Paks Debrecen NB I

A Pakson történtek után dörzsölheti a tenyerét a Ferencváros

2025. október 18. 19:11

Két gólt hozott az NB I szombati játéknapjának második mérkőzése. A Paks döntetlenre végzett a Debrecennel.

2025. október 18. 19:11
null

A listavezető Paksi FC sok helyzetet hozó mérkőzésen döntetlent játszott a harmadik helyen álló, vendég Debreceni VSC-vel a labdarúgó NB I tizedik fordulójának szombati játéknapján – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Nem tudott nyerni, de maradt veretlen a Paks
Nem tudott nyerni, de maradt veretlen a Paks (Fotó: paksifc.hu)

Az otthon játszó Paks így továbbra is veretlen – egyedüliként a mezőnyben -, az előző idény végét is hozzáadva a sorozathoz 12 kör óta nem talál legyőzőre, a DVSC pedig őrzi idegenbeli veretlenségét.

A Paks maradt veretlen

A kezdés előtt Mezey Györgyre, a magyar válogatott közelmúltban elhunyt volt szövetségi kapitányára és Somodi Bélára, a hazai klub egykori játékosára emlékeztek a stadionban lévők.

Nagy lendülettel kezdte a találkozót mindkét csapat, az első percekben a debreceni kapu előtt Hahn és Horváth veszélyeztetett, míg a másik oldalon Bárány lövését kellett védenie Kovácsiknak. Az iram nem hagyott alább a folytatásban sem, de nagyobb helyzet nem alakult ki. Leginkább a paksiaknál volt a labda, akik beadásokkal próbálkoztak, míg a vendégek, ha lehetőséghez jutottak, távoli lövésekkel kísérleteztek. A félidő derekán percekig állt a játék, miután Lenzsér és Papp nagy igyekezetükben összefejeltek, előbbit hosszú percekig ápolták, majd le is kellett cserélni, kórházba szállították. Az eset kissé megtörte a játék ritmusát, a folytatásban sok volt a szabálytalanság, majd közvetlenül a szünet előtt Bárány veszélyeztetett, miután Kovácsik és Szekszárdi nem értette meg egymást a 16-os vonalánál. Hogy mindkét fél nagy erőkkel támadott, azt jól mutatja, hogy az első játékrész összesen 11 szögletet hozott.

A második félidő egy hatalmas paksi helyzettel kezdődött: Silye beadását Varga kitornászta a léc alól, a kipattantót Tóth fejelte vissza, de Lang a gólvonalról mentett. A hazai nyomás azonban fokozódott, s Hahn révén a sokadik lehetőségét már gólra váltotta a házigazda. Sokáig nem örülhetett a vezetésnek az éllovas, a védelem bizonytalankodását kihasználva ugyanis néhány perc múlva egyenlített a Debrecen. A folytatásban futószalagon követték egymást a veszélyes paksi helyzetek, beszorították ellenfelüket a hazaiak, de újabb gólt nem sikerült szerezniük. Később a vendégeknek is volt egy nagy lehetőségük, de Bárány lövését a kimozduló Kovácsik hárítani tudta. A hajrában Tóth Barna fejjel ugyan bevette a vendégek kapuját, a VAR-vizsgálat után azonban szabálytalanság miatt érvénytelenítették a gólt, majd a ziccerben kiugró Bárány lábáról varázsolta le Kovacsik a labdát, így végül maradt a döntetlen, ami azt jelenti, hogy 

a kettővel kevesebbet játszó címvédő Ferencváros a vesztett pontok tekintetében az első.

Labdarúgó NB I
10. forduló
Szombati játéknap
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1
Paksi FC–Debreceni VSC 1–1
Később
20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Ezt is ajánljuk a témában

Vasárnap
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport)
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Fotó: paksifc.hu

marcon-2
2025. október 18. 20:03
Nem tudom, ki mit látott, de én egyáltalán nem értek egyet a meg nem adott góllal kapcsolatos közvetítés alatti és utáni kommentárral sem: szerintem a Batik-Tóth interakciók egészét nézve szabályos gólt vettek el a Pakstól. Tóth Barna nem rángatta jobban Batikot, mint amennyire Batik rángatta őt, annyi különbséggel, hogy ő Batikkal ellentétben nem dobta el magát. És mivel már van VAR, az illetékesek mégis mit néztek?! Remélem, még csak véletlenül sem a táblázatot, hogy a Fradi dörzsölhesse a tenyerét...
1
0
zakar zoltán béla
2025. október 18. 19:51
+ Hajrá MTK-PAKS-KTE!!!!!!!!!!
0
0
zakar zoltán béla
2025. október 18. 19:44
A bírók "Fradisták"?
1
0
