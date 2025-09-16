Ft
09. 16.
kedd
Kubatov Gábor Fradi Csányi Sándor Ferencváros MLSZ FTC

Az MLSZ visszaszólt Kubatovnak: „A magyar kormánnyal áll vitában”

2025. szeptember 16. 16:09

A Magyar Labdarúgó-szövetség közleményt adott ki a Ferencváros elnökének kijelentései miatt. Az MLSZ szerint Kubatov Gábor valójában a magyar kormánnyal áll vitában.

2025. szeptember 16. 16:09
null

A Mandiner is többször beszámolt arról, hogy a Ferencvárosi TC elnöke, Kubatov Gábor az utóbbi hónapokban nem egyszer kritizálta a Magyar Labdarúgó-szövetséget a „magyarszabály” bevezetése miatt. A szavaira kedd délután az MLSZ közleményben reagált, amelyet tartalmi változtatás nélkül közlünk!

Az MLSZ közleményt adott ki Kubatov miatt
Az MLSZ közleményt adott ki Kubatov miatt (Fotó: szovetseg.mlsz.hu)

„A Ferencváros elnöke az elmúlt időszakban több alkalommal is arról beszélt, hogy nem ért egyet az MLSZ által bevezetett, a magyar labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó szabállyal. Kubatov Gábor azonban sajnos egyetlen nyilatkozatában sem fejti ki az igazság minden részletét: nem tudja, nem akarja vagy nem meri belátni, hogy valójában nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal áll vitában. Az MLSZ magyarszabálya – amelyet a klubok képviselői és a közvélemény már régen megismerhetett – ugyanis csak a jövő évtől, a 2026–2027-es bajnokságban lép hatályba, szemben a sportkormányzat döntésével, amely az akadémiákat üzemeltető kluboktól már ettől a bajnoki évtől megköveteli a magyar labdarúgók szerepeltetését. Felhívjuk tehát a Ferencváros elnökének és szurkolóinak – továbbá a mondatait közvetítő és figyelő nyilvánosságnak is – a figyelmét, hogy Kubatov Gábornak ezt a vitát ma nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal kellene lefolytatnia.”

Kubatov üzenete az MLSZ-nek

Hétfői cikkünkben megírtuk, hogy Kubatov ismét élesen kritizálta az MLSZ-t és Csányi Sándor elnököt. A Fradi első embere szerint az elmúlt másfél évtizedben a klub teljesítménye és szerepe megkerülhetetlenné vált a magyar labdarúgásban, ehhez képest az MLSZ nem kezeli partnerként a zöld-fehéreket. 

Ezt is ajánljuk a témában

14 éve vagyok a Ferencváros elnöke, azóta tizenegyszer végeztünk dobogón, nyolcszor nyertünk bajnokságot, és az elnök úr nem tud felhívni, ha valamin jelentősen változtatni szeretne”

– jegyezte meg az Indexnek adott interjújában. Kubatov szerint alapvető szemléleti különbség húzódik a Fradi és az MLSZ között: „Nem a szövetségnek vannak ugyanis klubjai, hanem a kluboknak van egy szövetsége.”

Úgy látja, a jelenlegi helyzet tarthatatlan, és komolyan felvetődik annak szükségessége, hogy a hazai élvonalbeli klubok önálló profi ligát hozzanak létre, amely függetlenebb lenne a szövetségtől, és jobban igazodna a piaci és sportági realitásokhoz. Az FTC elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 

a személyes párbeszédet fontosnak tartja, és sajnálatosnak nevezte, hogy ez eddig elmaradt. 

„Nyitott vagyok, és a későbbiekben is nyitott leszek a párbeszédre, várom Csányi Sándort, ha problémája van, az én ajtóm előtte mindig nyitva áll. Látom, bántotta, hogy a Fradi-szurkolók szidták az édesanyját. Meg kell mondjam, ez nem volt szép, és jogosan háborodott fel ezen, csak azt nem értettem, hogy miért egy újságon keresztül üzent nekem, és miért nem hívott fel. Ráadásul belekeverte az én politikai közösségemet is. Kár, hogy így alakult…” – fogalmazott Kubatov.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

bagoly-29
2025. szeptember 16. 18:26
folyt. Az MLSZ csicskák itteni vakkantásai is csak a butaságukat teszik a kirakatba! Nézzék már meg a top bajnokságok csapatainak az összetételét. A Barcelona és még pár sztárcsapat kivételével majd mindenütt tele vannak nemcsak EU-s légiósokkal, de EU-n kivüliekkel is! DE o persze pofázni s fradifóbiájukkal ágálni azt tudnak a pojácák!
bagoly-29
2025. szeptember 16. 18:25
Amig valaha a grundokon felnőttek magukat fejlesztették technikailag, erőnlétileg, s csak a megfigyelőknek ki kellett válogatni közüllük a legtehetségesebbeket, akik már a klubokban váltak felnőtt játékossá, addig ma teljesen kezdő gyerekeket visznek a szülők az akadémiákra,. hogy ott megtanuljanak focizni! óriási a lemorzsolódás, de a költtség is velük! S csak elenyésző hányaduk válik valamit is igérő játékossá! Persze ez jószerivel máshol is így van, csak nyugaton ott van a hálóban a rengeteg volt gyarmati származású gyerek/fiatal s a nagy számok törvényének jóvoltából a sok tehetséges fiatal is, akiknek ez az egyedüli kitörési lehetőségük a nyomorból! Persze, vannak országok (Horvátország, Szlovénia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, stb) amelyek fiatal focisták exportjára vannak berendezkedve. Gyenge a hazai bajnokságuk, de a válogatottjuk erős lehet. Nálunk ez a két út nem létezik, de amit erőltet az MLSZ az nem működik! Ez a probléma!
bagoly-29
2025. szeptember 16. 18:06
Hazudik pofátlanul a bürokrata, focihoz nem értő, jogászokból állá gittegylet!
Poldi bácsi
2025. szeptember 16. 16:42
Gullwing! Mind a két mondatod igaz, bár nem sok közük van egymáshoz. Azonban az akadémiák jelentős támogatása az államtól érkezik, nem az MLSZ-től. Ezeket az előírásokat a kormány hozta (nagyon helyesen), cserébe az akadémiák támogatásáért. Sokat adnak, de el is várnak valamit. Még csak néhány forduló telt el, nem biztos, hogy végletes következtetéseket kellene levonnom. De az a véleményem, hogy jó a fiatal és a magyar szabály is. Vajon hány tehetség kallódhatott el az évek alatt sehonnai noname légiósok miatt?! Egyáltalán nem lógnak ki lefeléa a fiatalok, a magyarok.
