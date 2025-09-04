Ft
magyar válogatott diszkrimináció FIFA kampány Varga Barnabás rasszizmus szurkolók MLSZ

„Ne cigányozzunk, ne buzizzunk!” – Varga Barnabás segítségével kéri az MLSZ a szurkolókat, hogy megússzuk a zárt kaput

2025. szeptember 04. 12:17

A szervezet már-már kétségbeesetten kérleli a magyar drukkereket, hogy a válogatott soron következő vb-selejtezőin tartózkodjanak mindennemű diszkriminatív megnyilvánulástól a zárt kapus büntetések fokozott kockázata miatt.

2025. szeptember 04. 12:17
null

Rendhagyó felhívást tett közzé a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) csütörtök délelőtt, egészen konkrét szövegezéssel. 

A hivatalos közleményben arra kérik a válogatott szurkolóit, hogy a soron következő világbajnoki selejtezőmérkőzéseken a zárt kapus büntetések kockázata miatt tartózkodjanak a diszkriminatív megnyilvánulásoktól. Ami azt illeti, az MLSZ-nél igyekeztek teljesen biztosra menni, zavarba ejtően explicit példákkal: 

A FIFA és az UEFA zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében, ezek közé tartozik a „cigányozás” és a „buzizás” is, ezért is fontos, hogy minden szurkoló tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől”

– áll a felhívásban, és a szájbarágásnak itt még nincs vége, így folytatódik: Sokan nem tudják, hogy a cigányozást, például a „Cigányok, cigányok!” rigmust és a buzizást, például az „XY homosexual" skandálását a legsúlyosabban bünteti az UEFA. Ezeket a bekiabálásokat minden szurkolónak kerülnie kell!”

Kép: MLSZ

A kampány külön érdekessége, hogy 

a nemzeti együttes mérkőzéseiről korábban kitiltott 23 drukker „bevonásával, egyetértésével és pénzügyi támogatásával” készült,

 az arcának pedig az FTC és a válogatott csatárát, Varga Barnabást kérték fel, így a nagyobb hatás kedvéért ő is belemondja a kamerába a fenti intelmeket: 

Mint ismert, a magyar válogatott péntek este Írországban kezdi meg a 2026-os világbajnokságra kvalifikáló selejtezősorozatot, Schäfer András nélkül, de az ellenfél csapatából is hiányzik az egyik kulcsember. 

(Nyitókép forrása: MLSZ TV)

