Innen nem lesz visszaút: Kubatov Gábor úgy beleállt Csányi Sándorba és az MLSZ-be, ahogy még soha

MLSZ-kampányfilm: Kubatov egyértelmű üzenetet küldött a magyar szövetségnek – „Ilyen melléfogást, bénaságot ritkán látni”
Pedig a téma, amit érint, fontos, ő is évek óta kiáll mellette.
A Ferencváros elnöke nem kertelt.
A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor ismét élesen kritizálta a Magyar Labdarúgó-szövetséget és annak vezetőjét, Csányi Sándort. A Fradi első embere szerint az elmúlt másfél évtizedben a klub teljesítménye és szerepe megkerülhetetlenné vált a magyar labdarúgásban, ehhez képest az MLSZ nem kezeli partnerként a zöld-fehéreket.
14 éve vagyok a Ferencváros elnöke, azóta 11-szer végeztünk dobogón, nyolcszor nyertünk bajnokságot, és az elnök úr nem tud felhívni, ha valamin jelentősen változtatni szeretne”
– jegyezte meg az Indexnek adott interjújában. Kubatov szerint alapvető szemléleti különbség húzódik a Fradi és az MLSZ között: „Nem a szövetségnek vannak ugyanis klubjai, hanem a kluboknak van egy szövetsége.”
Úgy látja, a jelenlegi helyzet tarthatatlan, és komolyan felvetődik annak szükségessége, hogy a hazai élvonalbeli klubok önálló profi ligát hozzanak létre, amely függetlenebb lenne a szövetségtől, és jobban igazodna a piaci és sportági realitásokhoz. A Fradi elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
a személyes párbeszédet fontosnak tartja, és sajnálatosnak nevezte, hogy ez eddig elmaradt.
„Nyitott vagyok, és a későbbiekben is nyitott leszek a párbeszédre, várom Csányi Sándort, ha problémája van, az én ajtóm előtte mindig nyitva áll. Látom, bántotta, hogy a Fradi-szurkolók szidták az édesanyját. Meg kell mondjam, ez nem volt szép, és jogosan háborodott fel ezen, csak azt nem értettem, hogy miért egy újságon keresztül üzent nekem, és miért nem hívott fel. Ráadásul belekeverte az én politikai közösségemet is. Kár, hogy így alakult…” – fogalmazott Kubatov.
A nyitókép forrása: Facebook / Kubatov Gábor
