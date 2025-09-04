Egy újonc, egy poszton kívüli, egy padozó – nem lesz egyszerű pótolni a megsérülő Schäfert Dublinban

Rossz hírt közölt a magyar szövetség: a válogatott alapembere nem játszhat az írek és a portugálok ellen sem
Nem súlyos a sérülése, de a szeptemberi selejtezőkön sajnos nem számíthat rá Marco Rossi.
Főhet a feje a magyar válogatott stábjának az Írország elleni vb-selejtező előtt: a sérülés miatt kieső kulcsemberünk helyettesítését kényszerből kellene megoldaniuk Marco Rossiéknak.
Mint arról beszámoltunk, Schäfer András izomsérülés miatt kénytelen kihagyni a magyar válogatott első két világbajnoki selejtezőjét.
A bundesligás Union Berlin középső középpályásának a kiesése váratlan fejtörést okozhat a stábnak, konkrét helyettese ugyanis jelenleg nem nagyon van a keretben. A Nemzeti Sport például azt fejtegeti, a szerintük leginkább szóba jöhető három opció közül egyik sem ideális:
a West Bromwich Albionban játszó Callum Styles klubjában rendre a balhátvéd poszton szerepel, Dárdai Bence az idényben eddig mindössze húsz játékpercet kapott Wolfsburgban, míg a védekező középpályásként bevethető Ötvös Bence először kapott válogatott meghívót, s egy elsőbálozót a mély vízbe dobni egy ilyen fontos meccsen, ilyen fontos pozícióban mindig jelentős kockázat.
Azt már mi tesszük hozzá, hogy ott van azért a keretben utóbbi ferencvárosi csapattársa, a nemzeti együttesben tavasszal már bemutatkozott Tóth Alex is, aki fiatal kora ellenére mostanra elég jelentős nemzetközi tapasztalatot gyűjtött, s láthattuk, nem riad meg téthelyzetben, az ellenfél katlanjában sem.
Pedig közel volt a hosszabbítás.
Akárhogy is alakul, a magyar csapatnak nem lesz egyszerű dolga a vb-selejtezősorozat nyitányán Dublinban.
Noha az örökmérleg a mieink felé billen (az eddigi 14 egymás elleni mérkőzésünkből öt alkalommal mi nyertünk, háromszor az írek hat döntetlen mellett), tavaly az Eb-felkészülés finisében 2–1-es sikerükkel éppen az írek vetettek véget másfél éven át tartó 14-es győzelmi sorozatunknak, s indítottak meg minket a lejtőn.
Az akkori győztes találatot szerző gólvágójuk, Troy Parrott mindenesetre ezúttal sérülés miatt nem lesz, egy nagy hiányzó tehát az íreknél is van – reméljük, sikerül kihasználni, s a jóval nagyobb téttel bíró péntek esti, várhatóan telt házas összecsapáson sikerül a visszavágás a magyar válogatottnak.
Egyik legjobbjukat lesznek kénytelenek pótolni.
Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott történetének harmadik legsikeresebb edzője. Bízhatunk abban, hogy irányításával az őszi vb-selejtezőkön újra a régi arcát mutatja majd nemzeti csapatunk.
(Nyitókép: MTI/Balogh Borsa)