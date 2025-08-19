FTC–Qarabag: öt magyarral a kezdőben tehet nagy lépést a BL-főtábla felé Robbie Keane csapata – ÉLŐ

Arra a találkozóra viszont alig 10 ezer néző volt kíváncsi – érdekesség, hogy a felcsútiaknál még a Kazincbarcika is sokkal jobban megmozgatta a zöld-fehér szurkolókat –, míg a Qarabag ellen garantált volt a teltház. Keretek értéke ide vagy oda, óvatosan kell bánni az azeri csapattal, hiszen 3 évvel ezelőtt megtréfálta a Dibusz Déneséket, és éppen az Üllői úton aratott győzelmének köszönhetően vette sikerrel a BL-selejtező 3. körét. A tét most kicsit nagyobb volt, mert bár az Európa-liga főtáblát az idejutással mindkét csapag bebiztosította, egyik klubnál sem érik be ennyivel.

A Ludogorec elleni hazai, 3–0-s győzelem alkalmával remekeltek az FTC magyarjai, akik most is öten lehettek a kezdőben: Dibusz Dénes, Szalai Gábor, Tóth Alex, Ötvös Bence és Varga Barnabás is. Utóbbi ékpárja Lenny Joseph lett, míg az elmúlt meccseken parádézó Gruber Zsombor a kispadon kezdett – pontosan ugyanazt a kezdőt állította össze Robbie Keane, mint a múlt héten.