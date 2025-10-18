Ft
10. 19.
vasárnap
Borbély Balázs ETO FC videó DVTK NB I

Nem akármilyen pillanat az NB I-ben: az edző fia végezhette el a kezdőrúgást (VIDEÓ)

2025. október 18. 22:54

Micsoda pillanat az ETO és a DVTK meccse előtt! A vezetőedző fia végezte el a kezdőrúgást, aki később a győzelemnek is örülhetett.

2025. október 18. 22:54
null

A labdarúgó NB I 10. fordulójának szombati utolsó mérkőzésén az ETO FC hazai pályán 3–1-re legyőzte a Diósgyőri VTK-t. A mérkőzés előtt a kezdőrúgást a győriek vezetőedzőjének, Borbély Balázsnak a kisfia végezte el.

A kezdőrúgás után a vendégek kerültek előnybe, de a győriek három góllal válaszoltak
A kezdőrúgás után a vendégek kerültek előnybe, de a győriek három góllal válaszoltak (Fotó: ETO FC/Facebook)


A kezdőrúgás után

Korán vezetést szerezhetett volna a DVTK, Acolatse és Jurek párosa azonban nem tudta értékesíteni a ziccert. Bő egy perccel később viszont újra kihagyott a hazai védelem, ezt Gera már megbüntette. A győriek visszavették a kezdeményezést, és jóval többet birtokolták a labdát, a 29. percben pedig jött az egyenlítés, a szeptember hónap legjobb ETO-játékosának választott Benbuali talált be. A diósgyőriek fejben már a szünetre készültek, amikor érkezett Bumba, aki egy pontrúgás utáni finom érintéssel juttatta kapuba a labdát – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A szünetben kettőt cserélt a vendégek vezetőedzője, Vladimir Radenkovic, visszatért a pályára Szatmári Csaba, aki még februárban szenvedett súlyos lábtörést. A kezdeti DVTK-nyomás után újra a Győr vette át az irányítást, a 69. percben Benbuali közeli lövését bravúrral mentette Demeter. Néhány perccel később ismét eldönthette volna a három pont sorsát, de Bánáti ziccerét Sentic hárította. Az ezt követő szöglet után azonban már a kapusnak sem volt esélye, a sérüléséből visszatérő Szatmári lábáról a saját kapujába pattant a labda. A hajrában a DVTK nem túl nagy meggyőződéssel próbálkozott a támadásokkal, így az eredmény nem változott.

Borbély Balázs vezetőedző együttese két nyeretlenül megvívott összecsapás után gyűjtötte be újra a három pontot, míg a DVTK sorozatban az ötödik élvonalbeli találkozóján maradt győzelem nélkül.

Labdarúgó NB I
10. forduló
Szombati játéknap
ETO FC–Diósgyőri VTK 3–1
Korábban
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1
Paksi FC–Debreceni VSC 1–1

Vasárnap
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport)
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

