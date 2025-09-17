Lerántotta a leplet a magyar klubok gazdasági eredményeiről az MLSZ: van, amiben csak a görögöket előzzük meg

A teljes kiadvány ezen a linken megtekinthető, benne olyan további érdekességekkel, mint például a női labdarúgás ugrásszerű népességnövekedése: a 2010/2011-es és 2023/2024-es idény között 300%-kal nőtt az igazolt női labdarúgók száma.

Az MLSZ kimutatása alapján az elmúlt évtizedben megsokszorozódott az igazolt női labdarúgók száma (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az MLSZ-nél mostanában nem unatkoznak, a kimutatást megelőző napon például hivatalos közleményükkel újabb frontot nyitottak a Kubatov Gábor elleni állóháborúban.