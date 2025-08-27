Qarabag–FTC: egy gólt gyorsan ledolgozott a hátrányából a Fradi! – ÉLŐ

Marco Rossi: A válogatott játékosai vegyenek példát arról, ahogy Szoboszlai elvégzi a piszkos munkát is!
„Bárki más is megteheti, hogy föláldozza magát a közjó és a társai érdekében.”
Az FTC kétgólos hátrányból próbál meg bejutni a Bajnokok Ligája főtáblájára az azeri Qarabag vendégeként. Qarabag–FTC: kövesse a meccset a Mandineren élő, szöveges tudósítása segítségével.
Qarabag–FTC: cikkünk folyamatosan frissül!
Egy héttel ezelőtt meglepetésre az azeri Qarabag nemcsak jobban játszott a Ferencvárosnál a Groupama Arénában, de 3–1-es győzelmet is aratott, így kedvező helyzetből várhatta a bakui visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában. Robbie Keane vezetőedző alaposan felforgatta a magyar bajnok kezdőcsapatát az egy héttel ezelőttihez képest.
Kikerült Stefan Gartenmann, Szalai Gábor és Tóth Alex, helyettük Ibrahim Cissé, Naby Keita és Jonathan Levi került be.
Az első mérkőzésen megsérült Ötvös Bence is ott volt a pályán – ahogy erre már utalt a válogatott kerethirdetése során Marco Rossi is.
Ezt is ajánljuk a témában
„Bárki más is megteheti, hogy föláldozza magát a közjó és a társai érdekében.”
A hazaiak ezzel szemben követték a győztes csapaton ne változtass elvét, ugyanis hajszálpontosan ugyanaz a 11 játékos futott ki a gyepre, mint egy héttel ezelőtt. Bár a helyzet nem egyszerű, a Fradinál hisznek még a továbbjutásban, erre utalt közösségi oldalán a klub elnöke, Kubatov Gábor is, illetve ezért vette rossz néven Robbie Keane a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón, amikor Toon Raemaekers a lehetséges Európa-liga ellenfelekről faggatták (kiesés esetén itt folytatja ősszel a zöld-fehér gárda).
A mérkőzés előtt közvetlenül Hajnal Tamás sportigazgató elárulta: Tóth Alex egész éjszaka rosszul volt és hányt, azért maradt ki a kezdőcsapatból, de leült a kispadra.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem tetszett a vezetőedzőnek az újságíró felvetése.
A Ferencváros kezdte a találkozó, a 4. percben pedig Lenny Josephnek volt egy veszélyes megindulása, csak szabálytalanul tudták szerelni az azeriek a 16-osuk előtt. A megítélt szabadrúgás viszont teljesen veszélytelen lett, sőt a hazaiak vezethettek kontrát belőle, de Dibusz Dénes résen volt, lábbal hárított, majd indított is. Nem sokkal később Akhundzane centerezett, de a középen érkező Kady lemaradt a labdáról – megint a Qarabag tűnik veszélyesebbnek.
Az első 10 perc végén O'Dowda kapott remek indítást, egyedül vihette kapura a labdát, de Kochalski kapus tökéletes ütember érkezett, és szerelte. Naby Keita aztán célba vette távolról az üres kaput, de nem találta el.
A 12. percben betalált a Ferencváros! Gyönyörű támadás volt: Keita passzolt ki a jobb oldalra Vargának, aki középre gurított, Joseph pedig pár méterről belőtte. A asszisztes lest intett, de egyértelműen nem volt az, a VAR után meg is adták a találatot. Vezet a Fradi, már csak egy gól a hátránya, 0–1 (2–3)!
A 21. percben nagyon közel került a második gólhoz a magyar csapat: Levi bal oldali szabadrúgása jól tekeredett a kapu elé, érkezett is Varga Barnabás, de csak a talpával érte el, nem tudta már kapura irányítani.
BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ, RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
Qarabag (azeri)–Ferencvárosi TC 0–1
Gólszerző: Joseph (12.)
Qarabag: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade. Vezetőedző: Gurban Gurbanov
A kispadon: Magomedaliyev, Buntic (kapusok), Addai, T. Bayramov, Dani Bolt, Cabrayilzada, Gurbanli, A. Hüseynov, B. Hüseynov, Kascsuk, Kouakou, S. Mmaee
FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Raemaekers – Ötvös – N. Keita, Kanikovszki, Levi, O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispadon: Gróf (kapus), Arzani, Botka, Cadu, Gartenmann, Gruber, Madarász Á., Nagy B., Pesics, Szalai G., Tóth A., Zachariassen
Az első mérkőzésen: 3–1
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert