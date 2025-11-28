Ft
Fradi Rapid Wien Peter Stöger Ferencváros

Bécsben nem fér bele az, ami Szoboszlaiéknál igen: kirúgták a Fradi volt edzőjét

2025. november 28. 17:20

Kirúgták Peter Stögert. A Fradi volt edzője alig 27 meccsen irányított Bécsben.

2025. november 28. 17:20
null

Felmentették a Fradi korábbi vezetőedzőjét, Peter Stögert a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid Wien labdarúgócsapatánál – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Stöger a Fraditól és a Rapid Wientől is gyorsan távozott
Stöger a Fraditól és a Rapid Wientől is gyorsan távozott (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP, archív)

A bécsiek pénteken jelentették be, hogy a Ferencvárosi TC-t 2021-ben öt és fél hónapig irányító 59 éves tréner és Thomas Sageder segédedző menesztése után ideiglenesen Stefan Kulovits irányítja az együttest. A 42 éves szakember már tavasszal is ellátta ezt a feladatot, amikor a bécsi zöld-fehérek Robert Klausstól váltak meg.

A Rapid csütörtökön idegenben 4–1-es vereséget szenvedett a Baráth Pétert foglalkoztató Raków Czestochowától a Konferencia-liga negyedik fordulójában. A 32-szeres osztrák bajnok, amely a selejtező utolsó körében az ETO FC-t búcsúztatta, pont nélkül az utolsó helyen áll a sorozat főtábláján. 

A Rapid legutóbbi 12 tétmérkőzéséből nyolcat elveszített, három győzelem mellett egy döntetlent jegyzett még. Érdekesség, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolnak ennél rosszabb mérlege van (12 tétmeccsen kilenc vereség és három győzelem), de az angol klub még kitart Arne Slot vezetőedző mellett.

Rövidebb ideig volt itt edző, mint a Fradinál

Stöger idén júliustól 27 találkozón irányította Bolla Bendegúzékat, ezalatt 14 győzelem négy döntetlen és kilenc vereség volt a mérlege. Szintén érdekesség, hogy négy évvel ezelőtt majdnem ugyanennyi időt töltött a Fradi élén is. Magyarországon 2021 júliusa és december közepe között 31 találkozón irányított.


„Ez a döntés rendkívül nehéz, mivel nemcsak Peter Stögert és Thomas Sagedert, hanem a szakértelmüket és a karakterüket is nagyra értékelem. Az elmúlt hetek alakulása azonban szükségessé tette ezt a felmentést. Az utóbbi tizenkét mérkőzésből nyolcat vesztesként zártunk” – idézte az Öltözőn Túl Facebook-oldal a klub sportigazgatóját, Markus Katzert.

 

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

