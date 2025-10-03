Ft
videó Kazincbarcika NB I MTK

Kazincbarcika–MTK: ilyen az NB I varázsa – óriási meglepetéssel indult a forduló

2025. október 03. 21:55

Erre nem sokan számítottak. A Kazincbarcika könnyed győzelmet aratott az MTK felett.

2025. október 03. 21:55
null

Óriási meglepetéssel rajtolt el a labdarúgó NB I 9. fordulója: a meccset utolsó helyről kezdve, Zalaegerszegen egy ötöst kapó újonc Kolorcity Kazincbarcika pályaválasztóként 3–0-ra legyőzte a nagyszerű formában lévő MTK Budapestet.

Hiába cserélt a szünetben négyet is Horváth Dávid, a Kazincbarcika újabb gólokat szerezhetett volna
Hiába cserélt a szünetben négyet is Horváth Dávid, a Kazincbarcika újabb gólokat szerezhetett volna (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

A negyedik helyen álló fővárosiak három győzelemmel a hátuk mögött érkeztek a Mezőkövesden rendezett mérkőzésre, míg a papíron hazaiak eddig csupán négy pontot tudtak összekaparni, ráadásul az előző fordulóban 5–0-ra kikaptak. A vendégek tehát favoritnak számítottak, de a Kazincbarcika meglepte őket.

Hengerelt a Kazincbarcika

A kék mezes együttes már a 12. percben egy büntetővel megszerezte a vezetést. A Kazincbarcika jól játszott, és rövid időn belül másodszor is betalált. Az első félidő hosszabbításában aztán harmadszor is bevette az MTK kapuját, amely nem találta a ritmust.


Horváth Dávid vezetőedző hiába cserélt négyet is a szünetben, a vendégek játéka nem javult fel, a szurkolók pedig rákezdtek a „Kazincbarcelona, Kazincbarcelona” rigmusra. Az 58. percben ismét megrezdült az MTK hálója, de végül les miatt nem adták meg a gólt.

A hajrában újabb Kazincbarcika-találat már nem született, pedig volt bőven helyzet. A hosszabbítás pillanataiban végül Németh Krisztián állította be a 3–1-es végeredményt.

A Kazincbarcika egymás után másodszor nyert „otthon”, míg az MTK három győztes bajnoki után szenvedett vereséget.

Labdarúgó NB I
9. forduló
Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 3–1 (Kártik 12. – 11-esből, Ubochioma 18., Slogar 45+1., ill. Németh K. 90+1.) 

Szombaton
14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

Vasárnap
16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Fotó: Kolorcity Kazincbarcika Sport Club/Facebook

moliere-0
2025. október 03. 22:30
Hála a magasságos Isten hatalmának, hogy ezt a tolvaj csürhét megint agyonverték és megalázták! Ha valaki kiérdemelte a KÖZPÉNZ FC nevet, az az MTK. Csak ugye ezt nem szabad firtatni. Pesten ha eldobok egy kavicsot, nagyjából 50-50 az esélye, hogy MTK edzőközpontra esik. Kis túlzással, de nem nagyon kicsivel. Magukra iratták a törvényt még a várkonyi idején a maszop helytartókkal, hogy ingyen ellophassák mindenkitől a tinédzser tehetségeket, ezzel 10 év előnyt adott nekik az idegen hatalom. A váltásnál azonnal reagáltak: meghívták fedőnévnek a Fidesz főbalekját, és tudva, hogy senki nem merné őket - az ésszerűség nevében - nem támogatni, tovább folytatták a rablást. SAJÁT kezelésben építhették meg a soha sehol nem látott mértékben túlárazott "stadionjukat", amiben egy komolyabb falunap nem férne el. És amiért megérte mégis: 0 azaz nulla, ZÉRÓ európai szinten ismert játékos kinevelése HARMINC ÉV ALATT. Egy médiasztárolt senkiválogatott az MTK.
