Real Madrid, Bayern München? Eldőlhetett Szoboszlai Dominik jövője a Liverpoolnál!

A caughtoffside.com saját forrásaira hivatkozva arról ír: a Real Madrid és a Bayern München is konkrét érdeklődést mutatott Szoboszlai Dominik iránt, aki azonban nem tervez menni sehova Liverpoolból, helyette szóban már megegyezett a klubbal szerződése meghosszabbításáról.

Szoboszlai Dominik az Arsenal ellen. Fotó: MTI/EPA/Neil Hall

A magyar válogatott csapatkapitányának jelenlegi szerződése csak 2028-ban jár le, vagyis nem lenne annyira sürgős a kontraktus meghosszabbítása, ugyanakkor a Liverpool igyekezik elhárítani a már említett topklubok érdeklődését.