal, melynek színeiben összesen már 121 tétmeccsen lépett pályára, ezeken 20 gólt és 19 gólpasszt ért el. Ebben az évadban ráadásul egyértelműen Arne Slot csapatának legfontosabb láncszemévé vált, a szurkolók már a jövő csapatkapitányát látják benne.

Teljesítményét nemcsak Liverpoolban ismerik el, hiszen nemrég a CIES kimutatása szerint a világ 37. legértékesebb játékosa lett.

Nyitókép: MTI/AP/Ian Walton

 

