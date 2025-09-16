Az MLSZ visszaszólt Kubatovnak: „A magyar kormánnyal áll vitában”

Innen nem lesz visszaút: Kubatov Gábor úgy beleállt Csányi Sándorba és az MLSZ-be, ahogy még soha
A Ferencváros elnöke nem kertelt.
A Magyar Labdarúgó-szövetség közleményt adott ki a Ferencváros elnökének kijelentései miatt. Az MLSZ szerint Kubatov Gábor valójában a magyar kormánnyal áll vitában.
A Mandiner is többször beszámolt arról, hogy a Ferencvárosi TC elnöke, Kubatov Gábor az utóbbi hónapokban nem egyszer kritizálta a Magyar Labdarúgó-szövetséget a „magyarszabály” bevezetése miatt. A szavaira kedd délután az MLSZ közleményben reagált, amelyet tartalmi változtatás nélkül közlünk!
„A Ferencváros elnöke az elmúlt időszakban több alkalommal is arról beszélt, hogy nem ért egyet az MLSZ által bevezetett, a magyar labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó szabállyal. Kubatov Gábor azonban sajnos egyetlen nyilatkozatában sem fejti ki az igazság minden részletét: nem tudja, nem akarja vagy nem meri belátni, hogy valójában nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal áll vitában. Az MLSZ magyarszabálya – amelyet a klubok képviselői és a közvélemény már régen megismerhetett – ugyanis csak a jövő évtől, a 2026–2027-es bajnokságban lép hatályba, szemben a sportkormányzat döntésével, amely az akadémiákat üzemeltető kluboktól már ettől a bajnoki évtől megköveteli a magyar labdarúgók szerepeltetését. Felhívjuk tehát a Ferencváros elnökének és szurkolóinak – továbbá a mondatait közvetítő és figyelő nyilvánosságnak is – a figyelmét, hogy Kubatov Gábornak ezt a vitát ma nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal kellene lefolytatnia.”
Hétfői cikkünkben megírtuk, hogy Kubatov ismét élesen kritizálta az MLSZ-t és Csányi Sándor elnököt. A Fradi első embere szerint az elmúlt másfél évtizedben a klub teljesítménye és szerepe megkerülhetetlenné vált a magyar labdarúgásban, ehhez képest az MLSZ nem kezeli partnerként a zöld-fehéreket.
Ezt is ajánljuk a témában
A Ferencváros elnöke nem kertelt.
14 éve vagyok a Ferencváros elnöke, azóta tizenegyszer végeztünk dobogón, nyolcszor nyertünk bajnokságot, és az elnök úr nem tud felhívni, ha valamin jelentősen változtatni szeretne”
– jegyezte meg az Indexnek adott interjújában. Kubatov szerint alapvető szemléleti különbség húzódik a Fradi és az MLSZ között: „Nem a szövetségnek vannak ugyanis klubjai, hanem a kluboknak van egy szövetsége.”
Úgy látja, a jelenlegi helyzet tarthatatlan, és komolyan felvetődik annak szükségessége, hogy a hazai élvonalbeli klubok önálló profi ligát hozzanak létre, amely függetlenebb lenne a szövetségtől, és jobban igazodna a piaci és sportági realitásokhoz. Az FTC elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
a személyes párbeszédet fontosnak tartja, és sajnálatosnak nevezte, hogy ez eddig elmaradt.
„Nyitott vagyok, és a későbbiekben is nyitott leszek a párbeszédre, várom Csányi Sándort, ha problémája van, az én ajtóm előtte mindig nyitva áll. Látom, bántotta, hogy a Fradi-szurkolók szidták az édesanyját. Meg kell mondjam, ez nem volt szép, és jogosan háborodott fel ezen, csak azt nem értettem, hogy miért egy újságon keresztül üzent nekem, és miért nem hívott fel. Ráadásul belekeverte az én politikai közösségemet is. Kár, hogy így alakult…” – fogalmazott Kubatov.
Ezt is ajánljuk a témában
Pedig a téma, amit érint, fontos, ő is évek óta kiáll mellette.
Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA