A Pakson történtek után dörzsölheti a tenyerét a Ferencváros

Nagy lendülettel kezdte a találkozót mindkét csapat, az első percekben a debreceni kapu előtt Hahn és Horváth veszélyeztetett, míg a másik oldalon Bárány lövését kellett védenie Kovácsiknak. Az iram nem hagyott alább a folytatásban sem, de nagyobb helyzet nem alakult ki. Leginkább a paksiaknál volt a labda, akik beadásokkal próbálkoztak, míg a vendégek, ha lehetőséghez jutottak, távoli lövésekkel kísérleteztek. A félidő derekán percekig állt a játék, miután Lenzsér és Papp nagy igyekezetükben összefejeltek, előbbit hosszú percekig ápolták, majd le is kellett cserélni, kórházba szállították. Az eset kissé megtörte a játék ritmusát, a folytatásban sok volt a szabálytalanság, majd közvetlenül a szünet előtt Bárány veszélyeztetett, miután Kovácsik és Szekszárdi nem értette meg egymást a 16-os vonalánál. Hogy mindkét fél nagy erőkkel támadott, azt jól mutatja, hogy az első játékrész összesen 11 szögletet hozott.

A második félidő egy hatalmas paksi helyzettel kezdődött: Silye beadását Varga kitornászta a léc alól, a kipattantót Tóth fejelte vissza, de Lang a gólvonalról mentett. A hazai nyomás azonban fokozódott, s Hahn révén a sokadik lehetőségét már gólra váltotta a házigazda. Sokáig nem örülhetett a vezetésnek az éllovas, a védelem bizonytalankodását kihasználva ugyanis néhány perc múlva egyenlített a Debrecen. A folytatásban futószalagon követték egymást a veszélyes paksi helyzetek, beszorították ellenfelüket a hazaiak, de újabb gólt nem sikerült szerezniük. Később a vendégeknek is volt egy nagy lehetőségük, de Bárány lövését a kimozduló Kovácsik hárítani tudta. A hajrában Tóth Barna fejjel ugyan bevette a vendégek kapuját, a VAR-vizsgálat után azonban szabálytalanság miatt érvénytelenítették a gólt, majd a ziccerben kiugró Bárány lábáról varázsolta le Kovacsik a labdát, így végül maradt a döntetlen, ami azt jelenti, hogy

a kettővel kevesebbet játszó címvédő Ferencváros a vesztett pontok tekintetében az első.

Labdarúgó NB I

10. forduló

Szombati játéknap

MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1

Paksi FC–Debreceni VSC 1–1

Később

20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)