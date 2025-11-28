Bécsben nem fér bele az, ami Szoboszlaiéknál igen: kirúgták a Fradi volt edzőjét

Felmentették a Fradi korábbi vezetőedzőjét, Peter Stögert a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid Wien labdarúgócsapatánál – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Stöger a Fraditól és a Rapid Wientől is gyorsan távozott (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP, archív)

A bécsiek pénteken jelentették be, hogy a Ferencvárosi TC-t 2021-ben öt és fél hónapig irányító 59 éves tréner és Thomas Sageder segédedző menesztése után ideiglenesen Stefan Kulovits irányítja az együttest. A 42 éves szakember már tavasszal is ellátta ezt a feladatot, amikor a bécsi zöld-fehérek Robert Klausstól váltak meg.