Rossz hírt közölt a magyar szövetség: a válogatott alapembere nem játszhat az írek és a portugálok ellen sem

Nagy bejelentés történt a magyar válogatott alapemberéről, Schäfer Andrásról
„Amiről még Fabrizio is lemaradt.”
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
A magyar szövetség (MLSZ) közösségi oldalának keddi tájékoztatása szerint az Union Berlin középpályásának sérülése nem súlyos, de még a jövő kedden esedékes második találkozón sem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány.
Schäfer múlt vasárnap tagja volt az Union meccskeretének a Dortmund elleni Bundesliga-találkozón, de nem cserélték be, az idény első két tétmérkőzését – a Gütersloh ellen 5–0-ra megnyert kupameccset és a Stuttgart elleni 2–1-es bajnokit – viszont végigjátszotta.
Ezt is ajánljuk a témában
„Amiről még Fabrizio is lemaradt.”
A magyar válogatott szombaton Írország vendégeként kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát, majd három nap múlva a kvartett favoritját, a nyáron Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. Az örményekkel kiegészülő négyesből az első helyezett jut ki a vb-re, a második pedig a márciusi pótselejtezőn folytatja a küzdelmet a részvételért.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE
KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
VÉDŐK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paks), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencváros)
KÖZÉPPÁLYÁSOK: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencváros), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencváros), Vitális Milán (ETO FC)
TÁMADÓK: Gruber Zsombor (Ferencváros), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paks), Varga Barnabás (Ferencváros)
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert