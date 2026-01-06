Itt a vége: szomorú hírt közöltek a magyar válogatott csatárról

Ez mindent megváltoztathat: gyorsan kirúgták a magyar válogatott játékost foglalkoztató angol csapat edzőjét
A régi edző alatt alapember és balhátvéd volt.
Molnár Rajmund súlyos sérülést szenvedett. A magyar támadónak elszakadt a térdében a keresztszalagja.
Súlyos sérülést szenvedett a Pogon Szczecin futballcsapatának korábbi magyar utánpótlás-válogatott játékosa, Molnár Rajmund – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.
A 23 éves csatárnak a hivatalos tájékoztatás szerint elszakadt az elülső keresztszalagja, és emiatt az idény hátralévő részében már nem léphet pályára. A műtét után legalább hat hónapos kihagy vár rá.
Molnár december 2-án, a Widzew Lódz elleni kupameccsen sérült meg, de a duzzanat miatt nehéz volt meghatározni a sérülés mértékét, ezért meg kellett ismételni az MRI-vizsgálatot – ebből derült ki, hogy milyen súlyos is a sérülése.
A 23 éves játékos a mostani idényben 12 mérkőzésen három gólt szerzett a Pogon színeiben.
Fotó: Pogon Szczecin/Facebook