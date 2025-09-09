MLSZ-kampányfilm: Kubatov egyértelmű üzenetet küldött a magyar szövetségnek – „Ilyen melléfogást, bénaságot ritkán látni”

Az MLSZ pár napja közzétett két kampányfilmet. A téma, amit érint, fontos. Én is évek óta kiállok mellette. Ez a mostani reklám nem véletlenül verte ki a biztosítékot minden szurkolói közösségben. Ilyen melléfogást, bénaságot ritkán látni. Ezért nagyon kérem az MLSZ-t, a jövőben ne használják a Ferencváros logóját, és hogyha lehet, a játékosait sem egy ilyen nívótlan kampányfilmhez. Megértésüket köszönjük! Hajrá, magyarok!