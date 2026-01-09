Régen nem tapasztalt hideg törhet ránk pénteken, azaz ma. Az Időkép előrejelzése szerint az időjárási rekordokról jól ismert nógrádi Zabarban akár mínusz 21 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet pénteken. Nem példa nélküli ugyan az ilyen fagy, de ritka: a napi hidegrekordot jelenleg Putnok tartja, ahol 1985-ben szintén mínusz 27,5 fokot mutattak a hőmérők. A valaha Magyarországon mért leghidegebb hőmérséklettől még ez is jóval elmarad, Magyarország abszolút hidegrekordja mínusz 35 Celsius fok, amit 1940. február 16-án mértek Miskolc-Görömbölytapolcán.

Hideg: brutális fagy rúgja ránk az ajtót: akár negyedóra is életveszélyes lehet, Kép: MTI/Máthé Zoltán

A dermesztő hideg azonban nem áll meg Nógrád határán. A fővárosban is komoly fagyra kell készülni: az előrejelzések szerint Budapesten akár mínusz tíz fokig is lehűlhet a levegő. Tél van – mondhatnánk –, ez tehát önmagában nem rendkívüli. Csakhogy az elmúlt évek enyhébb telei után sokan elszoktak az ilyen mértékű hidegtől.