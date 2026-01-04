Jön a kőkemény, igazi tél – rég láttunk már ilyesmit, készülni kell

A legfrissebb előrejelzések szerint a következő hét első felében rég látott erővel érkezik meg az igazi tél Magyarországra:

jelentős mínuszok várhatóak, sok helyen nagy mennyiségű havazással.

Bizonyos helyeken olyan mennyiségű hó eshet le pár nap leforgása alatt, amennyi az elmúlt években nem volt tapasztalható – írta a Portfolió.