Rossz hírt közölt a magyar szövetség: a válogatott alapembere nem játszhat az írek és a portugálok ellen sem

A magyar szövetség (MLSZ) közösségi oldalának keddi tájékoztatása szerint az Union Berlin középpályásának sérülése nem súlyos, de még a jövő kedden esedékes második találkozón sem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány.

Schäfer András izomsérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére a @IrelandFootball és @selecaoportugal elleni vb-selejtezőkön. A középpályás sérülése ugyan nem súlyos, ennek ellenére sajnos a második szeptemberi mérkőzésen sem lesz még bevethető. #csakegyutt #magyarok — MLSZ (@MLSZhivatalos) September 2, 2025

Schäfer múlt vasárnap tagja volt az Union meccskeretének a Dortmund elleni Bundesliga-találkozón, de nem cserélték be, az idény első két tétmérkőzését – a Gütersloh ellen 5–0-ra megnyert kupameccset és a Stuttgart elleni 2–1-es bajnokit – viszont végigjátszotta.