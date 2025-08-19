FTC–Qarabag: öt magyarral a kezdőben tehet nagy lépést a BL-főtábla felé Robbie Keane csapata – ÉLŐ

Hiába a sok helyzet, az erősen tartalékos Fradi elvesztette a hazai rangadóját
A Ferencváros 5 magyar játékossal a kezdőben fogadja az azeri Qarabag csapatát a Bajnokok Ligája rájátszásának 1. mérkőzésén. A párharc tétje a legrangosabb európai kupasorozat főtáblája. Kövesse élő, szöveges tudósításunkat!
Cikkünk folyamatosan frissül!
Már 5 éve annak, hogy utoljára – története során másodszor – a Bajnokok Ligája főtábláján járt a magyar bajnoki címvédő Ferencváros csapata, most viszont ismét elérheti ezt, hiszen a Transfermarkt becslése szerint a fele akkora értékű kerettel rendelkező azerbajdzsáni Qarabag az ellenfele. A júliusban kezdődő menetelés során a Fradi előbb az örmány Noah csapatát, majd kapott gól nélkül a bolgár Ludogorecet is elintézte – az összképbe az rondít csak kicsit bele, hogy a hétvégén a Puskás Akadémia győzni tudott a Groupama Arénában.
Arra a találkozóra viszont alig 10 ezer néző volt kíváncsi – érdekesség, hogy a felcsútiaknál még a Kazincbarcika is sokkal jobban megmozgatta a zöld-fehér szurkolókat –, míg a Qarabag ellen garantált volt a teltház. Keretek értéke ide vagy oda, óvatosan kell bánni az azeri csapattal, hiszen 3 évvel ezelőtt megtréfálta a Dibusz Déneséket, és éppen az Üllői úton aratott győzelmének köszönhetően vette sikerrel a BL-selejtező 3. körét. A tét most kicsit nagyobb volt, mert bár az Európa-liga főtáblát az idejutással mindkét csapag bebiztosította, egyik klubnál sem érik be ennyivel.
A Ludogorec elleni hazai, 3–0-s győzelem alkalmával remekeltek az FTC magyarjai, akik most is öten lehettek a kezdőben: Dibusz Dénes, Szalai Gábor, Tóth Alex, Ötvös Bence és Varga Barnabás is. Utóbbi ékpárja Lenny Joseph lett, míg az elmúlt meccseken parádézó Gruber Zsombor a kispadon kezdett – pontosan ugyanazt a kezdőt állította össze Robbie Keane, mint a múlt héten.
Alig 20 perccel a kezdő sípszó előtt már szépen megtelt a Fradi-stadion – ez nem is volt meglepő, az már talán inkább, hogy a vendégszektor is, és igen lelkesen bíztatták az azeri szurkolók övéiket. Lelkesen – nem hangosan, legalábbis hallani nem lehetett, rendesen elnyomta őket a ferencvárosi B-közép, úgy zengett tőlük a stadion, mint múlt héten a Ludogorec ellen.
Aztán 5 perccel a kezdés előtt jött a várva várt pillanat: a játékosok kivonultak, felcsendült az annyira vágyott BL-himnusz, amire a hazai szurkolók látványos élőképpel reagáltak – libabőr!
Persze az igazi attrakció a mérkőzés volt, a Ferencváros indíthatta útjára a labdát fantasztikus, BL-szintű meccshangulatban. Dolga Dibusz Dénesnek akadt először, rögtön az 1. percben, a korábbi fradista, Kady Borges lövését kellett hárítania, de kipattant róla a labda, szerencsére az ismétlés elmaradt. Mindenesetre a vendégek kezdtek aktívabban.
A 8. percben aztán villant a magyar csapat is, Varga Barnabás felhőfejese szállt nem sokkal a jobb felső sarok mellé. Viszont azonnal jött a válasz, óriási kavarodás támadt a Dibusz kapuja előtt, de végül nagy szerencsére egyik támadó sem tudott lőni.
BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ, RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROSI TC–QARABAG (azeri) 0–0
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki, Ötvös, O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispad: Radnóti, Gróf – N. Keita, Arzani, Pesics, Levi, Zachariassen, Botka, I. Cissé, Gruber, Cadu, Nagy B.
QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mutafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jakovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade. Vezetőedző: Gurban Gurbanov
A kispad: Magomedaliyev, Buntic – S. Mmaee, Kouakou, Addai, Bolt, Kascsuk, Gurbanli, Bayramov, A. Hüseynov, Jabrayilzade, B. Hüseynov
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert