Jön a kőkemény, igazi tél – rég láttunk már ilyesmit, készülni kell

Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A következő napokban kemény mínuszok is várhatók, néhol -19 fok is lehet.
A legfrissebb előrejelzések szerint a következő hét első felében rég látott erővel érkezik meg az igazi tél Magyarországra:
jelentős mínuszok várhatóak, sok helyen nagy mennyiségű havazással.
Bizonyos helyeken olyan mennyiségű hó eshet le pár nap leforgása alatt, amennyi az elmúlt években nem volt tapasztalható – írta a Portfolió.
A lap hozzátette, ilyen kilátások mellett érdemes tisztában lenni azzal, hogy milyen gyakorlati következményei lehetnek a tartós mínuszoknak és a többnapos havazásnak.
Mint írták, a Portfolióval együttműködő Weather on Maps meteorológusai vasárnapi írásukban jelezték, hogy a modelljeik havas napokat prognosztizálnak a jövő hétre hazánk területére.
Leginkább a hét első felében alakulhat ki kiterjedt hótakaró az országban, a legnagyobb mennyiség a déli, délkeleti, a legkisebb az északnyugati megyékben, és természetesen a hegyekben gyűlhet össze.
A rendelkezésre álló adatok szerint összességében
akár 10-20 cm hó is hullhat, de síkvidéken kicsi az esélye, hogy mind megmaradjon
– hangsúlyozták a szakértők.
A HungaroMet szombat délutáni közlésében elmagyarázta, hogy mivel függ össze a mostani időjárás jelenség. Ezek szerint többközéppontú ciklon alakítja kontinensünk időjárását. Az Anna névre keresztelt légörvény középpontja jelenleg a Balti-tenger fölött található, hátoldalán észak, északnyugat felől folytatódik a sarkvidéki eredetű hideg légtömeg áramlása a kontinens északi felére. A déli, enyhe léghullámokat hosszan elnyúló frontzóna választja el a sarkvidéki levegőtől, a légtömeghatár mentén pedig alapvetően borult az idő, és a havazás a jellemző csapadékforma.
Kárpát-medencére ez a hullámzó front van hatással: hol a hideg, hol az enyhe légtömeg tör magának utat észak vagy dél felé – ismertették.
A következő napokban komoly mínuszok várhatóak, a minimum-hőmérséklet akár -19 is lehet
– közölte a Portfolio.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay