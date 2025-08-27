Qarabag–FTC: egy gólt gyorsan ledolgozott a hátrányából a Fradi! – ÉLŐ

Qarabag–FTC: a meccs

A Ferencváros kezdte a találkozó, a 4. percben pedig Lenny Josephnek volt egy veszélyes megindulása, csak szabálytalanul tudták szerelni az azeriek a 16-osuk előtt. A megítélt szabadrúgás viszont teljesen veszélytelen lett, sőt a hazaiak vezethettek kontrát belőle, de Dibusz Dénes résen volt, lábbal hárított, majd indított is. Nem sokkal később Akhundzane centerezett, de a középen érkező Kady lemaradt a labdáról – megint a Qarabag tűnik veszélyesebbnek.

Az első 10 perc végén O'Dowda kapott remek indítást, egyedül vihette kapura a labdát, de Kochalski kapus tökéletes ütember érkezett, és szerelte. Naby Keita aztán célba vette távolról az üres kaput, de nem találta el.

A 12. percben betalált a Ferencváros! Gyönyörű támadás volt: Keita passzolt ki a jobb oldalra Vargának, aki középre gurított, Joseph pedig pár méterről belőtte. A asszisztes lest intett, de egyértelműen nem volt az, a VAR után meg is adták a találatot. Vezet a Fradi, már csak egy gól a hátránya, 0–1 (2–3)!

A 21. percben nagyon közel került a második gólhoz a magyar csapat: Levi bal oldali szabadrúgása jól tekeredett a kapu elé, érkezett is Varga Barnabás, de csak a talpával érte el, nem tudta már kapura irányítani.

BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ, RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

Qarabag (azeri)–Ferencvárosi TC 0–1

Gólszerző: Joseph (12.)

Qarabag: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade. Vezetőedző: Gurban Gurbanov

A kispadon: Magomedaliyev, Buntic (kapusok), Addai, T. Bayramov, Dani Bolt, Cabrayilzada, Gurbanli, A. Hüseynov, B. Hüseynov, Kascsuk, Kouakou, S. Mmaee

FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Raemaekers – Ötvös – N. Keita, Kanikovszki, Levi, O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane

A kispadon: Gróf (kapus), Arzani, Botka, Cadu, Gartenmann, Gruber, Madarász Á., Nagy B., Pesics, Szalai G., Tóth A., Zachariassen

Az első mérkőzésen: 3–1

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert