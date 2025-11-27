Thrillerbe illő végjáték várható – így áll a Fradi az isztambuli bravúrja után

Rangers (skót): hazai pályán

Panathinaikosz (görög): hazai pályán

Nottingham Forest (angol): idegenben

A Rangers lesz a következő ellenfél, amely négy vereség után megszerezte az első pontját. A Panathinaikosz és a Nottingham Forest is győzött – utóbbi Sean Dyche irányításával magára talált, hiszen a Liverpool 3–0-s legyőzése után most is ugyanennyire nyert. Az angol gárda a legutóbbi öt tétmeccsén veretlen, az előző hárman pedig hibátlan.

A tabella nagyon szoros: az első helyen álló Lyonnak (amely a fordulóban 6–0-ra nyert) 12 pontja van, míg a 15. helyen álló AS Romának 9, vagyis az első 15 csapat három ponton belül van. Mint ismert, az első nyolc helyen végző együttes automatikusan bejut a nyolcaddöntőbe, míg a 9–24. helyezett csapatoknak egy oda-visszavágós párharcot kell ezért játszaniuk.

Labdarúgó Európa-liga

5. forduló

Fenerbahce (török)–Ferencvárosi TC 1–1

AS Roma (olasz)–Midtjylland (dán) 2–1

Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci) 2–1

Porto (portugál)–Nice (francia) 3–0

Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német) 0–0

Feyenoord (holland)–Celtic (skót) 1–3

Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát) 4–0

PAOK (görög)–Brann Bergen (norvég) 1–1

Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol) 3–2

Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák) 4–1

Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román) 1–0

Go Ahead Eagles (holland)–Stuttgart (német) 0–4

Genk (belga)–Basel (svájci) 2–1

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia) 0–6

Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd) 3–0

Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák) 2–1

Rangers (skót)–Braga (portugál) 1–1

Real Betis (spanyol)–Utrecht (holland) 2–1

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA