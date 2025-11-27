Thrillerbe illő végjáték várható – így áll a Fradi az isztambuli bravúrja után

Pokoli körülmények között ért el óriási bravúrt Isztambulban a Ferencváros!
Varga Barnabás fejesével vezetett is a magyar bajnok.
Egymás hegyén-hátán a csapatok. A Fradi még mindig nyolcaddöntőt érő helyen áll.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros 1–1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában. A Fradi a kora esti sávban játszott, mostanra viszont már mindegyik csapat lejátszotta a mérkőzését.
Az FTC öt forduló után még mindig veretlen: három győzelem mellett két döntetlen az eddigi mérlege. Ugyan a tabellán a harmadik helyről visszaesett a hatodikra, de még így is nyolcaddöntőt érő helyen tartózkodik. A Fradi ráadásul csupán egy pontra van az éllovastól, tehát egy még nagyobb mai bravúrral az élre is felugorhatott volna.
A Rangers lesz a következő ellenfél, amely négy vereség után megszerezte az első pontját. A Panathinaikosz és a Nottingham Forest is győzött – utóbbi Sean Dyche irányításával magára talált, hiszen a Liverpool 3–0-s legyőzése után most is ugyanennyire nyert. Az angol gárda a legutóbbi öt tétmeccsén veretlen, az előző hárman pedig hibátlan.
A tabella nagyon szoros: az első helyen álló Lyonnak (amely a fordulóban 6–0-ra nyert) 12 pontja van, míg a 15. helyen álló AS Romának 9, vagyis az első 15 csapat három ponton belül van. Mint ismert, az első nyolc helyen végző együttes automatikusan bejut a nyolcaddöntőbe, míg a 9–24. helyezett csapatoknak egy oda-visszavágós párharcot kell ezért játszaniuk.
Labdarúgó Európa-liga
5. forduló
Fenerbahce (török)–Ferencvárosi TC 1–1
AS Roma (olasz)–Midtjylland (dán) 2–1
Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci) 2–1
Porto (portugál)–Nice (francia) 3–0
Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német) 0–0
Feyenoord (holland)–Celtic (skót) 1–3
Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát) 4–0
PAOK (görög)–Brann Bergen (norvég) 1–1
Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol) 3–2
Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák) 4–1
Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román) 1–0
Go Ahead Eagles (holland)–Stuttgart (német) 0–4
Genk (belga)–Basel (svájci) 2–1
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia) 0–6
Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd) 3–0
Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák) 2–1
Rangers (skót)–Braga (portugál) 1–1
Real Betis (spanyol)–Utrecht (holland) 2–1
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA