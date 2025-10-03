Kazincbarcika–MTK: ilyen az NB I varázsa – óriási meglepetéssel indult a forduló

Betelt a pohár a szurkolói csoportnál – változásra szólítja fel az MLSZ-t
„Mihamarabbi együttműködésre kérjük az MLSZ illetékeseit!”
Erre nem sokan számítottak. A Kazincbarcika könnyed győzelmet aratott az MTK felett.
Óriási meglepetéssel rajtolt el a labdarúgó NB I 9. fordulója: a meccset utolsó helyről kezdve, Zalaegerszegen egy ötöst kapó újonc Kolorcity Kazincbarcika pályaválasztóként 3–0-ra legyőzte a nagyszerű formában lévő MTK Budapestet.
A negyedik helyen álló fővárosiak három győzelemmel a hátuk mögött érkeztek a Mezőkövesden rendezett mérkőzésre, míg a papíron hazaiak eddig csupán négy pontot tudtak összekaparni, ráadásul az előző fordulóban 5–0-ra kikaptak. A vendégek tehát favoritnak számítottak, de a Kazincbarcika meglepte őket.
A kék mezes együttes már a 12. percben egy büntetővel megszerezte a vezetést. A Kazincbarcika jól játszott, és rövid időn belül másodszor is betalált. Az első félidő hosszabbításában aztán harmadszor is bevette az MTK kapuját, amely nem találta a ritmust.
Horváth Dávid vezetőedző hiába cserélt négyet is a szünetben, a vendégek játéka nem javult fel, a szurkolók pedig rákezdtek a „Kazincbarcelona, Kazincbarcelona” rigmusra. Az 58. percben ismét megrezdült az MTK hálója, de végül les miatt nem adták meg a gólt.
A hajrában újabb Kazincbarcika-találat már nem született, pedig volt bőven helyzet. A hosszabbítás pillanataiban végül Németh Krisztián állította be a 3–1-es végeredményt.
A Kazincbarcika egymás után másodszor nyert „otthon”, míg az MTK három győztes bajnoki után szenvedett vereséget.
Labdarúgó NB I
9. forduló
Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 3–1 (Kártik 12. – 11-esből, Ubochioma 18., Slogar 45+1., ill. Németh K. 90+1.)
Szombaton
14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Vasárnap
16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
