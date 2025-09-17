Lerántotta a leplet a magyar klubok gazdasági eredményeiről az MLSZ: van, amiben csak a görögöket előzzük meg

Az MLSZ visszaszólt Kubatovnak: „A magyar kormánnyal áll vitában”
Legutóbbi kijelentéseit már nem hagyta szó nélkül a szövetség.
A legfrissebb kimutatások alapján az NB I nézőszáma növekedett, és visszaállt a pandémia előtti szintre. Az MLSZ ugyanakkor figyelmeztet: a magyar klubok változatlanul többet költenek játékosvásárlásra, mint amennyi bevételül az eladásokból származik.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kiadta a hazai élvonal előző idényre vonatkozó pénzügyi és nézőszám-elemzéseit.
A szervezet megállapításai alapján az NB I-es klubok a 2023-as pénzügyi eredményeik alapján továbbra is stabilnak tekinthetők, viszont továbbra is fennáll az a korábbi években felállított diagnózis, miszerint
a magyar klubok ligaszinten többet költenek játékosvásárlásra, mint amennyi bevételük játékoseladásból származik, ezzel rontva a liga nettó pénzügyi eredményét.
További kiemelt érdekességek:
A teljes kiadvány ezen a linken megtekinthető, benne olyan további érdekességekkel, mint például a női labdarúgás ugrásszerű népességnövekedése: a 2010/2011-es és 2023/2024-es idény között 300%-kal nőtt az igazolt női labdarúgók száma.
Az MLSZ-nél mostanában nem unatkoznak, a kimutatást megelőző napon például hivatalos közleményükkel újabb frontot nyitottak a Kubatov Gábor elleni állóháborúban.
