Egy újonc, egy poszton kívüli, egy padozó – nem lesz egyszerű pótolni a megsérülő Schäfert Dublinban

A bundesligás Union Berlin középső középpályásának a kiesése váratlan fejtörést okozhat a stábnak, konkrét helyettese ugyanis jelenleg nem nagyon van a keretben. A Nemzeti Sport például azt fejtegeti, a szerintük leginkább szóba jöhető három opció közül egyik sem ideális:

a West Bromwich Albionban játszó Callum Styles klubjában rendre a balhátvéd poszton szerepel, Dárdai Bence az idényben eddig mindössze húsz játékpercet kapott Wolfsburgban, míg a védekező középpályásként bevethető Ötvös Bence először kapott válogatott meghívót, s egy elsőbálozót a mély vízbe dobni egy ilyen fontos meccsen, ilyen fontos pozícióban mindig jelentős kockázat.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy ott van azért a keretben utóbbi ferencvárosi csapattársa, a nemzeti együttesben tavasszal már bemutatkozott Tóth Alex is, aki fiatal kora ellenére mostanra elég jelentős nemzetközi tapasztalatot gyűjtött, s láthattuk, nem riad meg téthelyzetben, az ellenfél katlanjában sem.