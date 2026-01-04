Ft
tél mínuszok kárpát - medenc balti - tenger időjárás előrejelzés

Jön a kőkemény, igazi tél – rég láttunk már ilyesmit, készülni kell

2026. január 04. 08:46

A következő napokban kemény mínuszok is várhatók, néhol -19 fok is lehet.

2026. január 04. 08:46
null

A legfrissebb előrejelzések szerint a következő hét első felében rég látott erővel érkezik meg az igazi tél Magyarországra: 

jelentős mínuszok várhatóak, sok helyen nagy mennyiségű havazással.

Bizonyos helyeken olyan mennyiségű hó eshet le pár nap leforgása alatt, amennyi az elmúlt években nem volt tapasztalható – írta a Portfolió.

A lap hozzátette, ilyen kilátások mellett érdemes tisztában lenni azzal, hogy milyen gyakorlati következményei lehetnek a tartós mínuszoknak és a többnapos havazásnak.

Mint írták, a Portfolióval együttműködő Weather on Maps meteorológusai vasárnapi írásukban jelezték, hogy a modelljeik havas napokat prognosztizálnak a jövő hétre hazánk területére.

Leginkább a hét első felében alakulhat ki kiterjedt hótakaró az országban, a legnagyobb mennyiség a déli, délkeleti, a legkisebb az északnyugati megyékben, és természetesen a hegyekben gyűlhet össze.

A rendelkezésre álló adatok szerint összességében 

akár 10-20 cm hó is hullhat, de síkvidéken kicsi az esélye, hogy mind megmaradjon

 – hangsúlyozták a szakértők.

Jönnek a kemény mínuszok

A HungaroMet szombat délutáni közlésében elmagyarázta, hogy mivel függ össze a mostani időjárás jelenség. Ezek szerint többközéppontú ciklon alakítja kontinensünk időjárását. Az Anna névre keresztelt légörvény középpontja jelenleg a Balti-tenger fölött található, hátoldalán észak, északnyugat felől folytatódik a sarkvidéki eredetű hideg légtömeg áramlása a kontinens északi felére. A déli, enyhe léghullámokat hosszan elnyúló frontzóna választja el a sarkvidéki levegőtől, a légtömeghatár mentén pedig alapvetően borult az idő, és a havazás a jellemző csapadékforma. 

Kárpát-medencére ez a hullámzó front van hatással: hol a hideg, hol az enyhe légtömeg tör magának utat észak vagy dél felé – ismertették.

A következő napokban komoly mínuszok várhatóak, a minimum-hőmérséklet akár -19 is lehet

– közölte a Portfolio.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Halder_1899
2026. január 04. 10:03
Nap közben -1 és -6 közt és este -7 - 10 közt egy este lesz -19 elméletileg a fővárosban pl. Mindez január, mikor ez lenne a természetes...... és még hó is lehet/lesz, ami így együtt már döbbenet. :) Mondhatni lesz januárban egy (két ?) hét mikor a NORMÁLIS januári idő lesz.
optimista-2
2026. január 04. 09:39
Janinra (Lázár) és Karigarira sötét napok várnak. Támad az ellenség: a négy évszak meg az utasok.
auditorium
2026. január 04. 09:28
Igen, északabbra már érezzük a telet és havazik, jegesek az utak. Berlin dél-nyugati részén 4O ezer lakos maradt áram nélkül, mert az éjjel"felgyulladt" egy vezeték. Ennek helyreállitása napokig tarthat, tehát nem éppen szerencsésen indul 2O26. FORRÁS: ARD Tagesschau jan.4.
nuevoreynuevaley
2026. január 04. 09:18
vegre ehen fagynak a nyugati imperialistak gyozni fogunk mi magyarok
