„Ne cigányozzunk, ne buzizzunk!” – Varga Barnabás segítségével kéri az MLSZ a szurkolókat, hogy megússzuk a zárt kaput

Rendhagyó felhívást tett közzé a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) csütörtök délelőtt, egészen konkrét szövegezéssel.

A hivatalos közleményben arra kérik a válogatott szurkolóit, hogy a soron következő világbajnoki selejtezőmérkőzéseken a zárt kapus büntetések kockázata miatt tartózkodjanak a diszkriminatív megnyilvánulásoktól. Ami azt illeti, az MLSZ-nél igyekeztek teljesen biztosra menni, zavarba ejtően explicit példákkal:

A FIFA és az UEFA zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében, ezek közé tartozik a „cigányozás” és a „buzizás” is, ezért is fontos, hogy minden szurkoló tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől”

– áll a felhívásban, és a szájbarágásnak itt még nincs vége, így folytatódik: Sokan nem tudják, hogy a cigányozást, például a „Cigányok, cigányok!” rigmust és a buzizást, például az „XY homosexual" skandálását a legsúlyosabban bünteti az UEFA. Ezeket a bekiabálásokat minden szurkolónak kerülnie kell!”

Kép: MLSZ

A kampány külön érdekessége, hogy

a nemzeti együttes mérkőzéseiről korábban kitiltott 23 drukker „bevonásával, egyetértésével és pénzügyi támogatásával” készült,

az arcának pedig az FTC és a válogatott csatárát, Varga Barnabást kérték fel, így a nagyobb hatás kedvéért ő is belemondja a kamerába a fenti intelmeket:

Mint ismert, a magyar válogatott péntek este Írországban kezdi meg a 2026-os világbajnokságra kvalifikáló selejtezősorozatot, Schäfer András nélkül, de az ellenfél csapatából is hiányzik az egyik kulcsember.