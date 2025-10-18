Az óriási fiaskó után megint nem lehetett otthon megállítani az MTK-t

Kazincbarcika–MTK: ilyen az NB I varázsa – óriási meglepetéssel indult a forduló
„Kazincbarcelona” – hangzott a lelátóról.
Hat gól esett az NB I szombati játéknapjának első mérkőzésén. Az MTK fölényes győzelmet aratott.
Megkezdődött a labdarúgó NB I 10. fordulója. Az első mérkőzésen az MTK Budapest hazai pályán 5–1-re legyőzte a Nyíregyháza Spartacust.
Az MTK elég kiszámíthatatlan csapat benyomását kelti a mostani idényben. Korábban a Diósgyőri VTK 5–0-s legyőzése után otthon 7–2-re kapott ki az ETO FC-től. A Magyar Kupában egy hetest rúgott a Siófoknak, a bajnokságban egy négyest a Kisvárdának, aztán az előző fordulóban nagyon simán kikapott az újonc Kolorcity Kazincbarcika vendégeként. Az a meccs úgy lett végül 3–1, hogy akár 4–0 is lehetett volna.
Most az MTK ismét a szebbik arcát mutatta. Már a 30. percben két góllal vezetett, de a Nyíregyháza egy szépségdíjas találattal szépített (2–1).
A szünet után a hazaiak újabb három gólt szereztek, így ebben az NB I-es kiírásban hazai pályán már harmadszor nyertek legalább négygólos különbséggel.
Az MTK ezzel a győzelemmel feljött a tabella második helyére.
