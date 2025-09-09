MLSZ-kampányfilm: Kubatov egyértelmű üzenetet küldött a magyar szövetségnek – „Ilyen melléfogást, bénaságot ritkán látni”

Magyarország–Portugália: megdöbbentette a portugálokat a magyar újságíró, még a világsztárnak is leesett az álla
A Ferencvárosi Torna Club elnöke szerint ilyen nívótlan, béna melléfogáshoz a jövőben nem akarják a nevüket adni. Kubatov Gábor megkérte az MLSZ-t, hogy a kampányvideóihoz többet ne használjon Fradi-játékost és -címert.
Miközben kedd este 20.45-től Magyarország nemzeti futballcsapata Portugáliát fogadja világbajnoki selejtezőmérkőzésen a telt házas Puskás Arénában, Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke Facebook-bejegyzést tett közzé a magyar sportági szövetség, az MLSZ két kampányfilmjével kapcsolatban.
Az egyik szóban forgó videóban Varga Barnabás, a Fradi válogatott támadója szerepel, aki többek között arra hívja fel a szurkolók figyelmét, hogy a meccsek alatt a drukkerek
mert ezek zárt kapus büntetést vonhatnak maguk után.
Kubatov erre reagálva a következőket mondta:
Az MLSZ pár napja közzétett két kampányfilmet. A téma, amit érint, fontos. Én is évek óta kiállok mellette. Ez a mostani reklám nem véletlenül verte ki a biztosítékot minden szurkolói közösségben. Ilyen melléfogást, bénaságot ritkán látni. Ezért nagyon kérem az MLSZ-t, a jövőben ne használják a Ferencváros logóját, és hogyha lehet, a játékosait sem egy ilyen nívótlan kampányfilmhez. Megértésüket köszönjük! Hajrá, magyarok!
Az FTC elnöke a Mucsi Zoltán közreműködésével készült kampányfilmre is utalt, amelyben a színész egy erősen korhatáros videóban próbálja meg egy kocsmában felhívni a figyelmet a magyar válogatott sportszerű buzdítására. Mucsi egy olyan szimpatizánst alakít, aki viselkedésével elüldözi a kocsmából a többi meccsnézőt. Mint a felvétel elején írják, mindez a magyar válogatott mérkőzéseiről kitiltott 28 szurkoló bevonásával és pénzügyi támogatásával készült.
A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőmérkőzésről a Mandiner élő, szöveges tudósítással jelentkezik.
