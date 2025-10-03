Betelt a pohár a szurkolói csoportnál – változásra szólítja fel az MLSZ-t

A magyar futballért évtizedek óta fanatikusan rajongó és amellett töretlenül kitartó szervezett szurkolótáborok nevében egy felhívást intézünk Önök felé.

Abban reméljük egyetérthetünk, hogy közös cél Önöknek, a kluboknak, a játékosoknak és nekünk, szurkolóknak, illetve a magyar labdarúgás minden résztvevőjének, hogy minél többen látogassák az NB I és az alacsonyabb osztályú bajnokságok mérkőzéseit hétről-hétre. Az utóbbi években pedig szerencsére javuló tendencia mutatkozott az átlagnézőszámokban, amelyet nem szabad veszélyeztetni.

Az idei nyáron bevezetett »zéró tolerancia« szabályozás viszont véleményünk szerint sajnos olyan hatásokat eredményezhet, amelyek gátolhatják a nézőszámok további növekedését. Életszerűtlennek és fenntarthatatlannak tartjuk azt jelenlegi formájában, ugyanis ez a rendelkezés az esetek jelentős többségében nem támogatja azt a közös célt, hogy a stadionok megteljenek. Sőt, ennek ellenkezőjét érheti el. Az elmúlt hónapokban tapasztalt eltúlzott bírságolási gyakorlat folytatásával hamarosan megtörténhet, hogy csak zártkapus mérkőzések vagy az érdektelenségtől üresen kongó stadionok lesznek.

Többek között ennek elkerülése érdekében együttműködésre kérjük a szövetséget, és szeretnénk javaslatokat tenni a szabályozás módosítására.

Egyetértünk abban is, nem cél, hogy egy mérkőzés teljes ideje alatt a szurkolótáborok egymást szidalmazzák, ugyanakkor a futball hangulatának egyik meghatározó eleme a rivalizálás, amelynek része az ellenfél ugratása is. Nem véletlen, hogy egy Ferencváros–Újpest mérkőzés több nézőt vonz, mint például egy Kazincbarcika–Kisvárda összecsapás, hisz ezen rangadók történelmi múlttal bírnak. Megértjük, hogy az UEFA és a FIFA előírásaihoz alkalmazkodni kell, és hogy ennek nyomán szükségessé vált a szabályozás módosítása. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy jelenlegi formájában a változtatás túl hirtelen és nagymértékű, hiszen évtizedek óta élő rigmusok és szurkolói hagyományok kerülnek szankcionálás alá, korábban nem tapasztalt szigorral. Ez a bérletes szurkolók számára pénzügyi hátrányt is jelenthet, hiszen egy előre megvásárolt szolgáltatást nem tudnak teljes egészében igénybe venni. A keletkező kár megtérítésének felelőssége például kit terhelne, az MLSZ-t, a klubokat vagy más szereplőt?