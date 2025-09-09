Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kubatov Gábor Fradi kampányfilm Magyarország Varga Barnabás Ferencváros Portugália MLSZ FTC

MLSZ-kampányfilm: Kubatov egyértelmű üzenetet küldött a magyar szövetségnek – „Ilyen melléfogást, bénaságot ritkán látni”

2025. szeptember 09. 12:04

A Ferencvárosi Torna Club elnöke szerint ilyen nívótlan, béna melléfogáshoz a jövőben nem akarják a nevüket adni. Kubatov Gábor megkérte az MLSZ-t, hogy a kampányvideóihoz többet ne használjon Fradi-játékost és -címert.

2025. szeptember 09. 12:04
null

Miközben kedd este 20.45-től Magyarország nemzeti futballcsapata Portugáliát fogadja világbajnoki selejtezőmérkőzésen a telt házas Puskás Arénában, Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke Facebook-bejegyzést tett közzé a magyar sportági szövetség, az MLSZ két kampányfilmjével kapcsolatban.

MLSZ-kampányfilm, Varga Barnabás
MLSZ-kampányfilm: Kubatov megkérte a szövetséget, hogy többet ne használjanak ferencvárosi játékost

Ezt is ajánljuk a témában

Az egyik szóban forgó videóban Varga Barnabás, a Fradi válogatott támadója szerepel, aki többek között arra hívja fel a szurkolók figyelmét, hogy a meccsek alatt a drukkerek

  • ne cigányozzanak, és 
  • kerüljék a homoszexualitással kapcsolatos rigmusokat is,

mert ezek zárt kapus büntetést vonhatnak maguk után.

Kubatov erre reagálva a következőket mondta: 

Az MLSZ pár napja közzétett két kampányfilmet. A téma, amit érint, fontos. Én is évek óta kiállok mellette. Ez a mostani reklám nem véletlenül verte ki a biztosítékot minden szurkolói közösségben. Ilyen melléfogást, bénaságot ritkán látni. Ezért nagyon kérem az MLSZ-t, a jövőben ne használják a Ferencváros logóját, és hogyha lehet, a játékosait sem egy ilyen nívótlan kampányfilmhez. Megértésüket köszönjük! Hajrá, magyarok!

Az FTC elnöke a Mucsi Zoltán közreműködésével készült kampányfilmre is utalt, amelyben a színész egy erősen korhatáros videóban próbálja meg egy kocsmában felhívni a figyelmet a magyar válogatott sportszerű buzdítására. Mucsi egy olyan szimpatizánst alakít, aki viselkedésével elüldözi a kocsmából a többi meccsnézőt. Mint a felvétel elején írják, mindez a magyar válogatott mérkőzéseiről kitiltott 28 szurkoló bevonásával és pénzügyi támogatásával készült.

A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőmérkőzésről a Mandiner élő, szöveges tudósítással jelentkezik. 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotók: Paul Faith / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. szeptember 09. 12:14
Jobb lenne ha Kubatov áprilisig csöndben lenne, s utána a "Fradiból" létrehozna egy valódi Fradit!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!