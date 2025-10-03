Kazincbarcika–MTK: ilyen az NB I varázsa – óriási meglepetéssel indult a forduló

Óriási meglepetéssel rajtolt el a labdarúgó NB I 9. fordulója: a meccset utolsó helyről kezdve, Zalaegerszegen egy ötöst kapó újonc Kolorcity Kazincbarcika pályaválasztóként 3–0-ra legyőzte a nagyszerű formában lévő MTK Budapestet.

Hiába cserélt a szünetben négyet is Horváth Dávid, a Kazincbarcika újabb gólokat szerezhetett volna (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

A negyedik helyen álló fővárosiak három győzelemmel a hátuk mögött érkeztek a Mezőkövesden rendezett mérkőzésre, míg a papíron hazaiak eddig csupán négy pontot tudtak összekaparni, ráadásul az előző fordulóban 5–0-ra kikaptak. A vendégek tehát favoritnak számítottak, de a Kazincbarcika meglepte őket.

Hengerelt a Kazincbarcika

A kék mezes együttes már a 12. percben egy büntetővel megszerezte a vezetést. A Kazincbarcika jól játszott, és rövid időn belül másodszor is betalált. Az első félidő hosszabbításában aztán harmadszor is bevette az MTK kapuját, amely nem találta a ritmust.