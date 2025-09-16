Az MLSZ visszaszólt Kubatovnak: „A magyar kormánnyal áll vitában”

A Mandiner is többször beszámolt arról, hogy a Ferencvárosi TC elnöke, Kubatov Gábor az utóbbi hónapokban nem egyszer kritizálta a Magyar Labdarúgó-szövetséget a „magyarszabály” bevezetése miatt. A szavaira kedd délután az MLSZ közleményben reagált, amelyet tartalmi változtatás nélkül közlünk!

Az MLSZ közleményt adott ki Kubatov miatt (Fotó: szovetseg.mlsz.hu)

„A Ferencváros elnöke az elmúlt időszakban több alkalommal is arról beszélt, hogy nem ért egyet az MLSZ által bevezetett, a magyar labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó szabállyal. Kubatov Gábor azonban sajnos egyetlen nyilatkozatában sem fejti ki az igazság minden részletét: nem tudja, nem akarja vagy nem meri belátni, hogy valójában nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal áll vitában. Az MLSZ magyarszabálya – amelyet a klubok képviselői és a közvélemény már régen megismerhetett – ugyanis csak a jövő évtől, a 2026–2027-es bajnokságban lép hatályba, szemben a sportkormányzat döntésével, amely az akadémiákat üzemeltető kluboktól már ettől a bajnoki évtől megköveteli a magyar labdarúgók szerepeltetését. Felhívjuk tehát a Ferencváros elnökének és szurkolóinak – továbbá a mondatait közvetítő és figyelő nyilvánosságnak is – a figyelmét, hogy Kubatov Gábornak ezt a vitát ma nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal kellene lefolytatnia.”

Kubatov üzenete az MLSZ-nek

Hétfői cikkünkben megírtuk, hogy Kubatov ismét élesen kritizálta az MLSZ-t és Csányi Sándor elnököt. A Fradi első embere szerint az elmúlt másfél évtizedben a klub teljesítménye és szerepe megkerülhetetlenné vált a magyar labdarúgásban, ehhez képest az MLSZ nem kezeli partnerként a zöld-fehéreket.