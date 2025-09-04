Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott DÁRDAI BENCE dublin Tóth Alex Ötvös Bence Schäfer András vb-selejtező Callum Styles Írország

Egy újonc, egy poszton kívüli, egy padozó – nem lesz egyszerű pótolni a megsérülő Schäfert Dublinban

2025. szeptember 04. 08:19

Főhet a feje a magyar válogatott stábjának az Írország elleni vb-selejtező előtt: a sérülés miatt kieső kulcsemberünk helyettesítését kényszerből kellene megoldaniuk Marco Rossiéknak.

2025. szeptember 04. 08:19
null

Mint arról beszámoltunk, Schäfer András izomsérülés miatt kénytelen kihagyni a magyar válogatott első két világbajnoki selejtezőjét. 

Ezt is ajánljuk a témában

A bundesligás Union Berlin középső középpályásának a kiesése váratlan fejtörést okozhat a stábnak, konkrét helyettese ugyanis jelenleg nem nagyon van a keretben. A Nemzeti Sport például azt fejtegeti, a szerintük leginkább szóba jöhető három opció közül egyik sem ideális: 

a West Bromwich Albionban játszó Callum Styles klubjában rendre a balhátvéd poszton szerepel, Dárdai Bence az idényben eddig mindössze húsz játékpercet kapott Wolfsburgban, míg a védekező középpályásként bevethető Ötvös Bence először kapott válogatott meghívót, s egy elsőbálozót a mély vízbe dobni egy ilyen fontos meccsen, ilyen fontos pozícióban mindig jelentős kockázat.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy ott van azért a keretben utóbbi ferencvárosi csapattársa, a nemzeti együttesben tavasszal már bemutatkozott Tóth Alex is, aki fiatal kora ellenére mostanra elég jelentős nemzetközi tapasztalatot gyűjtött, s láthattuk, nem riad meg téthelyzetben, az ellenfél katlanjában sem. 

Ezt is ajánljuk a témában

Akárhogy is alakul, a magyar csapatnak nem lesz egyszerű dolga a vb-selejtezősorozat nyitányán Dublinban. 

Noha az örökmérleg a mieink felé billen (az eddigi 14 egymás elleni mérkőzésünkből öt alkalommal mi nyertünk, háromszor az írek hat döntetlen mellett), tavaly az Eb-felkészülés finisében 2–1-es sikerükkel éppen az írek vetettek véget másfél éven át tartó 14-es győzelmi sorozatunknak, s indítottak meg minket a lejtőn.

Az akkori győztes találatot szerző gólvágójuk, Troy Parrott mindenesetre ezúttal sérülés miatt nem lesz, egy nagy hiányzó tehát az íreknél is van – reméljük, sikerül kihasználni, s a jóval nagyobb téttel bíró péntek esti, várhatóan telt házas összecsapáson sikerül a visszavágás a magyar válogatottnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/Balogh Borsa)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!