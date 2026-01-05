Ft
tél országos meteorológiai szolgálat pintér sándor időjárás belügyminisztérium operatív törzs havazás

Beköszöntött az igazi tél – Operatív Törzset hoztak létre az időjárás elleni védekezésre (GALÉRIA)

2026. január 05. 18:02

Arra kérték a lakosságot, hogy hogy a következő napokban kísérjék fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat, az aktuális útviszonyokat,ó és a hatóságok közleményeit.

2026. január 05. 18:02
null

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatóak. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr vezetésével Operatív Törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI-vel.

Az Operatív Törzs tagjai: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügy Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMET Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV - Volán csoport vezető munkatársai – olvasható a közleményben. 

A kommünikében arra kérték a lakosságot, hogy hogy a következő napokban kísérjék fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat, az aktuális útviszonyokat, a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t.

A havazásról készült galériánkat alább tekintheti meg:

Így öltözött fehérbe az ország

Így öltözött fehérbe az ország

 

Nyitókép: Facebook

