11. 28.
péntek
európa-liga Nottingham Forest Rangers FC Fradi Nottingham Panathinaikosz Ferencváros FTC

Thrillerbe illő végjáték várható – így áll a Fradi az isztambuli bravúrja után

2025. november 27. 23:12

Egymás hegyén-hátán a csapatok. A Fradi még mindig nyolcaddöntőt érő helyen áll.

2025. november 27. 23:12
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros 1–1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában. A Fradi a kora esti sávban játszott, mostanra viszont már mindegyik csapat lejátszotta a mérkőzését.

Megtáltosodott a Fradi utolsó ellenfele: a Nottingham szoboszlaiék legyőzése után ismét három góllal nyert
Megtáltosodott a Fradi utolsó ellenfele: a Nottingham szoboszlaiék legyőzése után ismét három góllal nyert (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Az FTC öt forduló után még mindig veretlen: három győzelem mellett két döntetlen az eddigi mérlege. Ugyan a tabellán a harmadik helyről visszaesett a hatodikra, de még így is nyolcaddöntőt érő helyen tartózkodik. A Fradi ráadásul csupán egy pontra van az éllovastól, tehát egy még nagyobb mai bravúrral az élre is felugorhatott volna.

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
A Fradi hátralévő ellenfelei az alapszakaszban

  • Rangers (skót): hazai pályán
  • Panathinaikosz (görög): hazai pályán
  • Nottingham Forest (angol): idegenben

A Rangers lesz a következő ellenfél, amely négy vereség után megszerezte az első pontját. A Panathinaikosz és a Nottingham Forest is győzött – utóbbi Sean Dyche irányításával magára talált, hiszen a Liverpool 3–0-s legyőzése után most is ugyanennyire nyert. Az angol gárda a legutóbbi öt tétmeccsén veretlen, az előző hárman pedig hibátlan.

A tabella nagyon szoros: az első helyen álló Lyonnak (amely a fordulóban 6–0-ra nyert) 12 pontja van, míg a 15. helyen álló AS Romának 9, vagyis az első 15 csapat három ponton belül van. Mint ismert, az első nyolc helyen végző együttes automatikusan bejut a nyolcaddöntőbe, míg a 9–24. helyezett csapatoknak egy oda-visszavágós párharcot kell ezért játszaniuk.

Labdarúgó Európa-liga
5. forduló
Fenerbahce (török)–Ferencvárosi TC 1–1
AS Roma (olasz)–Midtjylland (dán) 2–1
Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci) 2–1
Porto (portugál)–Nice (francia) 3–0
Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német) 0–0
Feyenoord (holland)–Celtic (skót) 1–3
Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát) 4–0
PAOK (görög)–Brann Bergen (norvég) 1–1
Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol) 3–2
Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák) 4–1
Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román) 1–0
Go Ahead Eagles (holland)–Stuttgart (német) 0–4
Genk (belga)–Basel (svájci) 2–1
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia) 0–6
Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd) 3–0
Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák) 2–1
Rangers (skót)–Braga (portugál) 1–1
Real Betis (spanyol)–Utrecht (holland) 2–1

yalaelnok
2025. november 27. 23:28
a továbbjutás szempontjából nincs tétje a következő meccseknek, a legjobb 24-be garantáltan bejutott a Fradi a 9-24 hely pedig még jobb is lehet, mint az első nyolc hely
