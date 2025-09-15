Innen nem lesz visszaút: Kubatov Gábor úgy beleállt Csányi Sándorba és az MLSZ-be, ahogy még soha

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor ismét élesen kritizálta a Magyar Labdarúgó-szövetséget és annak vezetőjét, Csányi Sándort. A Fradi első embere szerint az elmúlt másfél évtizedben a klub teljesítménye és szerepe megkerülhetetlenné vált a magyar labdarúgásban, ehhez képest az MLSZ nem kezeli partnerként a zöld-fehéreket.

14 éve vagyok a Ferencváros elnöke, azóta 11-szer végeztünk dobogón, nyolcszor nyertünk bajnokságot, és az elnök úr nem tud felhívni, ha valamin jelentősen változtatni szeretne”

– jegyezte meg az Indexnek adott interjújában. Kubatov szerint alapvető szemléleti különbség húzódik a Fradi és az MLSZ között: „Nem a szövetségnek vannak ugyanis klubjai, hanem a kluboknak van egy szövetsége.”