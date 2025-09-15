Ft
Kubatov Gábor Csányi Sándor Ferencváros MLSZ

Innen nem lesz visszaút: Kubatov Gábor úgy beleállt Csányi Sándorba és az MLSZ-be, ahogy még soha

2025. szeptember 15. 18:48

A Ferencváros elnöke nem kertelt.

2025. szeptember 15. 18:48
null

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor ismét élesen kritizálta a Magyar Labdarúgó-szövetséget és annak vezetőjét, Csányi Sándort. A Fradi első embere szerint az elmúlt másfél évtizedben a klub teljesítménye és szerepe megkerülhetetlenné vált a magyar labdarúgásban, ehhez képest az MLSZ nem kezeli partnerként a zöld-fehéreket. 

14 éve vagyok a Ferencváros elnöke, azóta 11-szer végeztünk dobogón, nyolcszor nyertünk bajnokságot, és az elnök úr nem tud felhívni, ha valamin jelentősen változtatni szeretne”

– jegyezte meg az Indexnek adott interjújában. Kubatov szerint alapvető szemléleti különbség húzódik a Fradi és az MLSZ között: „Nem a szövetségnek vannak ugyanis klubjai, hanem a kluboknak van egy szövetsége.” 

Úgy látja, a jelenlegi helyzet tarthatatlan, és komolyan felvetődik annak szükségessége, hogy a hazai élvonalbeli klubok önálló profi ligát hozzanak létre, amely függetlenebb lenne a szövetségtől, és jobban igazodna a piaci és sportági realitásokhoz. A Fradi elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 

a személyes párbeszédet fontosnak tartja, és sajnálatosnak nevezte, hogy ez eddig elmaradt. 

„Nyitott vagyok, és a későbbiekben is nyitott leszek a párbeszédre, várom Csányi Sándort, ha problémája van, az én ajtóm előtte mindig nyitva áll. Látom, bántotta, hogy a Fradi-szurkolók szidták az édesanyját. Meg kell mondjam, ez nem volt szép, és jogosan háborodott fel ezen, csak azt nem értettem, hogy miért egy újságon keresztül üzent nekem, és miért nem hívott fel. Ráadásul belekeverte az én politikai közösségemet is. Kár, hogy így alakult…” – fogalmazott Kubatov.

A nyitókép forrása: Facebook / Kubatov Gábor

***

baronet
2025. szeptember 15. 21:05
Bohóc ez a kubatov. Költi az állam pénzét az afrikai csapatára, és még eredmény sincs.
steinamanger-2
•••
2025. szeptember 15. 21:05 Szerkesztve
PÁRTállami gondozottak. Persze hogy mindig nyernek.
zakar zoltán béla
2025. szeptember 15. 20:57
Majd akkor szólj KEDVES, ha a "Fradiban" legalább 7 magyar lesz a pályán! Hajrá ZTE-KTE-PAKS-MTK!!!!!!
JohnDoe1984
2025. szeptember 15. 20:53
"a hazai élvonalbeli klubok önálló profi ligát hozzanak létre" - az állami támogatáson csüngő csapatok szájából egészen mókás lenne egy ilyen "profi" liga létrehozásának már a gondolata is. Az egyeztetés hiányát az erőből politizáló, senkivel nem egyeztető kormányzópárt alelnökeként máson számon kérni cinikus ostobaság.
