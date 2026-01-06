Ft
01. 06.
kedd
magyar válogatott Molnár Rajmund Lengyelország térdsérülés sérülés Pogon Szczecin

Itt a vége: szomorú hírt közöltek a magyar válogatott csatárról

2026. január 06. 14:16

Molnár Rajmund súlyos sérülést szenvedett. A magyar támadónak elszakadt a térdében a keresztszalagja.

2026. január 06. 14:16
null

Súlyos sérülést szenvedett a Pogon Szczecin futballcsapatának korábbi magyar utánpótlás-válogatott játékosa, Molnár Rajmund – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.

Molnár Rajmund a magyar NB I-ből igazolt Lengyelországba
Molnár Rajmund a magyar NB I-ből igazolt Lengyelországba (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A 23 éves csatárnak a hivatalos tájékoztatás szerint elszakadt az elülső keresztszalagja, és emiatt az idény hátralévő részében már nem léphet pályára. A műtét után legalább hat hónapos kihagy vár rá.

Molnár december 2-án, a Widzew Lódz elleni kupameccsen sérült meg, de a duzzanat miatt nehéz volt meghatározni a sérülés mértékét, ezért meg kellett ismételni az MRI-vizsgálatot – ebből derült ki, hogy milyen súlyos is a sérülése.

A mögöttünk hagyott ősszel kétszer is kapott felnőtt magyar válogatott meghívót

A 23 éves játékos a mostani idényben 12 mérkőzésen három gólt szerzett a Pogon színeiben.

Fotó: Pogon Szczecin/Facebook

 

