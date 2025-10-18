Nem akármilyen pillanat az NB I-ben: az edző fia végezhette el a kezdőrúgást (VIDEÓ)

A labdarúgó NB I 10. fordulójának szombati utolsó mérkőzésén az ETO FC hazai pályán 3–1-re legyőzte a Diósgyőri VTK-t. A mérkőzés előtt a kezdőrúgást a győriek vezetőedzőjének, Borbély Balázsnak a kisfia végezte el.

A kezdőrúgás után a vendégek kerültek előnybe, de a győriek három góllal válaszoltak (Fotó: ETO FC/Facebook)



A kezdőrúgás után

Korán vezetést szerezhetett volna a DVTK, Acolatse és Jurek párosa azonban nem tudta értékesíteni a ziccert. Bő egy perccel később viszont újra kihagyott a hazai védelem, ezt Gera már megbüntette. A győriek visszavették a kezdeményezést, és jóval többet birtokolták a labdát, a 29. percben pedig jött az egyenlítés, a szeptember hónap legjobb ETO-játékosának választott Benbuali talált be. A diósgyőriek fejben már a szünetre készültek, amikor érkezett Bumba, aki egy pontrúgás utáni finom érintéssel juttatta kapuba a labdát – számolt be a Magyar Távirati Iroda.