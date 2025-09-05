Ft
magyar válogatott mucsi zoltán MLSZ

Mucsi Zoltánnal és a kitiltott magyar szurkolók pénzügyi támogatásával készült korhatáros videó a sportszerű szurkolásért

2025. szeptember 05. 17:45

A közismert színész, Mucsi Zoltán egy erősen korhatáros videóban próbálja meg egy kocsmában felhívni a figyelmet a magyar válogatott sportszerű buzdítására.

2025. szeptember 05. 17:45
null

Mint beszámoltunk róla, a Magyar Labdarúgó-szövetség csütörtökön rendhagyó felhívást tett közzé a sportszerű szurkolás érdekében a válogatott mérkőzésein. Arra kérik a szurkolókat, hogy a soron következő világbajnoki selejtező-mérkőzéseken a zárt kapus büntetések kockázata miatt tartózkodjanak a diszkriminatív megnyilvánulásoktól. 

„A FIFA és az UEFA zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében, ezek közé tartozik a „cigányozás” és a „buzizás” is, ezért is fontos, hogy minden szurkoló tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől. Sokan nem tudják, hogy a cigányozást, például a „Cigányok, cigányok!” rigmust és a buzizást, például az „XY homosexual" skandálását a legsúlyosabban bünteti az UEFA. Ezeket a bekiabálásokat minden szurkolónak kerülnie kell!”

Ezeket a szavakat a válogatott csatára, Varga Barnabás is elmondta egy videóban. 

Most egy újabb videó jelent meg, melyben a közismert színész, Mucsi Zoltán alakít egy kocsmában egy szurkolót, aki viselkedésével elüldözi a vendéglátó egységből a többi meccsnézőt. Mint a videó elején írják, mindez a magyar válogatott mérkőzéseiről kitiltott 28 szurkoló bevonásával és pénzügyi támogatásával készült.

A videót ITT nézheti meg.

Szoboszlai Dominikék szombat este 20.45 perctől kezdik meg szereplésüket a világbajnoki selejtezősorozatban Írország ellen.

Nyitókép: képernyőfotó

