09. 17.
szerda
magyar futballklub pénzügyi elemzés statisztika MLSZ

Lerántotta a leplet a magyar klubok gazdasági eredményeiről az MLSZ: van, amiben csak a görögöket előzzük meg

2025. szeptember 17. 17:37

A legfrissebb kimutatások alapján az NB I nézőszáma növekedett, és visszaállt a pandémia előtti szintre. Az MLSZ ugyanakkor figyelmeztet: a magyar klubok változatlanul többet költenek játékosvásárlásra, mint amennyi bevételül az eladásokból származik.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kiadta a hazai élvonal előző idényre vonatkozó pénzügyi és nézőszám-elemzéseit. 

A szervezet megállapításai alapján az NB I-es klubok a 2023-as pénzügyi eredményeik alapján továbbra is stabilnak tekinthetők, viszont továbbra is fennáll az a korábbi években felállított diagnózis, miszerint 

a magyar klubok ligaszinten többet költenek játékosvásárlásra, mint amennyi bevételük játékoseladásból származik, ezzel rontva a liga nettó pénzügyi eredményét.

További kiemelt érdekességek: 

  • A 2022/2023-as idényhez viszonyított 18 százalékos növekedésnek köszönhetően sikerült visszakapaszkodnia az átlagnézőszámnak a pandémia előtti szintre. A nézőszám átlépte a 4 000 főt a vizsgált 2023/2024-es szezonban, egyre közelebb kerülve az 5000 fős szinthez.
  • A legmagasabb és legalacsonyabb bevételű klub közötti arány 13-szoros volt, amely alacsonyabb, mint a 2022-es 20-szoros érték. Kiadás oldalon nőtt a magyar bajnokságban szereplő klubok egy csapatra jutó átlagos működési ráfordítása átlépve a 10 millió eurós határt.
  • A nemzetközi minta országainak (13 ország) top 25 játékosának átlagos értékét tekintve Magyarország a 11. helyen állt 7,28 millió eurós értékkel, megelőzve Szlovákiát, Szlovéniát és Romániát. A top 3 játékost tekintve Magyarország az előkelőbb 5. helyen szerepelt (38,67 millió euró). Ez azt mutatja, hogy Magyarországnak immáron megvannak a klasszis játékosai, de nem akkora a top játékosok számának volumene, mint a nemzetközi minta legtöbb országában.
  • 2021 és 2022 után 2023-ban is ismét nettó játékosimportőrök voltak az NB I-es csapatok, 251 ezer eurós negatív transzferegyenleggel zárva az évet. Magyarországon kívül csak Görögország szerepelt nagyobb negatív átigazolási szaldóval az összehasonlított mintaországok közül.

A teljes kiadvány ezen a linken megtekinthető, benne olyan további érdekességekkel, mint például a női labdarúgás ugrásszerű népességnövekedése: a 2010/2011-es és 2023/2024-es idény között 300%-kal nőtt az igazolt női labdarúgók száma.

FENYVESI Evelin
Az MLSZ kimutatása alapján az elmúlt évtizedben megsokszorozódott az igazolt női labdarúgók száma (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az MLSZ-nél mostanában nem unatkoznak, a kimutatást megelőző napon például hivatalos közleményükkel újabb frontot nyitottak a Kubatov Gábor elleni állóháborúban. 

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Facebook/Kolorcity Kazincbarcika SC)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
szantofer
2025. szeptember 17. 18:49
ha egyszer valamikor másik kormány lesz, és csak a felét vonja el a mostani állami támogatásoknak, - lenne annak jobb helye is - úgy omlik össze a magyar foci mint a kártyavár.
Válasz erre
0
0
Interista
2025. szeptember 17. 18:16
Aszondja az MLSZ, hogy pénzügyileg jól állnak a csapatok. Cserébe a valóság, hogy Debrecenben már késnek a fizetések.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!