Nyíregyháza NB I MTK

Az óriási fiaskó után megint nem lehetett otthon megállítani az MTK-t

2025. október 18. 16:38

Hat gól esett az NB I szombati játéknapjának első mérkőzésén. Az MTK fölényes győzelmet aratott.

Megkezdődött a labdarúgó NB I 10. fordulója. Az első mérkőzésen az MTK Budapest hazai pályán 5–1-re legyőzte a Nyíregyháza Spartacust.

Simán győzött az MTK
Simán győzött az MTK (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Az MTK elég kiszámíthatatlan csapat benyomását kelti a mostani idényben. Korábban a Diósgyőri VTK 5–0-s legyőzése után otthon 7–2-re kapott ki az ETO FC-től. A Magyar Kupában egy hetest rúgott a Siófoknak, a bajnokságban egy négyest a Kisvárdának, aztán az előző fordulóban nagyon simán kikapott az újonc Kolorcity Kazincbarcika vendégeként. Az a meccs úgy lett végül 3–1, hogy akár 4–0 is lehetett volna.

Öt gólig jutott az MTK

Most az MTK ismét a szebbik arcát mutatta. Már a 30. percben két góllal vezetett, de a Nyíregyháza egy szépségdíjas találattal szépített (2–1).

A szünet után a hazaiak újabb három gólt szereztek, így ebben az NB I-es kiírásban hazai pályán már harmadszor nyertek legalább négygólos különbséggel.

Az MTK ezzel a győzelemmel feljött a tabella második helyére.

